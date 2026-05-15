Un Portero Muy Improbable: Fútbol para todos

Faltan solo un par de semanas para que la Copa Mundial de la FIFA arranque y la fiebre futbolera ya se siente en nuestro país. Para ir calentando los motores, esta semana llega a las salas Un Portero Muy Improbable, la ópera prima del director y productor Mike R. Ortiz que busca salirse de la narrativa tradicional del ‘underdog” que solemos ver las películas deportivas para retratar al fútbol como un espacio inclusivo que recibe a todos con los brazos abiertos sin importar condición, sexo, posición socioeconómica o preferencias.

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¿De qué trata Un Portero Muy Improbable?

Martín, un humilde adolescente con un talento extraordinario como portero, sueña con convertirse en futbolista profesional. Enfrentando rechazo y bullying por su muy particular forma de ver el mundo, deberá apoyarse en sus pintorescos amigos del barrio para superar los desafíos de su condición y aprovechar la única oportunidad que tiene para alcanzar su sueño.

En el elenco de la película podemos encontrar a Danilo Guardiola (a quien recientemente vimos en Radical con Eugenio Derbez), Gustavo Bárcena Gutiérrez, Isabela Juarez Mendez y figuras del fútbol mexicano como Jorge Campos o Jaime Lozano.

Para trasladar la acción de la cancha a la pantalla grande con la mayor fidelidad posible, el proyecto también contó con el apoyo de Raúl Jimenez (delantero de la Selección Mexicana), Joaquín Beltrán (exjugador de Pumas) y Marco Fabián (exjugador de Chivas) en la producción.

Cambiando las reglas del juego

Un Portero Muy Improbable destaca porque su escritura pone énfasis en algo que muchas películas sobre deportes pasan por alto: hace que sus personajes y las situaciones por las que pasan se sientan cercanos. Aquí no importa si eres aficionado del fútbol o no, si lo que estás buscando es una historia que te conmueva, te haga soltar la carcajada y lo más importante, que te deje un mensaje al final, esta es una propuesta que no te puedes perder.

Y por supuesto, la apuesta de la película por darle visibilidad a neurodivergencias como el autismo se siente como un paso en la dirección correcta para demostrar que la industria del deporte está cambiando para bien y que ninguna condición es impedimento para alcanzar tus sueños. Gracias a la historia de Martín, es seguro decir que muchos niños y adolescentes van a salir inspirados a luchar por atajar ese “gol” que lleve su vida al siguiente nivel.

Pero el mérito de Un Portero Muy Improbable no recae solamente en aspectos como la escritura o la dirección de Ortiz, sino en su joven elenco que se gana el corazón del espectador con mucha facilidad. En particular, destaca Danilo Guardiola con un retrato vulnerable de un adolescente con autismo que está pasando por muchos cambios pero que nunca deja de soñar con ser portero profesional algún día, una posición que metafóricamente nos dice mucho de este personaje: a diferencia del delantero, al portero le toca jugar casi siempre bajo presión y juicio, pero aunque para muchos pase desapercibido es la pieza más importante del tablero.

En Tomatazos, tuvimos la oportunidad de platicar con Mike R. Ortiz y Danilo Guardiola sobre todo lo que hay detrás de este proyecto y por qué es importante que este tipo de historias sigan llegando a la pantalla grade para meterle gol de oro a los prejuicios y a la discriminación.

Un Portero Muy Improbable (Foto: KoolToon Entertainment)

Un proyecto personal

Para el director Mike R. Ortiz, era importante que Un Portero Muy Improbable trascendiera los clichés de este tipo de historias y que se sintiera lo más honesta posible, así que para lograrlo construyó la narrativa alrededor de los aspectos humanos y dejó el espectáculo en un segundo plano.

En el marco del Mundial y la atención mediática que va a tener el fútbol este 2026, queríamos hacer desde nuestra trinchera, desde nuestra pasión que es el cine, una historia que aprovechara esa atención mediática pero para fomentar una conversación bonita, familiar, positiva y de valores. Y al estar pensando en qué valor, en qué conversación valía la pena, metí mi experiencia personal.

Más allá de representar la experiencia de alguien que vive con autismo, Ortiz buscaba que la historia tuviera un alcance universal donde le hablara a todo aquel que ha pasado por la experiencia de querer alcanzar sus sueños y que su condición represente un obstáculo para ello.



…la historia trata de generar empatía hacia las diferencias, hacia la gente que tiene sueños como todo el mundo, pero que aparte tiene retos adicionales (…) también va de cómo puedes recibir oportunidades o no cuando te juzgan, y cuando a pesar de tener todo el talento del mundo, si no cumples un cierto checklist, igual no llegan. Pero tu entorno, tus amigos, tu pasión y tu resiliencia puede hacer la diferencia.

Para que la película lograra el impacto deseado, Ortiz tenía la tarea de buscar un protagonista que pudiera retratar a Martín sin caer en la caricatura o lo sobreactuado, y al poco tiempo encontró la respuesta que buscaba en Danilo Guardiola. Sobre esta elección, el director nos compartió:

Yo había visto a Danilo en Radical con Eugenio Derbez, me llamó la atención su actuación y hace poco yo escuchaba una entrevista de Guillermo del Toro donde contaba por qué escogió a Jacob Elordi para hacer Frankenstein y hablaba de los ojos, de la emotividad que transmiten los ojos. Y cuando vi a Danilo me pareció que manejó muy bien en Radical el tema de este chico que parece rudo y que parece que quiere ser muy fuerte por su antecedente y su contexto, pero a la vez logra algo sumamente emotivo y se va saliendo poco a poco esa personalidad que tenía. Y ahí fue cuando dije: “ahí es”. Porque va a poder transmitir una gran vulnerabilidad.

En el fútbol, hay decenas de jugadores pero solamente unos pocos son los que realmente destacan y pasan a la historia. Para diferenciar esta película del resto de propuestas con temática similar, Ortiz quería combinar los aspectos que mejor funcionan de la fórmula con su propio toque y el resultado finalmente terminó dando sus frutos. Respecto a trabajar en este marco, nos comentó:

…yo creo que las películas deportivas tienen una fórmula que funciona. La parte épica, la parte motivacional. Ahí tienes a Rocky o Karate Kid, que 40 años después es tan exitosa (…) esa parte épica del deporte es real, porque el deporte tiene ese aspecto que saca lo mejor de ti, la disciplina, el compromiso, la pasión, y en el caso de las películas queríamos salirnos de la fórmula, pero mantenerlos en ella. Queríamos que fuera épica, que te inspire, que te motive, pero más desde lo humano y no tanto desde la parte de gran epicidad deportiva, sino desde lo emotivo, y en ese sentido necesitábamos un protagonista diferente que conectara con todo, porque no necesitas haber estado en el espectro autista para haber estado expuesto a rechazo. Haber estado expuesto a bullying. Haberte sentido solo en algún momento. Y por eso funciona la película, porque es universal.

Sobre las expectativas puestas en este proyecto, Mike R. Ortiz solo espera que la gente pueda pasar un momento agradable en la sala del cine y que pueda ser un llamado urgente a la empatía que lamentablemente en estos tiempos hace mucha falta en nuestra sociedad.

…va a generar empatía, estoy seguro que lo va a lograr, y algo bien bonito que está pasando es que tanto el cine como el fútbol son experiencias grupales, estás en un estadio, estás en una sala, vibras las reacciones de la gente que está al lado de ti, escuchas esas reacciones, y eso te da una perspectiva que ya tú interpretas también a su manera, y con esas emociones, la verdad es que se te quedan grabados los mensajes, ojalá que la gente lo disfrute.

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Un Portero Muy Improbable (Foto: KoolToon Entertainment)

Guardiola entra a la cancha

En cuanto Danilo Guardiola recibió el libreto escrito por Mike R. Ortiz, fue un tiro limpio directo a la portería. El actor inmediatamente resonó con la historia y su personaje, y el resto es historia. Sobre este proceso, Guardiola declaró:

…cuando empecé a leer el guión, yo decía: ¡wow!, porque en el casting no tenía contexto completo de lo que era el personaje, pero ya cuando tenía el guión en las manos, lo fui leyendo y terminé con una sonrisa en la cara mientras decía ¡esto es increíble!, y al final tenía una emoción grande por interpretar a Martín. Yo espero que realmente les guste esta interpretación porque la hice desde el respeto y sobre todo con corazón, porque es un papel muy bonito y muy retador también, ojalá que les dé un gran mensaje cuando estén viendo la película.

Prepararse para interpretar a un personaje como Martín no es tarea sencilla, pero afortunadamente Guardiola trabajó de la mano con Ortiz e incluso su propia madre para poder aterrizar los matices del personaje correctamente.

Mike me ayudó mucho con la interpretación del personaje, dándome consejos, indicaciones.También mi mamá es maestra de educación especial, así que me ayudó mucho con la interpretación de Martín, y yo también hice mi propia investigación y ya después todo esto en conjunto hizo que se diera un gran trabajo. Y bueno, pues ustedes lo verán y ya reaccionarán cuando estén en el cine, pero fue un trabajo en equipo.

Finalmente, Guardiola con una sonrisa nos reveló que se siente muy orgulloso de este proyecto y que se siente agradecido por haber formado parte de él. Reflexionando sobre la recepción que tendrá Un Portero Muy Improbable dentro del género, esto nos contestó.

…tiene bastante corazón, es muy familiar, pero sobre todo tiene un gran mensaje, y es una película que a pesar de que es deportiva, no es solo para las personas que les gusta el fútbol. O sea, si a ti te gusta el fútbol, te va a encantar la película, y si no te gusta el fútbol, igualmente te va a encantar, porque tiene una fórmula muy buena que sí, se sale como que del molde, pero a la vez se mantiene ahí. Como una especie de Karate Kid, pero de fútbol. Karate Kid es una de las películas que más he visto en mi vida, y yo espero que también pase lo mismo con esta película, que a pesar de que la veas dentro de uno, dos, tres o cinco años después, siga sintiendo esta inspiración, esta epicidad, pero a la vez la emotividad que tiene la película.

Un Portero Muy Improbable ya se encuentra disponible en salas nacionales. ¡No te la pierdas!

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