‘Avengers: Doomsday’: James Marsden, actor de Cíclope, asegura que los fans quedarán impactados con la película

El regreso de los X-Men clásicos al Universo Cinematográfico de Marvel sigue generando expectativa, y ahora es James Marsden quien alimenta esa conversación. El actor, que vuelve a interpretar a Scott Summers / Cíclope después de casi veinte años, aseguró que ‘Avengers: Doomsday’ ofrecerá una experiencia que dejará impactados a los fans, en lo que promete ser uno de los eventos cinematográficos más ambiciosos de Marvel hasta ahora.

¿Qué dijo James Marsden sobre su regreso como Cíclope?

En una entrevista reciente con ‘Entertainment Tonight‘, Marsden habló brevemente sobre su participación en la película, cuidando cada palabra ante el conocido hermetismo de Marvel Studios. Al ser cuestionado sobre si ‘Avengers: Doomsday’ finalmente entregará a los fans de los X-Men lo que han esperado durante años, el actor respondió sin rodeos:

“Sí, claro. O sea, también me han enseñado a no hablar demasiado de este proyecto en particular, pero claro, puedes estar seguro de que quedarás impresionado, de ver tantas cosas nuevas, de que los hermanos Russo subirán la apuesta y de que Marvel simplemente les dará a todos lo que quieren.”

Las declaraciones no solo confirman el entusiasmo de Marsden por volver al personaje, sino que también apuntan a una producción que busca elevar la escala y el impacto narrativo del MCU, ahora bajo la dirección de los hermanos Russo, responsables de ‘Avengers: Infinity War’ y ‘Avengers: Endgame’.

Un regreso que reescribe el destino de Scott Summers

Marsden interpretó por última vez a Cíclope en ‘X-Men: The Last Stand’ (2006), cinta en la que el personaje tuvo un final abrupto y violento a manos de Jean Grey. Durante años, ese momento fue visto como el cierre definitivo de Scott Summers dentro de la franquicia de Fox. Sin embargo, ‘Avengers: Doomsday’ parece dispuesto a replantear ese destino a través del multiverso.

Marvel ya ofreció un primer vistazo del regreso de Cíclope en uno de los cuatro teasers de la película. En la escena, Scott cae de rodillas y grita al cielo mientras la Mansión X aparece completamente destruida detrás de él. La imagen, breve pero contundente, sugiere que la cinta no evitará mostrar pérdidas, consecuencias y un tono más oscuro para los mutantes dentro de esta nueva etapa.

Un cruce masivo que va más allá de los X-Men

El regreso de Marsden no llega en solitario. ‘Avengers: Doomsday’ reunirá a varios actores emblemáticos de la saga ‘X-Men’, incluyendo a Patrick Stewart como el Profesor X, Ian McKellen como Magneto, Alan Cumming como Nightcrawler, Kelsey Grammer como Beast y Rebecca Romijn como Mystique. Esta alineación refuerza la idea de que Marvel no está presentando un simple cameo, sino integrando de lleno el legado mutante previo al MCU.

Los avances publicados hasta ahora dejan claro que la película no se centra únicamente en los X-Men. Marvel también ha lanzado teasers enfocados en Steve Rogers, Thor junto a su hija adoptiva y los Wakandianos, además de una aparición sorpresiva de los Cuatro Fantásticos. Todo apunta a una historia que conecta distintas esquinas del universo Marvel y las hace colisionar en un mismo conflicto.

Programada para estrenarse el 18 de diciembre, ‘Avengers: Doomsday’ se perfila como una pieza clave dentro del MCU y como la antesala directa de ‘Avengers: Secret Wars’. Si las palabras de Marsden son un indicio fiable, el público puede esperar una película que no se guarda nada y que apuesta fuerte por impactar tanto a los fans de los Vengadores como a los seguidores históricos de los X-Men.

