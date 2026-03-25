Muere Alicia Caro, actriz de la Época de Oro del cine mexicano, a los 95 años

La actriz colombomexicana Alicia Caro, recordada por su paso por varias películas del cine mexicano de mediados del siglo XX, murió el 17 de marzo de 2026 en Coyoacán, Ciudad de México, a los 95 años. La noticia fue difundida públicamente hoy, en reportes que retomaron la confirmación de su familia y la comunicación de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC). Con su fallecimiento, se va una intérprete ligada a una generación que dejó huella en la llamada Época de Oro del cine mexicano.

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¿Quién fue Alicia Caro?

Nacida como Beatriz Segura Peñuela el 8 de julio de 1930 en Bogotá, Colombia, Alicia Caro llegó a México en 1939 junto a su madre, la escritora, periodista y diplomática Gertrudis Peñuela Eslava, conocida como Laura Victoria. Ya instalada en la capital mexicana, recibió formación académica y artística, incluyendo estudios de baile, disciplina que sería importante en sus primeros años.

Alicia Caro (imagen: Instagram / @cine_mexicanosiempre_)

Su entrada al cine ocurrió después de que Libertad Lamarque advirtiera sus aptitudes y la recomendara con el director Miguel Zacarías. Tras un periodo de preparación en dicción, fotografía y actuación, debutó en 1947 con ‘Soledad’. Poco después adoptó el nombre artístico de Alicia Caro, con el que desarrollaría el resto de su trayectoria en pantalla.

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Una carrera ligada al cine clásico mexicano

Durante los años más representativos de la Época de Oro, Alicia Caro participó en títulos como ‘Allá en el Rancho Grande’ (1949), ‘Dos pesos dejada’ (1949), ‘Lluvia roja’ (1950), ‘Muchachas de uniforme’ (1951), ‘La hija del engaño’ (1951), ‘El Ceniciento’ (1952), ‘Chucho el remendado’ (1952) y ‘Los Fernández de Peralvillo’ (1954).

Su filmografía también incluyó trabajos posteriores como ‘Espiritismo’ (1962), ‘Cinco asesinos esperan’ (1964), ‘Cien gritos de terror’ (1965), la producción colombomexicana ‘María’ (1972), ‘Macho y hembras’ (1987), ‘Las buenas costumbres’ (1990) y ‘El tesoro de Clotilde’ (1994), que marcó su despedida profesional. A lo largo de su carrera compartió créditos con figuras como Germán Valdés “Tin Tan”, Pedro Armendáriz, Libertad Lamarque y Fernando Soler.

Alicia Caro (imagen: AMACC)

Su vida lejos de los reflectores

En el terreno personal, Alicia Caro estuvo casada con el escritor y poeta colombiano Fernando Arbeláez, y más tarde con el actor Jorge Martínez de Hoyos, con quien contrajo matrimonio en 1965. Después de sus últimos trabajos cinematográficos, se retiró de manera definitiva y se alejó de la vida pública.

Tras la muerte de Jorge Martínez de Hoyos en 1997 y la de su madre en 2004, la actriz llevó una vida cada vez más reservada en su casa de Coyoacán. Su fallecimiento cierra la historia de una artista que construyó su carrera entre Colombia y México, y cuyo nombre quedó asociado a una etapa fundamental del cine nacional.

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