Tras pelea con Alan Ritchson, vecino denuncia ola de amenazas de supuestos fans del actor

El altercado entre Alan Ritchson y su vecino en Brentwood, Tennessee, a pesar de que la policía cerrara el caso sin presentar cargos, sigue dando de qué hablar. Sin embargo, la historia volvió a moverse este 27 de marzo, cuando Ronnie Taylor aseguró que, tras la difusión del video de la pelea, empezó a recibir mensajes y llamadas amenazantes de personas que identifica como supuestos fans del actor de ‘Reacher’.

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¿Qué dice Ronnie Taylor sobre las amenazas que ha recibido?

De acuerdo con TMZ, Ronnie Taylor afirmó que desde la pelea del pasado domingo ha recibido más de 100 llamadas telefónicas y mensajes de texto con amenazas. El medio señala que el vecino de Alan Ritchson dijo haber sido blanco de mensajes violentos después de que se viralizara el enfrentamiento ocurrido en las calles de Brentwood, donde ambos viven.

Alan Ritchson en ‘Reacher’ (Imagen: Prime Video)

Entre los ejemplos citados por TMZ, Taylor aseguró que una persona que llamó desde un número bloqueado le dijo que quería verlo frente a una motocicleta para “ver cómo Ronnie respira a través de un tubo”. También afirmó que otro individuo lo amenazó con dejarlo en silla de ruedas. En cuanto a los mensajes, dijo que uno de ellos decía “muere, muere, muere”, mientras que otro incluía esta frase: “Espero que tu esposa se divorcie de ti, que tus hijos nunca te vuelvan a hablar y que mueras de una muerte horrible.”

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Según la misma publicación, Taylor buscó el consejo informal de un policía, quien le habría sugerido presentar una denuncia formal si consideraba que las amenazas representaban un riesgo real. Aun así, por ahora decidió no levantar un reporte porque considera que podría tratarse de trolls. Hasta este momento, la nota no reporta que exista una denuncia formal por ese nuevo episodio.

El antecedente: la pelea, el video y las versiones enfrentadas

La nueva acusación de Ronnie Taylor se suma a una disputa que ya había generado varias notas en medios de espectáculos y entretenimiento. El caso estalló después de que TMZ publicara un video en el que se observa a un hombre identificado como Alan Ritchson golpeando a otro sujeto en la calle, mientras cerca de la escena aparecen motocicletas y dos menores que distintos reportes identificaron como hijos del actor.

Antes de que se cerrara la investigación, Taylor sostuvo que había confrontado a Ritchson por la velocidad y el ruido de su motocicleta en la zona residencial. En una entrevista retomada por varios medios, dijo: “Luego, el domingo, mientras limpiaba en bicicleta frente a mi casa, él pasó una, dos veces, y la segunda vez me puse delante de él y le dije: «Tienes que parar, alguien va a salir herido».” También reconoció que hubo contacto físico previo, al afirmar que lo empujó en defensa propia.

Ronnie Taylor (Imagen: TMZ)

¿Cómo quedó el caso y qué dijo Alan Ritchson?

En los días posteriores al altercado, la policía de Brentwood concluyó que Alan Ritchson actuó en defensa propia. Distintos medios reportaron que las autoridades revisaron video y testimonios y que, con el acuerdo de la fiscalía, el caso quedó cerrado sin cargos criminales contra el actor.

TMZ retomó ese punto en su nueva nota sobre las amenazas, al señalar que el Departamento de Policía de Brentwood determinó que Ritchson actuó en defensa propia y dejó el caso sin cargos. Por su parte, el actor no ha dado una declaración extensa sobre esta nueva denuncia de Taylor. En la fase previa del caso, su reacción pública más visible fue una publicación en Instagram con una cita atribuida a Napoleón Bonaparte: “Nunca interrumpas a tu enemigo cuando esté cometiendo un error”.

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