De ‘Mad Max’ a ‘MobLand’: El historial de Tom Hardy y sus polémicas detrás de cámaras

La carrera de Tom Hardy tiene una rareza difícil de negar: pocas veces se discute su talento, pero su nombre ha vuelto más de una vez a titulares relacionados con tensiones en rodajes, conflictos con compañeros o reportes sobre una conducta difícil detrás de cámaras. El caso más reciente involucra a ‘MobLand’, serie de Paramount+ en la que interpreta a Harry Da Souza, y ha reactivado una conversación que viene de años atrás, desde su etapa temprana en ‘Star Trek: Nemesis’ hasta el complicado rodaje de ‘Mad Max: Fury Road’.

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‘Star Trek: Nemesis’: el inicio difícil en una franquicia enorme

Uno de los primeros episodios que suele mencionarse cuando se habla de la conducta de Tom Hardy en rodajes ocurrió en ‘Star Trek: Nemesis’ (2002), donde interpretó a Shinzon, el clon joven de Jean-Luc Picard. La película no fue bien recibida y tampoco parece haber sido una experiencia particularmente cómoda para el actor, que entonces estaba lejos de la figura consolidada que después sería.

Tom Hardy y Patrick Stewart en ‘Star Trek: Nemesis’ (imagen: Paramount)

Años más tarde, Patrick Stewart recordó en sus memorias Making It So que Hardy era un actor muy aislado durante el rodaje. Según el fragmento retomado por Business Insider y otros medios, Stewart escribió:

“No tuve ni una sola escena emocionante que rodar, y el actor que interpretaba al villano de la película, Shinzon, era un joven extraño y solitario de Londres. Se llamaba Tom Hardy. Tom no interactuaba con ninguno de nosotros a nivel social. Nunca decía «Buenos días», nunca decía «Buenas noches», y pasaba las horas que no se le necesitaba en el set en su caravana con su novia.”

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Hardy, por su parte, ha reconocido que se sintió sobrepasado por la experiencia. En declaraciones citadas por Total Film, el actor explicó: “Todos los días en ese set, estaba aterrorizado, lo cual, de todos modos, funcionaba para el personaje. No puedes ocultarlo, la cámara lo captará. Realmente me sentía completamente perdido. Todo se reducía a: ‘¿Cómo puedo hacer esto?’. Me lo tomé muy en serio.” En ese caso, más que una polémica abierta, el episodio muestra a un actor joven, inseguro y poco integrado a una producción de gran escala.

‘Lawless’: el pleito con Shia LaBeouf

Otro caso que alimentó la mitología alrededor de Hardy ocurrió durante el rodaje de ‘Lawless’ (2012), drama criminal dirigido por John Hillcoat y protagonizado por Shia LaBeouf, Tom Hardy y Jessica Chastain. Durante años circuló la versión de que LaBeouf había noqueado a Hardy en el set, aunque la historia se volvió cada vez más confusa entre relatos de pelea real, juego físico y exageración posterior.

Lo que sí confirmó John Hillcoat en una sesión de preguntas y respuestas de Reddit es que hubo un enfrentamiento entre ambos actores. El director dijo: “Sin duda hubo una pelea entre ellos. La situación se intensificó hasta el punto de que tuvieron que separarlos. Pero me alegró mucho saber que no llegó a mayores, porque no me gustaría ver el desenlace.”

LaBeouf después presentó una versión menos grave del incidente durante su aparición en ‘Hot Ones’, al describirlo como una especie de forcejeo entre actores. Sin embargo, el hecho de que el episodio siguiera circulando durante años contribuyó a reforzar la imagen de Hardy como un intérprete intenso, físico y, en ocasiones, impredecible.

Tom Hardy en ‘Lawless’ (imagen: IMDb)

‘Mad Max: Fury Road’: la tensión con Charlize Theron

El caso más conocido, y también el más serio, es el de ‘Mad Max: Fury Road’ (2015). La película de George Miller fue un triunfo crítico y técnico, pero su rodaje en el desierto de Namibia estuvo marcado por condiciones extremas y una relación muy complicada entre Tom Hardy y Charlize Theron.

El conflicto fue documentado en Blood, Sweat & Chrome, el libro de Kyle Buchanan sobre la realización de la película. Ahí se reconstruye un ambiente tenso, con testimonios de miembros del equipo sobre retrasos, choques de personalidad y una confrontación particularmente fuerte después de que Hardy habría llegado varias horas tarde al set mientras Theron esperaba en el War Rig (vehículo blindado de la cinta) con maquillaje y vestuario completos.

Años después, George Miller habló del conflicto con The Telegraph y rechazó la idea de justificar ese tipo de comportamientos por el resultado artístico. El director dijo: “Soy optimista, así que vi su comportamiento como un reflejo de sus personajes, donde tuvieron que aprender a cooperar para asegurar la supervivencia mutua. No hay excusa para ello, y creo que en este negocio existe la tendencia a usar las grandes actuaciones como excusa para otras perturbaciones que podrían evitarse.”

Hardy también ha reconocido que no estuvo a la altura de lo que Theron necesitaba como compañera de escena. En una declaración citada dentro de los recuentos del rodaje, el actor señaló: “Lo que ella necesitaba era un mejor compañero, quizás con más experiencia, en mí.” Esa frase ha sido retomada como una forma de asumir responsabilidad, aunque no borra la gravedad de lo ocurrido durante la producción.

Tom Hardy y Charlize Theron en ‘Mad Max: Furia en el camino’ (imagen: Warner Bros.)

‘El Renacido’: tensión física, pero sin ruptura pública

El rodaje de ‘El Renacido’ (2015), dirigido por Alejandro González Iñárritu, fue otro proceso extremo. La película se filmó en condiciones difíciles, con luz natural y locaciones remotas, lo que provocó retrasos, desgaste físico y tensión generalizada. En el caso de Hardy, la historia no derivó en una ruptura pública con el director, pero sí en relatos sobre su forma peculiar de liberar presión.

Según declaraciones citadas por Entertainment Weekly, Hardy contó que, cuando la tensión subía demasiado, podía terminar forcejeando con Iñárritu en la nieve: “Cuando las cosas se ponen demasiado serias, digo: ‘¿Por qué no nos damos un abrazo delante de toda esta gente?’. Al final, los dos acabamos cayéndonos en la nieve. Creo que eso está bien. Si soy el chico malo por hacer eso, prefiero serlo y liberar esa tensión.”

A diferencia de otros casos, Iñárritu no presentó esa dinámica como un problema irreparable. Al contrario, describió a Hardy como “un hermoso ser humano” y habló de él como una persona sensible. Por eso este episodio suele leerse menos como una polémica grave y más como otro ejemplo de un actor que puede llevar la intensidad del trabajo a formas poco convencionales de convivencia.

Tom Hardy en ‘El Renacido’ (Imagen: 20th Century Fox)

‘MobLand’: el reporte que volvió a encender la conversación

La polémica más reciente involucra a ‘MobLand’, serie criminal de Paramount+ producida por Guy Ritchie y protagonizada por Tom Hardy, Pierce Brosnan y Helen Mirren. De acuerdo con reportes retomados por People, Entertainment Weekly y otros medios, Hardy no volvería para una posible tercera temporada tras presuntos conflictos ocurridos durante la producción de la segunda. La serie aún no tendría una tercera temporada oficialmente confirmada, pero su desempeño en la plataforma hizo que otro ciclo pareciera probable.

Los reportes apuntan a supuestas llegadas tarde, cambios de diálogo, notas constantes al guion y choques con figuras de producción como Jez Butterworth y David Glasser. Entertainment Weekly también retomó que Butterworth habría llegado al punto de amenazar con abandonar la producción por las tensiones en el set. Hasta ahora, representantes de Hardy, Paramount y 101 Studios no han dado una respuesta pública definitiva, por lo que conviene tratar el caso como un reporte en desarrollo y no como una versión cerrada.

Lo llamativo es que el caso de ‘MobLand’ llega cuando Hardy ya tenía un historial de relatos difíciles detrás de cámaras. Eso no significa que todos los episodios sean iguales ni que deban mezclarse sin matices.

Con información de FandomWire.

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