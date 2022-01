El Señor de los Anillos | Amazon revela el título de la serie en nuevo teaser: The Rings of Power

En 2017 se anunció que Amazon realizaría una serie de El Señor de los Anillos, pero dada la calidad de la trilogía cinematográfica dirigida por Peter Jackson, muchos dudaban de si podría estar a la altura. Ahora sabemos que no se trata de un remake de las películas ni una readaptación de las novelas, sino de una precuela ambientada miles de años en el pasado, en la Segunda Edad para ser precisos, y después de una larga espera se ha dado a conocer el título oficial de la serie con un teaser donde éste es forjado, The Lord of the Rings: The Rings of Power (El Señor de los Anillos: los Anillos de Poder).

En el vídeo recién publicado podemos escuchar las mismas palabras del prólogo de El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo - 91%, que son un poema escrito por J.R.R. Tolkien que describe la historia de los anillos del poder:

Tres Anillos para los Reyes Elfos bajo el cielo.

Siete para los Señores Enanos en palacios de piedra.

Nueve para los Hombres Mortales condenados a morir.

Uno para el Señor Oscuro, sobre el trono oscuro

en la Tierra de Mordor donde se extienden las Sombras.

Los showrunners J.D. Payne y Patrick McKay comentaron lo siguiente sobre el título (vía Deadline):

Este es un título que imaginamos podría estar en el lomo de un libro junto a los otros clásicos de J.R.R. Tolkien. Los Anillos de Poder reúne todas las historias principales de la Segunda Edad de la Tierra Media: la forja de los anillos, el ascenso del Señor Oscuro Sauron, la épica historia de Númenor y la Última Alianza de Elfos y Hombres. Hasta ahora, el público solo ha visto en pantalla la historia del Anillo Único, pero antes de que existiera uno, hubo muchos... y estamos emocionados de compartir la historia épica de todos ellos.

Como ya se había anunciado desde 2019, la serie transcurre en la Segunda Edad, período de la Tierra Media donde fueron forjados los anillos; aunque los enanos tuvieron siete, cuando transcurren los eventos de El Señor de los Anillos estos ya se encontraban perdidos; y además del Anillo Único, los tres anillos de los elfos aparecen pero sin mucha importancia dentro de la historia. En cuanto a los nueve reyes humanos que tuvieron anillos de poder, se convirtieron en los Nazgûl, o Jinetes Negros.

Se sabe que para esta producción Amazon ha contratado a talentosos artistas y creativos de todo tipo provenientes de series exitosas como Breaking Bad - 100% y Game of Thrones - 59%, o franquicias como Star Wars y el Universo Cinematográfico de Marvel. También se informó hace meses que Howard Shore, el compositor de la trilogía cinematográfica de El Señor de los Anillos, estaba en pláticas para musicalizar el show, de haber llegado a un acuerdo, será una gran adición a la producción.

Por ahora es muy poco lo que se sabe de forma oficial por parte de Amazon, salvo que la serie incluirá a Morfydd Clark como Galadriel. El sitio Fellowship of The Fans ha estado publicando datos, aún no confirmados, sobre el elenco. Según el sitio, tendremos a Isildur como uno de los personajes principales, así como una tanda de personajes originales que no aparecían en los escritos de Tolkien. La supuesta inclusión de una hermana de Isildur, interpretada por Ema Horvath, hizo enojar a algunos fanáticos, ya que consideran que no se está respetando el canon. Sin embargo, las películas tampoco fueron fieles al 100% y son consideradas obras maestras del cine, así que la serie podría darnos una sorpresa.

