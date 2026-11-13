Tim Burton explica por qué valora más el stop motion ante el avance de la inteligencia artificial

El avance de la inteligencia artificial ha generado preocupación entre numerosos cineastas y artistas del cine, quienes cuestionan sus posibles consecuencias para la creatividad y el trabajo artístico. Tim Burton, director de películas como ‘Beetlejuice‘, ‘El joven manos de tijera‘ y ‘El cadáver de la novia‘, ha expresado anteriormente su rechazo a las imágenes generadas mediante esta tecnología. Ahora, el realizador volvió a reflexionar sobre el tema y explicó por qué aprecia cada vez más las técnicas tradicionales de animación, especialmente el stop motion, que considera una expresión prístina del trabajo humano.

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¿Por qué Tim Burton valora más el stop motion ante el avance de la IA?

Durante una conversación con Vanity Fair, Tim Burton habló sobre la importancia de conservar los procesos artesanales en una industria cinematográfica que incorpora cada vez más herramientas digitales. El director aseguró que el desarrollo de la inteligencia artificial ha reforzado su interés por las técnicas que requieren una intervención humana directa.

Henry Selick y Tim Burton en el set de ‘El extraño mundo de Jack’ (imagen: Disney)

“Cuanto más siguen las cosas por ese camino, más valoro el lado [humano] de todo ello. Creo que es algo muy importante de preservar en el mundo: lo táctil, el no estar todo el tiempo frente a una pantalla y todo ese tipo de cosas. Para mí, [la humanidad] es fundamental para la vida, para el arte y, en realidad, para cualquier cosa.”

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Burton también recordó el trabajo detrás de ‘El extraño mundo de Jack‘ (1993), película que produjo y cuya historia desarrolló a partir de un poema que escribió en 1982. Aunque frecuentemente se le atribuye la dirección, el largometraje fue dirigido por Henry Selick.

“Me encanta el [stop motion] porque está todo hecho a mano”, explicó Burton.

La producción necesitó 227 marionetas y 109,440 fotogramas para dar vida a sus personajes mediante animación cuadro por cuadro. El cineasta destacó especialmente la posibilidad de observar físicamente los escenarios y las figuras utilizadas durante el rodaje.

Tim Burton ya había criticado las imágenes creadas con inteligencia artificial

Las declaraciones del realizador forman parte de una postura que ha manifestado durante los últimos años. En septiembre de 2023, Burton expresó su incomodidad después de descubrir imágenes generadas con inteligencia artificial que reinterpretaron personajes de Disney utilizando una estética similar a la suya.

En una entrevista con The Independent, describió aquella experiencia como algo profundamente perturbador: “Es como si un robot te arrebatara tu humanidad, tu alma”, afirmó entonces.

Su preocupación no se limita al resultado visual de estas herramientas, sino también a la posibilidad de reproducir una identidad artística sin involucrar las experiencias personales que contribuyeron a construirla. Otros cineastas, entre ellos Guillermo del Toro, Steven Spielberg y Hayao Miyazaki, también han cuestionado diferentes aspectos de la inteligencia artificial aplicada a la creación artística.

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Tim Burton lleva su interés por la artesanía a una colección de Loewe

La entrevista también abordó la colaboración de Burton con Loewe, firma española que presentó una colección inspirada en ‘El extraño mundo de Jack’.

Los directores creativos Jack McCollough y Lázaro Hernández reinterpretaron personajes como Jack Skellington y Zero mediante diseños que incorporan cuero, plumas y diferentes texturas.

“Tomaron algo que significa mucho para mí y le dieron su propio toque”, comentó el realizador.

Burton, quien se describió como un diseñador frustrado, celebró la oportunidad de ver sus creaciones transformadas mediante otros procesos artísticos. La colaboración refleja su interés por preservar el trabajo manual, una característica que ha acompañado su carrera desde sus primeros cortometrajes hasta producciones como ‘El cadaver de la novia’ y ‘Frankenweenie’.

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