YouTube rebasa a Netflix en ingresos y confirma su peso como gigante del entretenimiento

Durante años, YouTube fue descrito como una plataforma de videos dominada por creadores, algoritmos y formatos breves. Sin embargo, los números presentados por su empresa matriz, Alphabet, obligan a replantear esa etiqueta. Por primera vez, la compañía desglosó los ingresos anuales totales de YouTube y confirmó que en 2025 la plataforma superó los 60 mil millones de dólares combinando publicidad y suscripciones, una cifra que la coloca por encima de Netflix y la consolida como uno de los actores más poderosos del entretenimiento global.

¿Por qué este dato cambia la posición de YouTube en la industria?

El hito no es solo cuantitativo, sino simbólico. Netflix reportó ingresos anuales por 45.18 mil millones de dólares, lo que deja a YouTube claramente por delante en términos de facturación total. En el ecosistema del entretenimiento, solo Disney se mantiene arriba en esa escala. El dato confirma que YouTube ya no compite únicamente con otras plataformas digitales, sino que juega en la misma liga que los grandes conglomerados mediáticos tradicionales.

Interior de las oficinas de YouTube Space LA en Los Ángeles. (Danny Moloshok / AP)

Alphabet también presentó resultados sólidos en su conjunto. En el cuarto trimestre de 2025, la empresa registró ingresos por 113.8 mil millones de dólares, un crecimiento interanual de 18%, mientras que la utilidad neta aumentó 30% hasta alcanzar los 34.5 mil millones. Estas cifras superaron las expectativas de Wall Street y refuerzan la idea de que el ecosistema de Google atraviesa uno de sus momentos más fuertes.

Suscripciones, publicidad y deportes: las piezas del crecimiento

En declaraciones preparadas, el CEO de Alphabet, Sundar Pichai, subrayó la relevancia del modelo de suscripciones dentro del negocio. La compañía acumula más de 325 millones de suscripciones de pago en sus servicios de consumo, incluyendo YouTube Premium, YouTube TV y Google One. Este flujo recurrente explica por qué YouTube puede sostener ingresos comparables, e incluso superiores, a los de los streamers tradicionales.

La publicidad sigue siendo un pilar central. Solo en el último trimestre de 2025, YouTube generó 11.38 mil millones de dólares en ingresos publicitarios globales, un aumento de 8.7% respecto al año anterior. Aunque la cifra quedó ligeramente por debajo de las previsiones de los analistas, que estimaban 11.84 mil millones, marcó el trimestre publicitario más grande en la historia de la plataforma. Alphabet explicó que el gasto en anuncios políticos fue menor que en el mismo periodo de 2024, lo que impactó especialmente a la publicidad de marca.

El consumo de contenidos de larga duración y los deportes también impulsan el crecimiento. Pichai señaló que el paquete NFL Sunday Ticket alcanzó su mayor número de suscriptores de pago desde que se ofrece a través de YouTube, aunque no se dieron cifras específicas. A esto se suma el auge del podcast en pantalla grande: solo en octubre de 2025, los usuarios vieron más de 700 millones de horas de podcasts en televisores a través de YouTube, un incremento interanual de 70%.

IA, creadores y acuerdos que reconfiguran el futuro

Alphabet apuesta fuerte por la inteligencia artificial como motor de su siguiente etapa. Pichai afirmó que las inversiones en IA y en infraestructura están diseñadas para “Impulsar los ingresos y el crecimiento en todos los ámbitos”, y adelantó que la empresa planea destinar entre 175 mil y 185 mil millones de dólares en gastos de capital durante 2026, casi el doble de lo invertido en 2025.

En el frente creativo, el CEO de YouTube, Neal Mohan, explicó en su carta anual que más de un millón de canales utilizan diariamente las herramientas de IA de la plataforma. Al mismo tiempo, reconoció la preocupación por el llamado “AI slop” y aseguró que YouTube trabaja activamente en “Reducir la difusión de contenido repetitivo y de baja calidad”.

A nivel estratégico, los acuerdos recientes refuerzan la ambición de YouTube como medio global. La plataforma obtuvo los derechos exclusivos mundiales de transmisión de los premios Oscar entre 2029 y 2033, desplazando a ABC en un movimiento inédito, y cerró una alianza con la BBC para desarrollar contenido original y nuevos canales dirigidos a niños y jóvenes.

Con ingresos anuales que ya superan los 60 mil millones de dólares, YouTube deja atrás la comparación con simples plataformas digitales y se posiciona como un actor central del entretenimiento contemporáneo. Más que competir con Hollywood o con el streaming tradicional, los números sugieren que, al menos en escala económica, ya empezó a superarlos.

