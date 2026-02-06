Ian McKellen, actor de Gandalf, y su ingeniosa protesta contra ICE en el programa de Stephen Colbert

La estrella de El Señor de los Anillos recurrió al teatro para expresarse

Durante su reciente aparición en el programa nocturno de Stephen Colbert, Ian McKellen se unió a las protestas contra ICE, pero lo hizo con un estilo muy particular. El actor de 86 años y estrella de El Señor de los Anillos utilizó su talento para el teatro como método principal.

Aunque su edad es avanzada, el intérprete británico sigue apareciendo en grandes franquicias, pero también aprovecha cada espacio público para recordar que el arte, cuando se ejerce con conciencia, puede dialogar directamente con las tensiones de su tiempo y tener un efecto en quienes están escuchando.

Ian McKellen y su particular protesta en el show de Stephen Colbert

Durante su entrevista, el actor explicó que, aunque disfruta del cine, nada se compara con la experiencia viva del teatro, ese espacio donde intérprete y público comparten el mismo aire y el mismo silencio.

En ese contexto, McKellen habló de su larga relación con William Shakespeare y de un monólogo que ha interpretado desde hace más de seis décadas, perteneciente a la obra Sir Thomas More.

El fragmento retrata a un joven abogado que intenta frenar disturbios provocados por una multitud que rechaza la presencia de inmigrantes en Londres, a quienes denomina “extraños” y exige expulsar.

Sin adelantarlo con grandilocuencia, McKellen se levantó de su asiento y comenzó a hablar sobre el texto frente a las cámaras, dejando que las palabras ejercieran su fuerza en un escenario contemporáneo.

“En Londres estalla un motín, hay una multitud en las calles y están quejándose de la presencia de “extranjeros” en la ciudad, con lo que se refieren a los inmigrantes recientes que llegaron allí. Están alzando la voz y protestando, diciendo que los inmigrantes deberían ser enviados de vuelta a sus países de origen. Las autoridades envían a este joven abogado, Thomas More, para sofocar los disturbios, y él lo hace de dos maneras: una, diciendo “no pueden amotinarse así, va contra la ley, así que cállense, guarden silencio”. Y la otra, al ser un texto escrito por Shakespeare, es un llamado a su humanidad.”

La conexión con la actualidad es inmediata, pese a que se escribió hace cuatro siglos, aunque el actor evitó convertir su intervención en un discurso partidista. NME rescató algunos fragmentos literales del monólogo:

“Imaginen que ven a esos desdichados extranjeros, con sus bebés a la espalda y su pobre equipaje, avanzando penosamente hacia los puertos y las costas en busca de transporte. ¿Les agradaría encontrar una nación de temperamento tan bárbaro que, estallando en una violencia atroz, no les concediera un lugar donde vivir en la tierra?”

Lo que está pasando con ICE en Estados Unidos

En las últimas semanas, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha intensificado operativos en varias ciudades, con énfasis particular en Minneapolis, como parte de una estrategia federal conocida como Operation Metro Surge.

Las autoridades sostienen que buscan detener a personas con antecedentes criminales. Organizaciones civiles y gobiernos locales afirman que miles de personas sin cargos graves también están bajo arresto.

Dos muertes ocurridas en Minnesota, presuntamente vinculadas a enfrentamientos con agentes federales, le prendieron fuego mayor al malestar social. Se reportó el fallecimiento de Alex Pretti, ciudadano estadounidense de 37 años. De igual forma el de Renee Good, también de 37, en incidentes separados que continúan bajo investigación.

Además, escuelas del estado informaron que estudiantes, incluidos menores de edad, fueron detenidos junto con familiares, lo que fomentó el temor en comunidades inmigrantes.

Dentro de este contexto, el gesto de McKellen expresa solidaridad con quienes hoy viven bajo ese clima de incertidumbre en relación con ICE y la administración de Donald Trump.

Ian McKellen regresará en Avengers: Doomsday

Está confirmado que McKellen volverá a interpretar a Magneto en Avengers: Doomsday. La producción integrará a personajes clásicos del universo mutante dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Aunque todavía no existen detalles oficiales sobre la magnitud de su participación, ya apareció en uno de los teasers junto a Patrick Stewart. La película tiene previsto su estreno el 18 de diciembre. Se trata de un nuevo capítulo para un intérprete que dio vida al villano mutante por primera vez en el año 2000.

