No dejes a los niños solos: Emilio Portes, Ana Serradilla y Jesús Zavala abrazan la oscuridad

Es sábado por la noche, el sonido del viento soplando fuerte retumba en las ventanas y la oscuridad de la noche parece más profunda que de costumbre; estás terminando darte los últimos retoques frente al espejo cuando de pronto suena el teléfono, es la niñera de tus hijos cancelándote de último momento. Desesperada, decides confiar en que nada malo puede pasar, “solo será un rato” dices para tus adentros, y te despides de ellos con un beso en la frente recordándoles las reglas. Pero algo no termina de sentirse bien cuando arrancas el motor del coche, un escalofrío recorre tu espalda mientras te alejas de la casa lentamente porque, sin saberlo, tus peores pesadillas están a punto de hacerse realidad.

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Con este planteamiento arranca No dejes a los niños solos del director mexicano Emilio Portes, y si lograste ponerte por un momento en los zapatos de la mamá que no tiene otra opción más que dejar a sus pequeños en casa, seguramente pensaste en al menos un par de escenarios donde todo acaba terriblemente mal dependiendo de lo retorcida que sea tu cabeza. Con esto en mente, podemos asegurarte que ni la peor de tus ideas se acerca a lo siniestra que se pone la historia de Portes, quien combina elementos sobrenaturales con una radiografía de la oscuridad humana para darle un bienvenido soplo de aire fresco al terror de manufactura mexicana.

¿De qué trata No dejes a los niños solos?

Por una emergencia de trabajo, Catalina Camacho, una joven y reciente viuda, se ve obligada a dejar a sus hijos a solas por unas cuantas horas. Esa noche, y con la casa para ellos solos, Matías y Emiliano (de 10 y 7 años) se dan vuelo desempacando cajas para desenterrar su preciada consola de videojuegos, sin saber que algo les hará creer, a cada quién por separado, que su hermano lo quiere matar para convertirse en el hijo único y favorito.

En la escritura del guion Portes colabora con Alan Maldonado, y en el elenco de la película podemos encontrar a Ana Serradilla, Jesús Zavala, Paloma Woolrich, José Sefami, Ricardo Galina y Juan Pablo Velasco.

Dejar solos a los niños tiene sus méritos

Al ver No dejes a los niños solos, es imposible no darse cuenta que el talento detrás del proyecto tiene un enorme respeto por el género y sabe lo que está haciendo. Cuando tienes esta poderosa combinación respaldándote, es cuestión de tiempo para que el reconocimiento de la crítica y el público comience a llegar. La película lleva rondando desde el año pasado algunos de los festivales más prestigiosos dedicados tanto a terror como fantasía, muchos de los cuales han impulsado a grandes directores e historias que se convirtieron en referentes del horror contemporáneo.

De los 27 festivales en los que la película se ha presentado, destacan sus reconocimientos a Mejor Largometraje Iberoamericano por el Macabro Film Festival, el premio a Mejor Largometraje Blood Window en el Festival de Sitges, su victoria por Mejor Director en el Screamfest Horror Film Festival y el galardón por Mejor Dúo Actoral en el Grimmfest de Manchester. Hasta el momento, No dejes a los niños lleva un acumulado total de 22 premios, una cifra alentadora para el terror mexicano.

En palabras de Emilio Portes, este es “un cuento de terror sobrenatural y fraternal, pero también un viaje muy personal a nuestra infancia ochentera, recreando esa mirada salvaje de los niños y sus peores travesuras, con aquel nivel de imprudencia, que de milagro no nos terminó matando en esa época análoga, donde quedarse a solas y sin supervisión adulta, significaba tener que sobrevivir a tu hermano, grande o chico, en una aventura donde se daba rienda suelta a la imaginación y a la fantasía pero también a tus peores pesadillas”.

En Tomatazos tuvimos la oportunidad de conversar con Emilio, Ana Serradilla y Jesús Zavala sobre todo lo que hay detrás de esta propuesta que pone en todo lo alto el nombre de nuestro país como referente del cine de terror, uno de los géneros que de acuerdo con las estadísticas de la taquilla es de los más populares entre las audiencias mexicanas.

No dejes a los niños solos (Foto: Videocine)

Portes se siente como en casa con el terror

Aunque su trabajo más conocido dentro del género sea Belzebuth de 2017, Emilio Portes tiene una larga historia trabajando con el terror, aunque desde distinto ángulos. Y mucha de esa escuela se ve reflejada a lo largo de No dejes a los niños solos.

Nunca he dejado de hacer terror, de las primeras películas que hice eran comedia y terror o horror-comedy. Realmente la única película que no es terror es una película que hice para streaming que se llama El Precio de Educarlos (…) por ejemplo, El Crimen del Cácaro Gumaro termina con una invasión de zombies mutantes. Pastorela es una película de judiciales contra exorcistas. Y Conozca la cabeza de Juan Pérez es una película de una guillotina maldita.

Respecto a lo que inspiró la historia de No dejes a los niños solos, el director mexicano menciona que mucho de ella viene de sus experiencias cuando era un niño como los de la película, pero también retoma elementos de otras producciones y cineastas que le ayudaron a definir el tono de la cinta.

…películas como Goodnight Mommy, The Good Son o Veneno para las Hadas de Carlos Enrique Taboada sirvieron como inspiración para No Dejes a los Niños, pues al igual que en ellas todo se recarga en la actuación de los niños (…) en la película aspiramos a hacer un par de escenas Lynchianas y de alguna manera lo logramos. Tristemente, David Lynch murió cuando estábamos editando la película entonces ahí queda como un sentido homenaje al maestro.

Grandes títulos como El Exorcista o Juegos Diabólicos demostraron que no hay edad para el terror, y en No dejes a los niños solos el público podrá encontrar un nuevo ejemplo de ello, ya que tanto Ricardo Galina como Juan Pablo Velasco nos mantienen al borde del asiento durante toda la película con sus actuaciones. Sobre trabajar con esta macabra dupla de niños, Portes comentó:

…al igual que cuando haces un casting de adultos lo que tienes que hacer es buscar compañeros sensibles, en este caso dos chicos que querían ser actores y que se lo tomaban muy en serio, y que tenían pues esta semilla un poco a veces hasta innata y este talento de realmente generar actuaciones a partir de creerse el personaje en ese momento. Tanto Juan Pablo como Ricardo creo que saben bien diferenciar la ficción y cuando están en ficción de verdad que se la creen (…) cuando casteas actores, realmente afinas cuando los juntas y sabes que tienen química. Y en este sentido tanto Juan Pablo como Ricardo entre ellos tienen una química increíble que eso hace que sus actuaciones se sientan más naturales.

Por último, Portes reflexionó sobre qué es lo que hace tan atractivo un género como el terror para los mexicanos, quienes han dejado de solamente consumir para cada vez aventurarse más a realizar sus propias producciones en diferentes medios.

Somos un país que está construido de leyendas milenarias y de leyendas urbanas; nos encanta contar cuentos y me parece que desafortunadamente la violencia con la que hemos tenido que convivir es mucho más latente. El terror es un desfogue importante. A veces el cine de terror es una metáfora para entender otros problemas que tenemos como sociedad (…) Y yo creo que estamos viviendo una época muy interesante del cine de terror. Hace 10 años o 20 de repente salía Cronos, y luego salía Kilómetro 31 que fue un parteaguas y luego Somos Lo Que Hay. Pero siempre había como 5 años o 10 de diferencia, y a partir de Vuelven empezaron a acelerarse un poquito las cosas…

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Ana Serradilla le da el “sí” al terror

Formalmente, Ana Serradilla nunca había participado en una producción que fuera dedicada 100% al terror, pero la inquietud por ser parte de algo como No dejes a los niños solos siempre estuvo presente. En las propias palabras de la actriz, así fue su llegada al proyecto y las razones por las que decidió dar este salto de fé.

Con Emilio Portes no puede haber pierde. Él tiene la visión tan clara de cómo hacer esto y de cómo guiarte en este camino (…) Primero leés el guion y dices: ¡ultra sí!. Después ves quién lo va a fotografiar. Después ves el casting completo. Por donde lo vieras, esto era una película en la que yo quería estar. Era la película de miedo que le estaba esperando decir sí.

Aunque anteriormente a Serradilla ya le habían hecho llegar propuestas del género, el miedo a que fuera a resultar mal le impidió formar parte de ellos. Y aunque declara que se arrepiente de haber rechazado una película en particular, se siente feliz de que su primera incursión en el terror sea bajo la dirección de Emilio Portes.

…en el pasado rechacé varias propuestas por miedo a que no fuera a quedar bien. Y me arrepentí especialmente de una. No voy a decir cuál, pero sí me arrepentí de haber dicho que no. Pero tenía miedo, porque uno dice: no, cine mexicano que de por sí, poquito dinero y de pronto cojeamos de ciertas cosas. Y luego con el cine de terror, te da mucho miedo hacer una cochinada. O que te dé risa en vez de terror. Y fue hasta que llegó esta que decidí darle el sí. Porque con Emilio Portes no hay pierde.

Sobre su opinión de por qué cree que para el cine de terror resulta muy interesante abordar historias desde la inocencia de la infancia, Ana considera que todo parte de la forma en la que procesan el mundo y la imaginación propia que viene con esta etapa.

Los niños están más abiertos, son más puros. No van a racionalizar ni van a buscar una explicación científica a lo que está pasando. Ellos lo van a recibir y se lo creen. Caso contrario a lo que sucede con los adultos (…) Al ver lo que sucede en la película, mucha gente, como los no amantes del cine de terror, seguramente dirán que se trata de una enfermedad mental. Los adultos vamos a decir: casa embrujada. Y creo que eso es justo lo más interesante de esta propuesta, los niños están abiertos a eso, al juego, a crear, a imaginar, a fantasear, y son carne de cañón para que algo así pueda suceder.

No dejes a los niños solos (Foto: Videocine)

Jesús Zavala no le teme a la oscuridad del género

Para el actor Jesús Zavala, lo más interesante de esta propuesta es cómo utiliza a los dos niños protagonistas para explorar cuestiones más profundas que van más allá de los elementos sobrenaturales.

…el ver la inocencia de estos niños, la vulnerabilidad de los personajes, creo que hace match perfecto con el género. Y creo que también es algo que se ha ido construyendo con los años (…) Creo que se cuentan muy bien las historias de terror desde la inocencia y desde la vulnerabilidad de estar en esa edad.

Sobre qué lo atrajo al proyecto en primer lugar, Zavala comentó que todo partió de un amor a primera vista con el guion, y asegura que esta película es una muestra del talento que tenemos los mexicanos para hacer cine de terror con calidad y corazón.

…cuando lo leímos, fue un flechazo para nosotros. El leer lo bien ejecutada que estaba, lo bien desarrollada que estaba la época en la que se situaba, el equipo que estaba trabajando detrás de este guión (…) desgraciadamente, todavía existe cierto miedo al apostar por este tipo de películas. Pero aquí está un muy buen resultado que ha sido premiado en diferentes festivales internacionales. Entonces, creo que habla de lo chingones que somos en México para hacer terror, para consumirlo y para hacerlo o ejecutarlo.

Finalmente, para Jesús Zavala lo aterrador de No dejes a los niños solos es que los verdaderos monstruos son humanos de carne y hueso con los que podríamos cruzarnos en la calle sin darnos cuenta.

En una casa están los monstruos etéreos, los paranormales, y en la otra casa están los monstruos de carne y hueso, que son unos criminales. ¿Cuál de los dos mundos está más podrido? Y la película tiene dos perspectivas. Una es la de los niños, y ahí hablábamos de esa vulnerabilidad. Y cuando creces, tienes miedo a más cosas y a diferentes cosas. Y hoy te contesto, me da más miedo la otra casa. La de los adultos (…) pasa algo cuando creces que vas aprendiendo y terminas teniéndole miedo a más cosas reales que tienes en el día a día.

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