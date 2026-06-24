‘What We Do in the Shadows’: Taika Waititi y Jemaine Clement confirman que ya están trabajando en la secuela

No todas las comedias fantásticas pueden presumir una comunidad tan fiel como What We Do in the Shadows o Entrevista con unos vampiros en América Latina. Todo comenzó como una modesta producción neozelandesa, pero dio el brinco hasta ser una franquicia internacional que dio origen a una exitosa serie de televisión y algunos de los vampiros más inolvidables del cine.

Ahora, cuando muchos fans pensábamos que la película de 2014 había quedado atrás (pero no fuera de nuestros corazones), una nueva actualización proveniente de uno de sus creadores nos hace devolver la mirada a la franquicia. El proyecto aún se encuentra en una etapa temprana, pero las declaraciones hablan del regreso de aquellos inmortales incompetentes.

¿Habrá una secuela de What We Do in the Shadows?

Durante una entrevista con Nexus Point, realizada en el Festival Internacional de Animación de Annecy, Jemaine Clement, quien creó la película original junto a Taika Waititi y además interpretó al embriagador vampiro Vladislav, habló sobre varios proyectos futuros, entre ellos una secuela de Entrevista con unos vampiros.

‘Entrevista con unos vampiros’ de 2014 (Foto: IMDb)

Mientras comentaba la posibilidad de desarrollar una versión animada inspirada en la serie televisiva, Clement reveló que sus esfuerzos están dirigidos hacia otro objetivo. “Estamos escribiendo otra película de What We Do in the Shadows, como una secuela de la película”. Aunque el actor neozelandés de 52 años no compartió detalles argumentales ni información sobre el elenco, sus palabras son la primera confirmación pública de que el equipo creativo ya trabaja en una continuación de la cinta estrenada en 2014.

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En el marco de Annecy, Clement también hizo declaraciones importantes sobre el enfoque de la secuela, titulada We’re Wolves y centrada en el grupo de hombres lobo visto en What We Do in the Shadow, ese con el que los protagonistas tuvieron un pequeño roce. Esto fue lo que dijo para Collider:

“La primera película tuvo un presupuesto extremadamente bajo. Costó menos de un millón de dólares y fue apenas un mes de experimentar y preguntarnos: ‘¿Podemos improvisar una película completa con efectos especiales y gente volando? ¿Podemos hacerlo?’. Era como un desafío. Ahora tenemos que decidir: ‘¿Vamos a escribir esta película por completo, o vamos a improvisarla como la primera, o a hacerla guionizada como la serie?’. Es muy bueno tener el control de cada toma. Pero también es muy divertido inventarlo todo sobre la marcha”.

Por ahora no existe una fecha de estreno ni detalles sobre el estado de desarrollo del guion. Tampoco se sabe si los personajes interpretados por Waititi, Clement, Jonathan Brugh y Ben Fransham volverán a ocupar el centro de la historia.

What We Do in the Shadows, un clásico imperdible

‘Entrevista con unos vampiros’ de 2014 (Foto: IMDb)

Cuando llegó a los cines hace más de una década, What We Do in the Shadows no tenía la fe de las masas. La película utilizaba el formato de falso documental para retratar la vida cotidiana de un grupo de vampiros que compartían casa en Wellington, Nueva Zelanda. La premisa nos convenció gracias al humor absurdo y los elementos sobrenaturales. Vemos a los personajes, vampiros con cientos de años, discutir sobre tareas domésticas y problemas sentimentales, todo con la misma seriedad observada en vampiros famosos de otras franquicias, enfocados en guerras ancestrales o conspiraciones y pasiones inmortales.

El mérito de Waititi y Clement es que escribieron e improvisaron una comedia basada en personalidades extravagantes y situaciones ridículamente humanas. Desde nuestra mirada es una de las mejores comedias fantásticas del siglo XXI.

Por otro lado, la adaptación televisiva, What We Do in the Shadows, se estrenó en 2019 y pronto encontró una identidad propia. Aunque mantenía el formato documental y el humor de la película, introdujo nuevos personajes que terminaron como favoritos del público. Esta producción acumuló nominaciones a los premios Emmy y obtuvo excelentes críticas. Terminó en 2024 después de seis muy exitosas temporadas.

Jemaine Clement también volverá como el doctor Ian Garvin en Avatar 4.

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