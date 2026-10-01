Woody Allen iniciará rodaje de su nueva película: De qué trata y quiénes son sus protagonistas

El director Woody Allen prepara su regreso al cine con una película que incluye a intérpretes de distintas nacionalidades y tendrá a España como escenario principal. El proyecto ya cuenta con reparto y respaldo empresarial para buscar distribución internacional. La producción ya está en preparativos y las cámaras comenzarán a grabar en los próximos días.

¿Qué sabemos de la nueva película de Woody Allen?

La producción prolonga la relación del cineasta con famosas ciudades europeas y con compañías que han acompañado y abrazado sus trabajos recientes. Allen escribió el guion y asumirá la dirección. El rodaje comenzará el lunes 5 de octubre en Madrid y será una comedia contemporánea filmada en inglés, con escenas en la capital española y otros puntos de la región. El anuncio institucional del ayuntamiento local también reveló que el nombre de Madrid aparecerá en el título, aunque todavía no hay una denominación definitiva.

Sobre la historia, Allen explicó durante su presentación que necesitaba un ambiente diplomático y encontró en Madrid el escenario apropiado. La película tendrá en su centro temas como el romance, intriga e infidelidad. De momento no hay una sinopsis detallada que haga una presentación explícita de los personajes.

Jemima Kirke (Foto: Getty)

Marton Csokas, conocido por El señor de los anillos y El justiciero, compartirá créditos con Jemima Kirke, actriz de Girls y Sex Education. También participarán Jakob Oftebro, de Kon-Tiki y Hamilton; Peter Vives, de El tiempo entre costuras y Velvet; y Alexi Wasser. Será la tercera película de Allen rodada en España, después de Vicky Cristina Barcelona, de 2008, y Rifkin’s Festival, de 2020; ahora le toca a Madrid tener un lugar frente a su cámara.

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“Estaré muy feliz de regresar a España. Será mi tercera vez filmando allí y mi primera oportunidad de hacer una película en Madrid, una ciudad que siempre me ha encantado”, expresó Allen. WestEnd Films presentará el proyecto a compradores internacionales en el próximo American Film Market para su posterior distribución.

¿Cuál fue su última película?

Su largometraje anterior fue Golpe de Suerte, estrenado en 2023 y presentado fuera de competencia en el Festival de Venecia; fue su película número 50. La producción llevó al director a París y reunió a Lou de Laâge, Melvil Poupaud, Niels Schneider y Valérie Lemercier. Cuenta la historia de Fanny y Jean, un matrimonio que parece tener resueltos los asuntos más importantes de la vida, como trabajo, dinero y una relación estable. WestEnd también se encargó de las ventas internacionales de Golpe de suerte, que consiguió distribuidores en más de 30 países.

Marton Csokas (Foto: Getty)

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¿Por qué Woody Allen está exiliado de Hollywood?

El deterioro de las relaciones de Allen con Hollywood tiene su centro en la acusación de abuso sexual formulada por su hija adoptiva, Dylan Farrow, sobre hechos que ella sitúa en 1992. Allen ha negado reiteradamente la acusación y no fue acusado a nivel penal por esos hechos. La denuncia recibió nueva atención pública con el movimiento #MeToo. Greta Gerwig y Mira Sorvino expresaron arrepentimiento por haber trabajado con él; Rebecca Hall y Timothée Chalamet anunciaron donaciones de sus salarios a organizaciones contra la violencia sexual.

Una ruptura empresarial especialmente relevante ocurrió con Amazon. Allen demandó a la compañía en 2019 por al menos 68 millones de dólares, después de que esta abandonara un acuerdo para producir y distribuir cuatro películas. El conflicto incluía Un día lluvioso en Nueva York, que ya estaba terminada y cuya distribución había quedado comprometida. Amazon argumentó ante los tribunales que las declaraciones del cineasta relacionadas con #MeToo impedían obtener los beneficios previstos en el contrato. Allen cuestionó la cancelación y ambas partes terminaron el litigio en noviembre de 2019.

La nueva película de Woody Allen no tiene fecha de estreno.