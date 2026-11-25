La empresa inició acciones por derechos de autor contra videos de 'Harry Potter' que utilizan inteligencia artificial para presentar una versión femenina de Draco Malfoy

Warner Bros. emprendió acciones contra diversos videos de ‘Harry Potter’ creados con inteligencia artificial, después de que una reinterpretación de uno de los personajes más famosos de la marca se popularizara en redes sociales. La controversia, reportada por The A.V. Club y otros medios especializados, involucra reclamaciones por derechos de autor y canales de YouTube eliminados.

¿Cómo empezó el fenómeno de Malfoy mujer?

El universo creado por J. K. Rowling ha inspirado numerosas reinterpretaciones de sus personajes, desde ilustraciones hasta relatos escritos por seguidores. Una de las tendencias más recientes imagina a Draco Malfoy como una adolescente, conservando su personalidad arrogante, su pertenencia a Slytherin, su apariencia rubia y su rivalidad con Harry Potter. La figura recibió el nombre de Malfoid, aunque algunos creadores también la llaman Draconia Malfoy.

La tendencia comenzó a ganar popularidad en septiembre, impulsada por ilustraciones difundidas en X y posteriormente por comunidades de Reddit, TikTok, YouTube y otras plataformas. Sin embargo, las versiones femeninas de Draco llevan muchos años existiendo dentro del arte creado por fanáticos de ‘Harry Potter’.

Draconia Malfoid (Fot: Reddit)

Con el crecimiento de la tendencia, distintos usuarios comenzaron a producir historias alternativas donde Harry y Draconia desarrollan relaciones muy diferentes a las de los libros originales. Algunas propuestas se quedan con el enfrentamiento entre ambos estudiantes, y otras exploran una posible relación romántica. En este marco, las herramientas de inteligencia artificial facilitaron la producción de ilustraciones y cortometrajes que recrean el ambiente de Hogwarts.

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Warner Bros. declara la guerra a la chica Malfoy hecha con IA

La situación cambió cuando varios canales dedicados a Malfoid comenzaron a recibir reclamaciones por derechos de autor. Uno de los afectados fue Next Realm Studios, administrado por un creador conocido como Holland; su canal tenía aproximadamente 13 mil suscriptores antes de que YouTube lo eliminara tras una serie de avisos relacionados con sus videos.

La respuesta apareció mediante Ahassim Rashid, vicepresidente de Antipiratería y Protección de Marca de Warner Bros.; el ejecutivo confirmó que las solicitudes procedían de la compañía: “Confirmamos que los avisos son auténticos y fueron enviados por Warner Bros.”, señaló.

El creador decidió impulsar una petición en Change.org para solicitar mayor transparencia y pide saber qué pueden publicar los seguidores sin exponerse a la eliminación de sus trabajos. Holland también reconoció los derechos de la compañía sobre la franquicia, pero considera necesario establecer criterios comprensibles para quienes dedican recursos propios a producir contenido de aficionados.

El caso de Foyege

Draconia Malfoid (Foto: Foyege)

Entre los creadores que contribuyeron a popularizar a Draconia se encuentra Foyege, responsable de la serie de videos ‘In Another Universe’. Su propuesta imagina una relación entre Harry Potter y una versión femenina de Draco Malfoy pero, a diferencia de los memes individuales, el proyecto desarrolla una historia por entregas, con escenas románticas y una estética cercana a las producciones audiovisuales de fantasía oscura.

El creador difundió sus primeras entregas durante octubre, y el 3 de noviembre publicó un adelanto de aproximadamente 26 segundos que utilizaba imágenes generadas con inteligencia artificial. Sus videos también muestran a otros personajes del universo de Hogwarts, como Hermione Granger, Ron y Ginny Weasley, y Lucius Malfoy, además de versiones femeninas de Crabbe y Goyle.

La cuarta parte del proyecto comenzó a publicarse en noviembre, aunque Foyege anunció posteriormente un retraso en su continuación.

¿Cuándo se estrena la nueva serie de ‘Harry Potter’, de Warner, en HBO Max?

La nueva adaptación televisiva de ‘Harry Potter’ se estrenará el 25 de diciembre en HBO y HBO Max. Su primera temporada, titulada ‘Harry Potter y la piedra filosofal’, tendrá ocho episodios y nos devolverá a la historia del primer libro de J. K. Rowling. Dominic McLaughlin interpretará a Harry Potter, acompañado por Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley.

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