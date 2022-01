El Señor de los Anillos: Filtran nuevos detalles sobre la trama y los personajes originales de la serie

Han pasado más de cuatro años desde que se anunció que Amazon desarrollaría una serie de El Señor de los Anillos; en un principio se pensó que sería una nueva adaptación de las novelas, una reinvención de lo ya visto en las películas, pero en 2019 se anunció que se trataría de una historia ambientada en la Segunda Edad, un periodo del mundo fantástico creado por J.R.R. Tolkien que tiene lugar miles de años antes de los acontecimientos de El Señor de los Anillos.

Además de que veremos la isla de Númenor y que Morfydd Clark interpretará a la elfa Galadriel, es muy poco lo que se ha confirmado oficialmente. Sin embargo, la cuenta The Fellowship of the Fans ha compartido varias filtraciones en meses anteriores y es una de las principales fuentes de noticias sobre la producción. Ahora han dado a conocer los personajes a los que interpretan los actores y algunos detalles sobre la trama.

Además de tener a Morfydd Clark como Galadriel, The Fellowship of the Fans dice que Robert Aramayo interpretará a Elrond, elfo al que dio vida Hugo Weaving en la trilogía cinematográfica de Peter Jackson; Maxim Baldry interpretará a Isildur y Lloyd Owen será Elendil, a ambos los vimos en el prólogo de El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo - 91% bajo la piel de Harry Sinclair y Peter McKenzie respectivamente. Trystan Gravelle interpretará a Ar-Pharazôn, el último rey de Númenor; y Owain Arthur dará vida a Durin, el legendario señor de los enanos, de quien conocimos las ruinas de su reino Khazad-dûm en la primera película de El Señor de los Anillos.

Robert Aramayo is ELROND

In the upcoming Amazon 'The Lord of the Rings' TV Series pic.twitter.com/UMfx9BvLCy — Fellowship of Fans (@FellowshipFans) December 31, 2021

Lloyd Owen is ELENDIL

In the upcoming Amazon 'The Lord of the Rings' TV Series pic.twitter.com/VbDIjo46Q2 — Fellowship of Fans (@FellowshipFans) December 31, 2021

To wrap up 2021, last but not least...



TRYSTAN GRAVELLE AS PHARAZON



The one to watch out for in #LOTRonPrime

Happy New Year! pic.twitter.com/9xU3EYnpiT — Fellowship of Fans (@FellowshipFans) December 31, 2021

Joseph Mawle is "ADAR"

In the upcoming Amazon 'The Lord of the Rings' TV Series

(Amazon original character) pic.twitter.com/UzVOCXteaf — Fellowship of Fans (@FellowshipFans) December 31, 2021

Después tenemos una lista de los personajes nuevos, que fueron creados para la serie de Amazon y no provienen de los escritos de Tolkien. El primero es Adar, interpretado por Joseph Mawle; luego tenemos a Hadrith/Hadreth, interpretado por Charlie Vickers; y Carine, interpretada por Ema Horvath, quien es descrita como la hermana de Isildur. También se menciona a tres amigos de Isildur, que serán interpretados por Anthony Crum, Alex Tarrant y otro actor desconocido, sus nombres son Nolion, Valandil y Ontamo.

Charlie Vickers is HADRITH/HADRETH

In the upcoming Amazon 'The Lord of the Rings' TV Series

(Amazon original character)#LOTRonPrime pic.twitter.com/pweJ4WvfOw — Fellowship of Fans (@FellowshipFans) December 31, 2021

EXCLUSIVE: Ema Horvath is playing “Carine”, Isildur’s sister, which is an Amazon original character in the upcoming ‘The Lord of the Rings’ TV Show



(1/7) pic.twitter.com/L51xiR6may — Fellowship of Fans (@FellowshipFans) January 2, 2022

Sobre la trama, The Fellowship of the Fans informó lo siguiente: Isildur voluntariamente se une a la armada de Númenor que viajará a la Tierra Media, él y sus tres amigos hacen un juramento. Carine no quiere que su hermano vaya, y se dice que hay una escena emocional donde ella sigue a Isildur entre la multitud y grita su nombre, de una forma que recuerda a la escena donde Elrond le grita en el Monte del Destino en La Comunidad del Anillo:

Según las fuentes, la forma en que Carine dice ‘Isildurr’ se parece mucho a cómo Elrond grita ‘Isildurrrr’ en el prólogo de La Comunidad del Anillo. Sin embargo, no está claro si esto fue intencional o simplemente una similitud / coincidencia interesante.

La escena en las calles es un gran desfile, el ejército de Caballería marcha por el pueblo liderado por los Guardias de la Ciudad, la gente canta y grita y arroja flores a los soldados. Isildur está vestido con la armadura de caballería.

SCENE DESCRIPTION:



“The scene in the streets is a big parade, the Cavalry army marches through the town led by the City Guards, people are singing and shouting and throwing flowers at the soldiers. Isildur is dressed in the cavalry armour.”



(6/7) — Fellowship of Fans (@FellowshipFans) January 2, 2022

La serie de El Señor de los Anillos de Amazon tiene una tarea difícil de cumplir, que es alcanzar la calidad de las películas de Peter Jackson. Por un lado sabemos que han contratado a artistas talentosos para el apartado técnico, la cantidad de dinero que se está invirtiendo también es una señal de que podría tratarse de una producción espectacular visualmente, pero lo más importante es que convenzan a los fans de que es una historia digna de Tolkien.

La creación de nuevos personajes no es necesariamente una mala señal, pero es difícil imaginar que los fans puristas los acepten. Por otro lado, la trilogía de El Hobbit logró triunfar en taquilla a pesar de que añadió varios personajes inventados, de los cuales el más controvertido fue Tauriel, y modificó la historia en varios puntos. La serie de Amazon puede triunfar o no, por el momento es muy poco lo que tenemos como para hacer predicciones al respecto.