Vin Diesel dice que ‘Rápidos y Furiosos’ es el equivalente de acción a ‘El Señor de los Anillos’

En una publicación de redes sociales, el actor habló del cierre de su saga principal y recordó el consejo de su padre

Vin Diesel ha dejado claro que está muy orgulloso de la saga ‘Rápidos y Furiosos’, y la pone en una liga casi mitológica. El actor, productor y rostro principal de la franquicia comparó el largo recorrido de la saga con el trabajo de J.R.R. Tolkien al construir la Tierra Media, y retomó una idea que ya había expresado en 2023: para él, sostener una historia durante décadas no es muy distinto a cargar con una gran mitología. En una publicación reciente de Instagram, Diesel habló del cierre de ‘Fast’, de sus próximos proyectos.

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¿Por qué Vin Diesel compara ‘Rápidos y Furiosos’ con Tolkien?

En su publicación, Vin Diesel escribió que su padre le dio cuatro palabras de sabiduría a las que ha regresado muchas veces: “termina lo que empezaste.” A partir de esa frase, el actor hizo una comparación directa con el proceso creativo de J.R.R. Tolkien, autor de El Señor de los Anillos.

Vin Diesel en ‘Rápidos y Furiosos 9’ (imagen: IMDb)

“La gente cree que Tolkien simplemente volcó la Tierra Media en el papel. Pues no. Empezó sin tener ni idea de adónde iba, escribía mientras trabajaba en Oxford, lo dejaba aparcado durante AÑOS seguidos, superó una guerra mundial y la escasez de papel. Diecisiete años para toda esa saga. La nuestra ha durado diez más, y todavía seguimos en ella. Jaja.”

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La saga de ‘Rápidos y Furiosos’ empezó en 2001 con carreras callejeras, crimen y autos modificados, y con el paso de los años se transformó en una franquicia de acción global. La historia de Dominic Toretto pasó de Los Ángeles a misiones internacionales, robos imposibles, tecnología militar, agencias secretas y villanos conectados con el pasado de sus protagonistas.

La vez que dijo que ‘Fast & Furious’ era ‘El Señor de los Anillos’ del cine de acción

La idea no es nueva. Durante la premiere de ‘Fast X’ en 2023, Vin Diesel habló con Variety (vía Fortress of Solitude) sobre lo difícil que se había vuelto sostener la franquicia con el paso del tiempo. En lugar de limitarse a hablar de presupuesto, reparto o escenas de acción, el actor llevó la respuesta al terreno de la mitología.

“Hay una razón por la que Tolkien dejó de escribir después de un tiempo. Es muy difícil continuar con las mitologías. Nadie lo piensa en ese contexto, pero es real.”

Cuando el reportero planteó que ‘Rápidos y Furiosos’ podía verse como ‘El Señor de los Anillos’ del cine de acción, Diesel estuvo de acuerdo: “Que Dios te oiga. Es totalmente cierto.” Después, bromeó con acento inglés: “Debería haber parado después de El Hobbit.”

La frase encaja con la forma en que Diesel suele hablar de sus proyectos. Para el actor, ‘Rápidos y Furiosos’ no es únicamente una serie de películas de autos, sino una historia familiar, emocional y expansiva que ha acompañado a varias generaciones de espectadores. Su personaje, Dominic Toretto, se convirtió en el símbolo de esa idea: lealtad, familia elegida, promesas y despedidas.

Groot, Riddick y el cierre de ‘Rápidos y Furiosos’

Vin Diesel en ‘Rapidos y Furiosos 10’ (imagen: IMDb)

La publicación también incluyó una lista de proyectos en desarrollo o en proceso. Diesel mencionó ‘Riddick’, el regreso de Kaulder junto a Sir Michael Caine, ‘Rock ‘em Sock ‘em’, ‘Theo’, descrito como su homenaje a Nueva York, y ‘The Arbor King’, un proyecto rumorado de Marvel centrado en Groot y su planeta de origen.

Sobre este último, escribió: “The Arbor King. Algunos dicen que Groot es el activo más valioso de Disney.” La frase debe tomarse con calma: Marvel Studios no ha anunciado oficialmente esa película, aunque Diesel lleva tiempo insinuando que el personaje podría tener una historia propia.

En cuanto a ‘Rápidos y Furiosos’, el actor prometió un final a la altura de los fans. “RÁPIDOS. Guau. A un año y nueve meses de su lanzamiento, este va a ser un golpe duro… los fans que lo han apoyado merecen un final digno.” También habló de casi tres décadas peleando “por cada fotograma” y cerró con la misma idea que abrió su mensaje: “Termina lo que empezaste…”

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