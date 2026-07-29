‘Warhammer 40k’: Mike Flanagan se une a la nueva serie de Henry Cavill

La adaptación de Warhammer 40k para Prime Video acaba de dar su paso creativo más importante tras un largo periodo con escasas noticias. Mike Flanagan participará en el desarrollo del proyecto a cargo de Henry Cavill, cuya ambición consiste en trasladar a la pantalla un universo gigantesco sin perder la esencia de la mitología que ha reunido fans por décadas.

Warhammer 40k no ha muerto

Games Workshop confirmó la incorporación de Flanagan y también señala que United Artists se sumó al equipo, al lado de Vertigo Entertainment y Cavill, quienes ya estaban relacionados con la adaptación preparada junto con Amazon MGM Studios. Kevin Rountree, director ejecutivo de Games Workshop, explicó que el trabajo continúa de acuerdo con el contrato firmado con Amazon; claro que las condiciones comerciales impiden revelar detalles, pero la compañía pudo informar que los primeros planteamientos creativos ya fueron terminados.

“Amazon ha incorporado a United Artists y Mike Flanagan. Vertigo y Henry Cavill continúan involucrados, como lo han estado por algún tiempo. Una vez concluidos los esquemas iniciales, Mike debería pasar pronto al guion”, declaró Rountree en el reporte. El ejecutivo también elogió la rapidez de United Artists: “Han sido decididos y han aportado al proyecto el ritmo y la calidad por los que son reconocidos”. La actualización confirma que Warhammer 40k ¡sigue vivo!, pese al silencio que había despertado dudas entre los seguidores.

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Flanagan aparece por ahora como guionista y colaborador creativo; Games Workshop no lo identificó formalmente como showrunner ni director. Tampoco se ha revelado cuál será el personaje de Cavill, qué facción encabezará el relato o qué periodo de esta extensa cronología servirá como punto de partida. Amazon adquirió en 2022 los derechos globales para desarrollar historias de Warhammer 40k en cine, televisión y otros formatos. Cavill quedó amarrado como protagonista y productor ejecutivo,

El ambicioso trabajo previo de Mike Flanagan

La obra televisiva de Flanagan incluye La maldición de Hill House, La maldición de Bly Manor y Misa de medianoche. Después llegaron El club de la medianoche y La caída de la Casa Usher, adaptación libre de Edgar Allan Poe que cerró su etapa de producciones para Netflix. En cine dirigió Oculus, Silencio y Ouija: El origen del mal. También realizó Gerald’s Game, basada en Stephen King, y Doctor Sueño, continuación de El resplandor que intentó reconciliar la novela del escritor con la célebre película de Stanley Kubrick.

Su proyecto más reciente como director cinematográfico fue La vida de Chuck, otra adaptación de King. Flanagan también trabaja en la serie de Carrie para Prime Video y participa como guionista en Clayface, película de DC Studios dirigida por James Watkins y programada para octubre de 2026. Además, prepara una nueva película de El Exorcista para 2027.

Henry Cavill prometió que su adaptación respetará el lore de Warhammer 40k

Cavill ha hablado de Warhammer como un proyecto personal, conectado a una afición que comenzó mucho antes de su llegada a Hollywood. El actor colecciona y pinta miniaturas, conoce las novelas publicadas por Black Library, juega los videojuegos y ha comentado públicamente aspectos muy específicos de sus ejércitos favoritos.

Henry Cavill como Geralt de Rivia en The Witcher (Foto: Netflix)

Cuando Amazon y Games Workshop cerraron sus lineamientos creativos en 2024, el intérprete aseguró que el equipo había revisado una gran cantidad de personajes y textos para encontrar un comienzo apropiado. Su mensaje subrayó que el material sería tratado con respeto y que la inmensidad del universo no justificaba traicionar sus reglas.

“Mi increíble equipo y yo, acompañados por las brillantes mentes de Games Workshop, hemos trabajado en salas de conceptos, analizando la inmensidad de personajes increíbles y revisando tomos antiguos”, escribió entonces. También prometió fidelidad al complejo universo que aman sus seguidores. Esa promesa alcanzó un significado especial tras su salida de The Witcher; Cavill dejó de interpretar a Geralt de Rivia tras la tercera temporada y fue reemplazado por Liam Hemsworth, aunque Netflix nunca confirmó una razón única para la ruptura.

La teoría de un conflicto creativo creció porque Cavill había defendido reiteradamente una adaptación cercana a las novelas de Andrzej Sapkowski. Beau DeMayo, antiguo integrante del equipo de guionistas, afirmó aparte que algunos escritores de la serie no apreciaban los libros ni los videojuegos e incluso se burlaban de ellos. Ahora muchos seguidores contemplan el cargo de Cavill como productor de Warhammer con alivio, pues esta vez podrá defender el material en una posición de autoridad creativa.

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