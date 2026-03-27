Jefe de HBO Max promete estrenar una temporada de ‘El Caballero de los Siete Reinos’ al año: ‘La producción requiere menos recursos’

Tras el buen arranque de la primera temporada de El Caballero de los Siete Reinos, HBO Max empezó a mover sus piezas con más velocidad y Casey Bloys, jefe de la plataforma, adelantó que la meta es sostener un ritmo mucho más regular con esta serie. A diferencia de otras producciones ambientadas en Westeros, esta avanza a paso más ligero y una logística menos aparatosa.

Durante años, HBO convirtió sus grandes fantasías en eventos televisivos con pausas largas entre temporadas, siempre cargando el peso de rodajes complejos y una postproducción casi interminable. Con Dunk y Egg, interpretados por Peter Claffey y Dexter Sol Ansell, la historia es más “pequeña” y el reparto más compacto. Esta es la razón por la que la cadena cree que puede mantener una cadencia anual sin imprevistos.

El éxito de El Caballero de los Siete Reinos

La primera temporada no llegó con bombo y platillo, como pasó con La Casa del Dragón en 2022, pero sí encontró una recepción cálida. HBO reportó que la serie alcanzó 26 millones de espectadores a nivel mundial. Además, el final de temporada logró 9.5 millones en tres días, números nada despreciables.

Peter Claffey en El caballero de los siete reinos

Ese crecimiento demostró que el universo creado por George R. R. Martin sí nos puede maravillar con relatos más pequeños. El éxito de la serie valida una fórmula distinta para HBO Max al manejar menos intrigas dinásticas y más atención a personajes que se entienden rápido. Dunk y Egg cargan con una amistad y un código moral; al parecer eso bastó para enganchar a una buena parte del público.

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Casey Bloys quiere estrenos anuales

Con ese panorama de ensueño, Bloys acaba de hablar sobre la segunda temporada con Deadline. Confirmó que el rodaje de la nueva entrega ya está en marcha y explicó que una de sus ventajas es tener una “huella de producción” más pequeña, lo cual facilita regresar al aire cada año:

“Están filmando la segunda temporada ahora. Uno de los beneficios es que la producción tiene una escala más pequeña y es más fácil retomarla cada año, lo cual es una de las cosas que estamos tratando de equilibrar con nuestra lista de series: algunas más pequeñas y otras más grandes. Una de las cosas a las que queremos volver es a estrenar series de forma más constante, y esta nos da la oportunidad de hacerlo gracias al alcance de su producción.”

El éxito de Dunk y Egg abrió la puerta a una idea que en otro momento habría parecido improbable, nunca en los tiempos de Game of Thrones. Ahora Westeros también puede sobrevivir en relatos más terrenales y más fáciles de fabricar. Esta idea vale oro para las aventuras de Ser Duncan el Alto y el pequeño príncipe Aegon Targaryen, cuyas aventuras literarias son famosas por su extensión breve y enorme corazón.

¿De qué tratará la segunda temporada?

Peter Claffey como Dunk

La segunda temporada adaptará La Espada Leal, segunda novela corta de las historias de Dunk y Egg. Los nuevos capítulos ya está filmándose en Belfast e incorporarán personajes como Lady Rohanne Webber, Ser Bennis y Ser Eustace Osgrey. También se sabe que el estreno está previsto para algún punto avanzado de 2027.

Ser Duncan el Alto y a su joven escudero terminarán implicados en una disputa local entre casas menores. Dunk servirá a Ser Eustace y atravesará un enfrentamiento con Lady Rohanne… pero también algo muy especial más que cambiará su vida para siempre. Esa materia prima encaja perfecto con el tono de la serie al tener menos fuegos artificiales y más roce humano.

Si la primera temporada ya nos probó que este rincón de Westeros puede caminar sin tropezarse, la segunda buscará demostrar que una franquicia enorme también puede ser grandiosa aunque la historia no implique enormes despliegues de presupuesto. Si ese modelo vuelve a funcionar, Dunk y Egg podrían traernos el ritmo más estable que haya tenido este universo en muchos años.

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