Robert Pattinson dice que el Team Jacob nunca existió en ‘Crepúsculo’: ‘Fue solo una estrategia de marketing’

Muchos años después de que Crepúsculo dividiera a millones de fans en bandos aparentemente irreconciliables, una nueva declaración de Robert Pattinson nos vuelve a traer dudas sobre la naturaleza de ese fenómeno. La saga, basada en las novelas de Stephenie Meyer, reinó en la taquilla y moldeó a todo una base de fans. El enfrentamiento […]

Muchos años después de que Crepúsculo dividiera a millones de fans en bandos aparentemente irreconciliables, una nueva declaración de Robert Pattinson nos vuelve a traer dudas sobre la naturaleza de ese fenómeno. La saga, basada en las novelas de Stephenie Meyer, reinó en la taquilla y moldeó a todo una base de fans.

El enfrentamiento entre Team Edward y Team Jacob trascendió las pantallas y llegó a las redes sociales y campañas promocionales. Aquella rivalidad, presentada como una decisión personal entre dos formas de amor, fue motor de identificación para toda una generación que encontró en esa dicotomía una forma de pertenecer.

Team Edward vs Team Jacob

Edward Cullen, Jacob Black y, claro, Bella Swan son los protagonistas de la contienda. El triángulo amoroso fue amplificado por estrategias promocionales que hicieron explotar la idea de una competencia entre los personajes masculinos. Esta tensión amorosa fue abrazada por los fans y creció hasta niveles inesperados.

Las campañas digitales y entrevistas le dieron un boost a la división. Los fans consumían la historia y la habitaban a través de una elección que parecía definir su postura frente al romance más grande de principios de los años 2000. Elegir un equipo se convirtió en una decisión de vida y en un motivo de pertenencia.

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Esa estructura de genio ayudó a mantener el interés entre entregas y a dejar vigente la saga incluso fuera de las salas de cine y más allá del tiempo. La rivalidad fue un lenguaje compartido que organizó nuestra experiencia como espectadores y al mismo tiempo hizo crecer la franquicia de Crepúsculo en Hollywood.

Robert Pattinson dice que el Team Jacob nunca existió

Durante una nueva entrevista con el canal francés Canal+, a Robert Pattinson le preguntaron sobre esa antigua división digna de leyenda. El actor de 39 años, que se encuentra ahora mismo promocionando su nueva película junto a Zendaya, respondió luego de que su coprotagonista afirmara ser Team Edward. “Nadie es Team Jacob, eso fue cosa de marketing”, declaró con sarcasmo, provocando risas en el encuentro.

Son raras las declaraciones de Robert en relación a la saga Crepúsculo, pero de vez en cuando el intérprete suelta algunos bits valiosos que reaniman al fandom. En esta ocasión volvió para decir que su personaje, el vampiro con apariencia de eterno adolescente, Edward Cullen, siempre estuvo por encima de su rival lobo, Jacob Black, encarnado por Taylor Lautner.

Es justo decir que Crepúsculo ha experimentado un resurgimiento en años recientes. Hasta los miembros más jóvenes de la Gen Z comienzan a interesarse por ese triángulo amoroso que atrapó de lleno a los millennials. Catherine Hardwicke, directora de la primera película, supo construir una estética folk lluviosa, melancólica, azulada y juvenil, con temas musicales que se hicieron universales.

The Drama, la nueva película de Robert y Zendaya

The Drama tiene como director a Kristoffer Borgli. Cuenta la historia una pareja comprometida cuya relación se tambalea días antes de su boda tras la revelación de un secreto que altera su estabilidad. Se trata de una comedia romántica con un tono más oscuro. Pattinson interpreta a Charlie Thompson, un director de museo británico, mientras que Zendaya da vida a Emma Harwood, una joven cuya historia personal guarda zonas que nadie conoce.

El estreno está programado para el 3 de abril bajo el sello de A24. La producción se suma a una etapa en la carrera de Pattinson donde ha optado por proyectos que se alejan de los grandes fenómenos juveniles que lo lanzaron a la fama. Ahora explora personajes con mayor rango emocional. Después de todo, ya casi llega a las 4 décadas y hace años que dejó atrás los papeles neófitos.

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