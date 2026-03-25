Vincent D’Onofrio dice que Marvel y Sony deben ‘arreglar sus problemas’ para enfrentar a Kingpin con Spider-Man

El actor expresó su deseo de ver a ambos personajes juntos en cine

El futuro de uno de los enfrentamientos más esperados por los fans de Marvel sigue dependiendo de acuerdos corporativos. Mientras ‘Daredevil: Born Again’ vuelve a colocar a Wilson Fisk como el gran villano, el actor que lo itnerpreta, Vincent D’Onofrio, expresó su deseo de ver al icónico villano enfrentarse finalmente a Spider-Man en live-action. Sin embargo, el actor dejó claro que este cruce no depende únicamente de la narrativa creativa, sino de complejas negociaciones entre estudios.

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¿Por qué Kingpin aún no puede enfrentarse a Spider-Man en live-action?

El obstáculo principal no es narrativo, sino legal. Aunque Kingpin forma parte del universo de personajes controlados por Marvel Studios, los derechos cinematográficos de Spider-Man pertenecen a Sony. Esta situación ha obligado a ambas compañías a negociar acuerdos específicos cada vez que el personaje aparece dentro del MCU.

Vincent D’Onofrio en ‘Daredevil: Born Again’ (Imagen: Disney+)

Al responder a un fan que pedía ver el enfrentamiento entre ambos personajes en pantalla grande, D’Onofrio señaló:

“Si Sony y Marvel alguna vez logran arreglar sus problemas, tal vez. Es un tema de derechos complicado. Ojalá.”

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La declaración resume el principal problema: cualquier cruce entre Spider-Man y Kingpin requiere coordinación entre dos compañías con intereses distintos, incluso cuando ambas han colaborado en proyectos anteriores.

Un enfrentamiento clásico de los cómics que el cine aún no concreta

La rivalidad entre Spider-Man y Kingpin tiene una larga tradición en los cómics de Marvel, donde Wilson Fisk ha sido uno de los antagonistas más persistentes del héroe arácnido. Sin embargo, en el cine live-action esta confrontación todavía no se ha materializado.

Ambos personajes coincidieron en la película animada ‘Spider-Man: Into the Spider-Verse’ (2018), donde Kingpin fue interpretado por Liev Schreiber y Miles Morales por Shameik Moore. Aunque la cinta fue un éxito, no forma parte de la continuidad live-action del MCU encabezada por Tom Holland.

Mientras tanto, D’Onofrio ha retomado recientemente su papel como Fisk en ‘Daredevil: Born Again’, donde el personaje alcanza una nueva posición de poder al convertirse en alcalde de Nueva York. En la serie, su gobierno provoca tensiones sociales a través de una fuerza especial conocida como Anti-Vigilante Task Force, consolidando una narrativa centrada en el control institucional y el conflicto político.

El futuro de Spider-Man y el posible cruce con Kingpin

La próxima aparición cinematográfica de Spider-Man será en ‘Spider-Man: Brand New Day’, programada para estrenarse el 31 de julio. La película continuará los eventos de ‘Spider-Man: No Way Home’, en los que el mundo olvida la identidad de Peter Parker.

‘Spider-Man: Brand New Day’ (imagen: Sony)

El proyecto cuenta nuevamente con Tom Holland en el papel principal, acompañado por Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal y Mark Ruffalo. La dirección está a cargo de Destin Daniel Cretton, con guion de Chris McKenna y Erik Sommers.

El interés por la película ha sido notable incluso antes de su estreno. El tráiler oficial, lanzado el 17 de marzo, superó mil millones de visualizaciones en cuatro días, según datos difundidos por Sony.

Aunque no existe confirmación de que Kingpin aparezca en esta producción, las declaraciones de D’Onofrio reflejan el interés tanto de los fans como del propio actor en ver concretado uno de los duelos más emblemáticos del universo Marvel. Por ahora, cualquier posibilidad dependerá de que Marvel y Sony logren resolver las cuestiones legales que aún separan a dos de sus personajes más importantes.

Con información de Variety.

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