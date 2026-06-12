Tras el fracaso de ‘Furiosa’, George Miller quiere hacer una última película de ‘Mad Max’ y una serie de televisión

El cineasta estaría trabajando en una última película de ‘Mad Max’ y una posible serie

La saga ‘Mad Max’ podría estar cerca de uno de los cambios más importantes de su historia. Casi cinco décadas después de que George Miller presentara al mundo a Max Rockatansky en la carretera australiana, el cineasta estaría buscando realizar una última película ambientada en el Páramo, acompañarla con una serie de televisión y después vender la franquicia al mejor postor. Esta noticia parece consecuencia del desastroso resultado comercial de ‘Furiosa: A Mad Max Saga’ hace un par de años.

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¿George Miller prepara su despedida de ‘Mad Max’?

De acuerdo con un reporte de Matthew Belloni para Puck, George Miller estuvo recientemente en Hollywood para reunirse con estudios interesados en una nueva película de ‘Mad Max’. El proyecto habría llamado la atención de Amazon, Universal y Sony Pictures, aunque Warner Bros., estudio históricamente ligado a la franquicia, no estaría involucrado.

Anya Taylor-Joy en ‘Furiosa’ (imagen: Warner Bros.)

Resulta sorprendente (pero no inesperado) que Warner Bros. le haya dado la espalda, dado que ha estado vinculado con las cinco películas anteriores de la saga, desde ‘Mad Max’ de 1979 hasta ‘Furiosa: A Mad Max Saga’ de 2024. Según el reporte, Miller incluso visitó las oficinas de Burbank, pero tanto la división cinematográfica como la televisiva del estudio habrían rechazado la propuesta.

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La idea del director sería ambiciosa: hacer una última película de ‘Mad Max’, explorar después una serie de televisión y finalmente vender la propiedad intelectual. Por ahora, ningún estudio ha cerrado oficialmente el acuerdo, por lo que el futuro del proyecto sigue en una etapa temprana.

El golpe comercial de ‘Furiosa’

El contexto inevitable es el desempeño de ‘Furiosa: A Mad Max Saga’. La película protagonizada por Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth llegó casi una década después de ‘Mad Max: Furia en el camino’, cinta que se convirtió en un referente moderno del cine de acción y ganó seis premios Oscar.

Sin embargo, ‘Furiosa’ no logró repetir ese impacto en taquilla. Según los datos citados por Puck, la precuela recaudó alrededor de US$175 millones a nivel mundial, una cifra cercana a su costo de producción. Ese resultado dejó poco margen para una película que, además del presupuesto, debía cubrir gastos de promoción y distribución.

La cinta también enfrentó otros retos. No contaba con Tom Hardy como Max ni con Charlize Theron como Furiosa, sino que presentaba una versión más joven del personaje. Aunque la película fue admirada por seguidores de Miller y recibió comentarios positivos, su escala económica la convirtió en una apuesta difícil para Warner Bros.

¿Qué podría venir para el Páramo?

Tom Hardy y Charlize Theron en ‘Mad Max: Furia en el camino’ (imagen: Warner Bros.)

El reporte no confirma cuál sería la nueva película. Durante años se ha hablado de ‘Mad Max: The Wasteland’, un posible proyecto centrado nuevamente en Max Rockatansky y desarrollado alrededor del periodo de ‘Mad Max: Furia en el camino’. Esa podría ser la película que Miller intenta levantar, aunque el título no fue mencionado de forma oficial.

La posible serie abre otra ruta para el universo de ‘Mad Max’. El Páramo tiene suficientes facciones, ciudadelas, caudillos y guerreros de carretera para sostener relatos derivados, antologías o historias paralelas. La duda está en el grado de participación que tendría Miller, quien actualmente tiene 81 años y, según el reporte, también estaría pensando en el futuro de la franquicia después de él.

Si el plan avanza, ‘Mad Max’ podría dejar de ser una saga ligada principalmente a Warner Bros. para entrar en una nueva etapa bajo otro estudio. Antes de eso, Miller buscaría una última oportunidad para conducir su creación por el desierto.

Con información de The Playlist.

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