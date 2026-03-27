J.K. Rowling dice que está ‘muy feliz’ con la nueva serie de ‘Harry Potter’ tras impulsar la prohibición de mujeres trans en eventos deportivos femeninos

En sus redes sociales, J.K. Rowling celebró una nueva resolución del Comité Olímpico Internacional sobre la categoría femenina en los Juegos. Poco después, también expresó satisfacción por la adaptación televisiva de Harry Potter, serie que HBO Max ya prepara sobre su saga más famosa. Ambas intervenciones dividieron opiniones y vuelven a colocar a la escritora británica en la polémica.

El cruce entre ambos temas es algo que acompaña a Rowling desde hace años. La escritora se mantiene como una figura creativa importante para el universo de Harry Potter. Sin embargo, sus posturas sobre identidad de género mantienen dividido al público y obligan a que casi cualquier novedad sobre Hogwarts aparezca rodeada de conflicto.

J.K. Rowling celebra la nueva serie de Harry Potter y la prohibición de atletas trans

La autora reaccionó de forma positiva al nuevo criterio del Comité Olímpico Internacional, anunciado este 26 de marzo, que restringe la participación en pruebas femeninas de los Juegos Olímpicos a mujeres biológicas. Minutos después de aplaudir esa decisión, también respondió a un fan sobre la serie de Harry Potter y escribió que está “muy feliz” con el proyecto de HBO.

Su implicación en la serie lleva tiempo bajo escrutinio, mucho antes del estreno del primer tráiler de la serie de Harry Potter, esto precisamente porque la autora mantiene un papel activo en el desarrollo. Ese contexto da pie a que cada anuncio sobre la producción se lea también a través de la controversia que la rodea fuera del terreno literario.

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¿En qué consiste el baneo implementado por el Comité Olímpico Internacional?

El nuevo reglamento del COI establece que la elegibilidad para las competencias femeninas en los Juegos Olímpicos quedará limitada a mujeres biológicas. Reuters y AP reportaron que la medida empezará a aplicarse rumbo a Los Ángeles 2028 y contempla una prueba genética única para detectar el gen SRY, asociado al desarrollo sexual masculino.

El organismo defendió la resolución con argumentos de equidad y seguridad competitiva. También aclaró que la políticaa no se extiende al deporte amateur. La decisión ya generó rechazo de grupos de derechos humanos y de voces que consideran invasivo el método de verificación planteado por el COI.

Rowling llevaba tiempo interviniendo en esta discusión, sobre todo en su cuenta de X, donde ha criticado una y otra vez la participación de atletas trans en pruebas femeninas. La resolución olímpica cayó sobre un terreno que ella ya había abonado con comentarios previos. Esta vez la coincidencia temporal con el impulso promocional de Harry Potter hizo que ambos temas se mezclaran de inmediato.

El nuevo tráiler de Harry Potter

Lox Pratt como el nuevo Draco Malfoy

El primer tráiler de la serie apareció ayer y mostró la casa de los Dursley, Harry en la alacena, la llegada de Hagrid, el trayecto a Hogwarts y varios rostros queridos del colegio. También dejó ver a Dominic McLaughlin como Harry, Arabella Stanton como Hermione y Alastair Stout como Ron.

La producción adaptará Harry Potter y la Piedra Filosofal en su primera temporada. Esto forma parte de un plan a largo plazo en el que cada libro tendrá su propia temporada. Entre los adultos del reparto tenemos a John Lithgow como Dumbledore, Janet McTeer como McGonagall, Paapa Essiedu como Snape y Nick Frost como Hagrid.

El avance también reveló que el estreno llegará en diciembre. HBO Max está vendiendo la serie como uno de sus grandes lanzamientos de fin de año y como una reinterpretación más amplia del material original, con margen para escenas y detalles que el cine dejó fuera.

¿J.K. Rowling está involucrada en la nueva serie?

Pese a la controversia, Rowling es consultora y productora ejecutiva de la serie y participa junto con HBO, Warner Bros. Television y Brontë Film and TV en la estructura principal del proyecto. Claro que esa implicación ha provocado incomodidad en una parte del elenco y del público. La nueva Harry Potter todavía no aparece en pantalla y ya vive tiene encima toda la presión del mundo.

Con información de Variety.

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