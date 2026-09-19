Inde Navarrette revela por qué se aisló y no quiso hacer amigos durante el rodaje de ‘Obsession’

La estrategia formó parte de su intención de demostrar su rango interpretativo en la película de Curry Barker

El enorme éxito de ‘Obsession’ ha convertido a Inde Navarrette en una de las actrices jóvenes a seguir en Hollywood, pero interpretar a Nikki también requirió una estrategia particular durante el rodaje. La actriz reveló que llegó al set decidida a no hacer amigos y a mantener cierta distancia con sus compañeros para concentrarse en el personaje, una decisión que tomó ante la intensidad de algunas escenas y que, según explicó, no estuvo relacionada con problemas con el equipo de la película.

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¿Por qué Inde Navarrette no quiso hacer amigos durante ‘Obsession’?

Durante una proyección especial de ‘Obsession’ organizada por Focus Features en el Fine Arts Theatre de Beverly Hills, Inde Navarrette participó en una conversación con el director y guionista Curry Barker. El cineasta destacó la disposición de la actriz para llevar hasta sus últimas consecuencias el comportamiento cada vez más extremo de Nikki, incluso cuando eso significaba exponerse frente a todo el equipo.

Inde Navarrette en ‘Obsesión’ (imagen: Universal)

Navarrette explicó entonces que tomó una decisión que nunca había aplicado en otro rodaje: evitar establecer amistades cercanas mientras trabajaba en la película.

“Algo que nunca había hecho antes en un set fue que, cuando fui a ‘Obsession’, pensé: «No quiero hacer amigos»,” recordó.

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La actriz aclaró que su intención no era comportarse mal con sus compañeros, sino proteger el espacio que necesitaba para trabajar:

“Y no se trata de querer ser un cretino o un imbécil. Simplemente era: «Realmente quiero centrarme en el trabajo y hacerle justicia. Siento que esta es mi primera oportunidad para demostrar mi versatilidad, y temo que, si entablo amistades muy estrechas con la gente, me dé miedo herir sus sentimientos cuando necesite apartarme para recomponerme antes de una escena».”

La estrategia le permitió concentrarse en Nikki

Esa distancia ayudó a Navarrette a pedir tiempo cuando necesitaba prepararse para una escena sin preocuparse por cómo reaccionarían los demás. La actriz destacó particularmente la relación profesional que desarrolló con Barker.

“En este rodaje, Curry y yo tuvimos una relación excelente: si necesitaba cinco minutos para recomponerme o si tenía que acudir a él, todo se manejaba de manera sumamente profesional. Con el tiempo nos hemos hecho amigos. Pero al principio, la pregunta era: «¿Cómo podemos hacerle justicia a esta película?»”

Barker también reconoció la aportación de Navarrette al personaje. Nikki había sido concebida inicialmente como una joven dulce con una personalidad de “chica de al lado”, pero la actriz incorporó una actitud más coqueta y atrevida que el director ya había detectado durante su prueba de química.

De ‘Obsession’ a la nueva película de ‘X-Men’

Inde Navarrette (imagen: Instagram/@phosphormagazine)

El esfuerzo de Navarrette coincidió con un resultado extraordinario para la película. ‘Obsession’, protagonizada también por Michael Johnston, sigue a Bear, un joven que debe enfrentar las consecuencias de un deseo que provoca que Nikki se enamore de él.

Focus Features adquirió la cinta después de su paso por Midnight Madness del Festival Internacional de Cine de Toronto y la estrenó en cines el 15 de mayo. Con un presupuesto de apenas 750 mil dólares, la producción ha superado los 500 millones de dólares en la taquilla mundial.

La actuación de Navarrette también ha llamado la atención de cara a la próxima temporada de premios. Su carrera, además, ya tiene otro proyecto de gran escala en el horizonte: la actriz consiguió el codiciado papel de Rogue en la próxima película de ‘X-Men’ de Marvel. Así, después de considerar ‘Obsession’ como su primera oportunidad para demostrar verdaderamente su rango interpretativo, Navarrette dará el salto a una de las franquicias de superhéroes más reconocidas del cine.

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