El Señor de los Anillos: serie de Amazon tendría batallas tan grandes como en las películas

Si hay una razón por la que El Señor de los Anillos logró trascender es por su fascinante y conmovedora historia, capaz de cautivar a varias generaciones de lectores, y en su versión cinematográfica a cargo de Peter Jackson (Muertos de Miedo - 64%, King Kong (2005) - 84%, Jamás Llegarán a Viejos - 100%), el impacto fue el mismo. Son los personajes y su profundidad lo que se queda en el espectador y hace tan especial a esta saga, pero otro aspecto que no podemos olvidar son sus momentos épicos, ya que El Señor de los Anillos es heredera de una tradición heroica antigua, sus batallas son capaces de estremecernos, y parece que la serie de Amazon quiere recrear esos sentimientos.

De acuerdo con una cuenta llamada Fellowship of the Fans, para la primera temporada de El Señor de los Anillos tendremos una batalla enorme entre los ejércitos del reino humano de Númenor y los orcos. Los humanos atacarían un castillo o una serie de castillos ocupados por orcos. Dado que el show está ambientado en la Segunda Edad, hay varias batallas que podríamos ver en la primera y las siguientes temporadas. Aunque no es información confirmada, pueden ver los tuits aquí:

EXCLUSIVA: En la temporada 1 de #LOTRonPrime hay una gran batalla entre los ejércitos númenóreanos y orcos filmada a finales de julio. ‘Fue en un campo de batalla cualquiera, árboles muertos, corteza / tierra y palos por todas partes junto con explosiones y rocas catapultadas’. Los mismos númenóreanos atacarán / asediarán un castillo / conjunto de castillos ocupado por orcos.

El set tenía caballos falsos muertos, humo y fuego. No se sabe si este castillo / fortaleza es un castillo orco o si está ocupado actualmente por orcos. La mayoría de los orcos son orcos de efectos prácticos protésicos de WETA y se ha gastado mucho tiempo y dinero en crear el realismo de los orcos en el show. Buen trabajo Amazon. El ejército numenoreano incluía algunos ‘caballeros reales’ que vestían armaduras brillantes con capas blancas, algunas de las cuales eran rojas / azules. Junto con botas de acero pulido y, a veces, una pieza de cuero en el pecho.

Parecía que el personaje principal de estos sets era un ‘príncipe rubio y blanco’ sucio. Si se trataba de un príncipe, aún no está confirmado. Hubo más actores nombrados en estos sets, pero debido a la reciente reacción y controversia, nos hemos abstenido de revelar a ningún actor en este momento, ya que es injusto para ellos.

Las películas de Jackson, con su brillante combinación de extras golpeándose en el set, giganturas y efectos generados por computadora (CGI), nos dieron algunas de las batallas más espectaculares de la historia del cine. En los últimos 20 años la tecnología ha avanzado mucho, pero sigue siendo abismal la diferencia entre una batalla con 200 extras en un escenario real a una que depende completamente del CGI.

En la trilogía de El Hobbit el abuso del CGI provocó que las batallas tuvieran mucho menos impacto, así como el hecho de que Jackson reemplazó a los orcos que eran actores maquillados por orcos CGI. Es de agradecer que la serie de Amazon vaya a retomar el uso de efectos especiales prácticos, y es un lujo que no cualquier serie puede tomar, pero este show es el más caro en toda la historia, con US$ 500 millones para sus primeras dos temporadas.

Una batalla entre hombres de Númenor y orcos ya fue vista en El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo - 91%, en el prólogo. Junto a los elfos, los númenóreanos comandados por el rey Elendil se enfrentaron contra Sauron y sus fuerzas y lo derrotaron en Mordor. Miles de años después, durante los eventos de El Señor de los Anillos, Gondor era lo último que quedaba del reino númenóreano que peleó contra el Señor Oscuro al final de la Segunda Edad.

