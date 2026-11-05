Zack Snyder habla sobre el dolor de perder a su hija y asegura que su ausencia lo acompañará toda la vida

Zack Snyder compartió un mensaje profundamente personal dedicado a su hija Autumn Snyder, quien murió en 2017. A través de su cuenta de X, el director habló sobre el dolor permanente de perder a una hija y explicó que, aunque pasen los años, el amor, los recuerdos y la ausencia siguen formando parte de su vida. Snyder aprovechó la publicación para pedir apoyo a una caminata organizada en honor de Autumn y destinada a recaudar fondos para investigación, educación sobre prevención del suicidio y apoyo a familias que han atravesado pérdidas similares.

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¿Qué dijo Zack Snyder sobre la pérdida de su hija?

El cineasta comenzó su mensaje hablando directamente de la relación entre un padre y una hija, incluso después de la muerte: “El amor de un padre por su hija nunca termina, incluso cuando el tiempo de ella aquí llega a su fin.” Snyder explicó que no existen palabras capaces de describir completamente el dolor de perder a un hijo y aseguró que el vacío permanece con el paso de los años.

Henry Cavill y Autumn Snyder (imagen: X/@ZackSnyder)

“No hay palabras para describir el dolor de perder a una hija ni el vacío que perdura toda la vida. Pueden pasar los años, pero el amor, los recuerdos y el anhelo de tenerla aquí con nosotros nunca se desvanecen.”

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Autumn murió en marzo de 2017, en un momento en que Snyder es encontraba trabajando en ‘Justice League’. Tras la tragedia, el director y Deborah Snyder se alejaron de la producción para concentrarse en su familia.

Snyder pide apoyo para una caminata en memoria de Autumn

La publicación también funciona como una invitación a colaborar con una iniciativa de la American Foundation for Suicide Prevention. Snyder pidió donaciones para apoyar a su equipo en una caminata que se realizará este sábado en Pasadena.

“Si te es posible, considera realizar una donación para apoyarnos mientras caminamos en honor a Autumn este sábado.”

El director explicó que los fondos obtenidos ayudan a financiar investigación, programas educativos de prevención del suicidio y apoyo para familias que han perdido a un ser querido.

La página enlazada por Snyder corresponde el equipo Team Ironwill (Autumn Snyder), participante de la Greater Los Angeles Pasadens Walk. Hasta el momento mostrado en la campaña, el equipo había recaudado 11,889 dólares, superando ampliamente su objetivo inicial de 500 dólares.

Autumn sigue presente en la vida y el trabajo de Snyder

Desde la muerte de su hija, Snyder ha hablado en distintas ocasiones sobre la forma en que aquella pérdida transformó tanto su vida personal como su trabajo. ‘Zack Snyder’s Justice League’, estrenada en 2021, terminó con una dedicatoria a Autumn y la campaña alrededor de la película también estuvo vinculada a esfuerzos de recaudación para prevención del suicidio.

Zack Snyder en 2024 (Gareth Cattermole/Getty Images)

En su nuevo mensaje, Snyder dejó claro que su hija continúa ocupando un lugar central en su vida y en las cosas que hace: “Autumn siempre será mi hija, nuestra heroica arquera. Siempre será amada y siempre formará parte de todo lo que hago.”

El director no presentó el paso del tiempo como una forma de cerrar aquella pérdida, sino como una convivencia permanente con ella. Su publicación combina el recuerdo personal de Autumn con una iniciativa que busca convertir ese dolor en apoyo para otras personas y familias afectadas por el suicidio.

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