Universal lidera la taquilla de 2026 y se convierte en el primer estudio en superar los US$ 5 mil millones

Universal Pictures alcanzó un nuevo hito en 2026 al convertirse en el primer estudio en superar los US$ 5 mil millones en la taquilla mundial durante el año. El resultado ha sido impulsado por títulos como ‘La Odisea’, ‘The Super Mario Galaxy Movie’, ‘Michael’, ‘Minions & Monsters’ y ‘Obsession’, además de las producciones estrenadas bajo sellos como Illumination, DreamWorks Animation y Focus Features. Es apenas la tercera ocasión en los 114 años de historia del estudio en que consigue superar esta cifra.

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¿Cuánto ha recaudado Universal en la taquilla de 2026?

De acuerdo con Variety, las películas distribuidas por Universal acumulan US$ 1,788 millones en Norteamérica y US$ 3,218 millones en los mercados internacionales. La combinación de ambos territorios permitió al estudio cruzar la barrera de los US$ 5 mil millones antes que cualquiera de sus competidores durante 2026.

Christopher Nolan y Matt Damon en el set de ‘La Odisea’ (imagen: Empire)

El desempeño resulta especialmente significativo por la cantidad de grandes éxitos que Universal ha concentrado este año. De las cinco películas que han superado los US$ 1,000 millones mundialmente en 2026, tres fueron distribuidas por el estudio: ‘La Odisea’, ‘The Super Mario Galaxy Movie’ y ‘Michael’.

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Las otras dos integrantes del llamado club de los mil millones son ‘Spider-Man: Brand New Day’, de Sony y Marvel, y ‘Toy Story 5’, de Disney y Pixar.

Universal solamente había superado anteriormente los US$ 5 mil millones anuales en 2015 y 2017, por lo que el desempeño de 2026 representa la tercera ocasión en que alcanza ese nivel.

‘La Odisea’, ‘Michael’ y ‘Obsession’ impulsan el año de Universal

Entre todos sus estrenos, ‘La Odisea’ de Christopher Nolan ocupa un lugar especial. La película alcanzó recientemente los US$ 1,700 millones en todo el mundo y se convirtió en el mayor éxito de taquilla en la historia de Universal. Variety señala que actualmente ocupa el décimo puesto entre las películas de la MPA con mayor recaudación tanto global como internacional.

‘Michael’ también ha establecido sus propios récords. La cinta sobre Michael Jackson acumula US$ 1,028 millones y superó a ‘Bohemian Rhapsody’ como la película biográfica musical más taquillera. Además, dejó atrás a ‘Oppenheimer’ para convertirse en el biopic con mayor recaudación.

Otro caso destacado es ‘Obsession’, dirigida por Curry Barker, que ha generado US$ 519 millones a nivel mundial después de haber sido producida por menos de US$ 1 millón. El thriller se convirtió en el mayor éxito global de Focus Features y Blumhouse Atomic Monster.

‘Obsession’ (imagen: Universal Pictures)

Universal todavía tiene varios estrenos para cerrar 2026

La cifra de US$ 5 mil millones todavía puede aumentar durante los últimos meses del año. Universal mantiene varios proyectos pendientes dentro de su calendario de estrenos.

Entre ellos se encuentran ‘Other Mommy’, protagonizada por Jessica Chastain, que llegará el 9 de octubre; ‘Sense & Sensibility’, con Daisy Edgar-Jones, programada para el 16 de octubre; y ‘Elsinore’, que tendrá un lanzamiento limitado a partir del 20 de noviembre.

La compañía también estrenará ‘Focker-In-Law’, con Ben Stiller, Robert De Niro y Ariana Grande, el 25 de noviembre; ‘Violent Night 2’ el 4 de diciembre; y ‘Werwulf’, de Robert Eggers, el 25 de diciembre. Con esos lanzamientos todavía pendientes, Universal tiene margen para ampliar una recaudación que ya la colocó al frente de los estudios durante 2026.

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