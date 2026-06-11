‘Lucky’: De qué trata la nueva serie de Anya Taylor-Joy tras 6 años alejada de la TV

Tras varios años de ausencia en la pantalla chica, Anya Taylor-Joy vuelve al formato televisivo con Lucky, una miniserie criminal que la devolverá al terreno de la acción, con FBI incluido, mafia y traiciones. El proyecto se estrenará en la plataforma Apple TV con un elenco de primerísimo nivel y con Reese Witherspoon entre sus productoras.

A Taylor-Joy no la veíamos en televisión desde el fenómeno de Gambito de Dama (2020), producción de Netflix que la convirtió en estrella mundial. Si bien ya tenía cierta fama gracias a algunos proyectos anteriores, interpretar a Beth Harmon le permitió mejores oportunidades en Hollywood y la hizo famosa ante un público más grande.

¿De qué trata Lucky, lo nuevo de Anya Taylor-Joy?

Basada en la novela homónima de Marissa Stapley, publicada en 2021 y seleccionada por el club de lectura de Reese Witherspoon, Lucky es la historia de Lucky Armstrong, una estafadora criada dentro del crimen que intenta escapar de una vida atravesada por los problemas. El conflicto principal estalla cuando un robo multimillonario sale mal y Lucky se ve obligada a huir, perseguida tanto por la ley como por jefes criminales.

Anya Taylor-Joy en Lucky

El primer tráiler de la serie nos muestra que Lucky recibió todo su entrenamiento de su padre, John Armstrong, interpretado por nuestro querido Timothy Olyphant. Él la introdujo a ese mundo de trucos y riesgo, y ahora ella quiere escapar. Priscilla Matheson, una líder mafiosa peligrosa y suegra de Lucky, formará parte del enorme problema que sigue a la protagonista.

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Lucky se estrenará globalmente en Apple TV el 15 de julio, con sus dos primeros episodios disponibles el mismo día. Después, la plataforma lanzará un capítulo nuevo cada miércoles hasta el gran final programado para agosto; será el clásico ritmo semanal que Apple, y la industria de streaming en general, suele usar para sus miniseries de prestigio.

Actores y producción

Anya Taylor-Joy interpreta a Lucky Armstrong y también produce la serie a través de Ladykiller, su compañía. Annette Bening aparece como Priscilla Matheson, la mafiosa que persigue a su nuera. Aunjanue Ellis-Taylor da vida a la agente Billie Rand, la cara del FBI dentro de la persecución. El reparto también incluye a Clifton Collins Jr. como Dutch, Mo McRae como el agente Eli Gates, William Fichtner como Whittaker, Eric Lange como Kershaw y Joey Graziadei.

Lucky fue creada por Jonathan Tropper, quien también ejerce como co-showrunner junto a Cassie Pappas. Apple Studios produce la serie junto a Tropper Ink. Reese Witherspoon y Lauren Neustadter participan como productoras ejecutivas por Hello Sunshine, compañía famosa debido a que buena parte de su identidad la construye en torno a historias protagonizadas por mujeres en situaciones de presión. Jonathan Van Tulleken dirige varios episodios, incluido el piloto. El rodaje comenzó en Las Vegas a principios de 2025 y terminó en julio del mismo año.

Anya Taylor-Joy y su esposo Malcolm McRae

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Anya Taylor-Joy no hacía televisión desde Gambito de dama, ¿qué hizo estos años?

Gambito de dama se estrenó en 2020 transformó para siempre a Taylor-Joy en una de las actrices más solicitadas de su generación. A partir de ahí, la actriz se concentró en cine. La vimos en El Misterio de Soho, El Hombre del Norte, El Menú, Furiosa: De la Saga Mad Max y El Abismo Secreto, una abanico ecléctico de género que alterna terror psicológico, sátira culinaria, fantasía histórica, acción posapocalíptica y romance de ciencia ficción.

También prestó su voz a la princesa Peach en Super Mario Bros. La Película y volvió a ese universo con Super Mario Galaxy: La Película, este año. Además, tuvo una aparición breve pero muy comentada como Alia Atreides en Dune: Parte Dos; la veremos regresar al papel el próximo 18 de diciembre con Dune: Parte Tres.

Con información de Deadline.