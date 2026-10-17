‘Tragedia en el Estadio Corregidora’: ¿Qué pasó realmente durante el partido entre Querétaro y Atlas en 2022?

Producida por Pacha Films, ‘Tragedia en el Estadio Corregidora’ se estrenó el 15 de octubre

El estreno de ‘Tragedia en el Estadio Corregidora’, la nueva serie documental de HBO Max, recupera uno de los episodios más violentos en la historia reciente del futbol mexicano. Dirigida por Alberto Arnaut, la producción reconstruye los acontecimientos del 5 de marzo de 2022, cuando un partido entre Querétaro y Atlas terminó convertido en una batalla campal que conmocionó al país.

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A través de imágenes de archivo y testimonios de aficionados, periodistas y autoridades, la serie examina las circunstancias que permitieron que la violencia se extendiera por el estadio, así como las decisiones tomadas durante las horas posteriores al enfrentamiento.

¿Qué ocurrió durante el partido entre Querétaro y Atlas el 5 de marzo de 2022?

El encuentro entre los Gallos Blancos de Querétaro y el Atlas de Guadalajara se celebró en el Estadio Corregidora como parte de la Jornada 9 del torneo Clausura 2022.

‘Tragedia en el Estadio Corregidora’ (imagen: HBO)

Ambos clubes mantenían una rivalidad entre sus grupos de aficionados que se remontaba a 2007, cuando una derrota de Querétaro frente al conjunto rojinegro provocó su descenso. Desde entonces se habían registrado enfrentamientos entre ambas aficiones, incluidos incidentes violentos en 2010 y 2013.

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El sábado 5 de marzo, cuando Atlas ganaba 1-0 y el partido se encontraba alrededor del minuto 62, comenzaron los disturbios en las tribunas. Los enfrentamientos se extendieron rápidamente por distintas zonas del inmueble, mientras algunos aficionados intentaban escapar de las agresiones. Ante la falta de control, se permitió que familias y otros espectadores ingresaran a la cancha para protegerse. El encuentro fue suspendido y los jugadores se retiraron a los vestidores.

Las imágenes que circularon durante aquella tarde mostraban a personas golpeadas, algunas de ellas despojadas de su ropa, mientras grupos de agresores continuaban los ataques. Según las cifras oficiales difundidas posteriormente por el gobierno de Querétaro, 26 personas resultaron lesionadas, tres de ellas de gravedad, y no se registraron fallecimientos. Sin embargo, la brutalidad de las imágenes y las versiones que circularon en redes sociales provocaron cuestionamientos sobre el saldo reconocido por las autoridades.

La magnitud de los acontecimientos también sorprendió al director del documental, quien recordó en una entrevista con Animal MX su reacción al observar los videos de aquella jornada:

“Fue un un momento como de mucho asombro, de miedo también, porque yo no podía creer que se usara ese nivel de violencia contra personas“.

¿Cómo reaccionaron los clubes, la Liga MX y las autoridades?

Durante las horas posteriores a los enfrentamientos, tanto Atlas como Querétaro publicaron comunicados para condenar la violencia y solicitar que se identificara a los responsables. La Liga MX, encabezada entonces por Mikel Arriola, anunció la suspensión de los encuentros restantes de la Jornada 9, mientras comenzaban las investigaciones sobre las fallas de seguridad.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, condenó las agresiones y prometió que se aplicaría la ley contra los involucrados. Paralelamente, familiares y amigos de algunos asistentes comenzaron a compartir fotografías de personas cuyo paradero desconocían, en medio de la confusión y la circulación de información que todavía no había sido confirmada.

El domingo 6 de marzo, las reacciones llegaron también desde el extranjero. La FIFA y la Concacaf condenaron los acontecimientos y solicitaron que se investigaran las agresiones. En El Salvador, algunos equipos de primera división realizaron actos simbólicos de solidaridad con las víctimas y promovieron mensajes contra la violencia en los estadios.

El lunes 7 de marzo, el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, abordó el caso durante su conferencia matutina. El mandatario llamó a reflexionar sobre las causas sociales de la violencia y la importancia de fomentar valores para evitar situaciones similares.

Las sanciones y las consecuencias de la violencia en Querétaro

‘Tragedia en el Estadio Corregidora’ (imagen: HBO)

Las investigaciones derivaron en castigos deportivos, administrativos y procesos judiciales contra personas señaladas por participar en los ataques. El Club Querétaro recibió una multa de 1.5 millones de pesos, la obligación de disputar sus partidos como local a puerta cerrada durante un año y la inhabilitación de su directiva por cinco años. Las consecuencias económicas para la institución fueron estimadas en 74 millones de pesos.

En abril de 2022, el gobernador Mauricio Kuri destituyó a los titulares estatales de Seguridad Ciudadana y Protección Civil debido a las deficiencias detectadas en el operativo. Por su parte, las investigaciones judiciales continuaron y el 19 de mayo se informó sobre la vinculación a proceso de tres aficionados del Atlas relacionados con los acontecimientos.

La tragedia también impulsó cambios en las medidas de seguridad del futbol mexicano, entre ellos la implementación del sistema Fan ID para identificar a los asistentes. El Estadio Corregidora volvió a recibir público en 2023, después de cumplir el periodo de sanción y bajo un dispositivo de seguridad reforzado.

¿Qué revela el documental de HBO Max sobre las preguntas que siguen sin respuesta?

Más de cuatro años después, ‘Tragedia en el Estadio Corregidora’ recupera los testimonios de personas que estuvieron presentes y de funcionarios que tuvieron responsabilidades durante la crisis. Entre los entrevistados aparecen Mauricio Kuri, el entonces presidente del Club Querétaro, Gabriel Solares, y el excoordinador estatal de Protección Civil, Carlos Rodríguez Di Bella.

La investigación, desarrollada durante aproximadamente un año y medio, también examina señalamientos sobre posibles amenazas, pagos para silenciar testimonios y presuntos vínculos de grupos de aficionados con organizaciones criminales. Estas versiones forman parte de las interrogantes abordadas por la serie, pero no constituyen hechos judicialmente comprobados.

‘Tragedia en el Estadio Corregidora’ (HBO)

Uno de los principales obstáculos para los realizadores fue la reserva del expediente oficial de la investigación, clasificado hasta 2027. Además, según Alberto Arnaut, la Federación Mexicana de Futbol rechazó participar en el documental.

“Ellos definitivamente no quisieron participar en la serie“, declaró el cineasta a Animal MX.

El equipo también enfrentó el desafío de presentar las imágenes violentas sin convertir el sufrimiento de las víctimas en espectáculo. La intención, según sus responsables, fue reunir perspectivas distintas y permitir que el público analizara la información disponible.

El productor ejecutivo Alejandro Turner explicó el enfoque de la serie en declaraciones recogidas por El Informador:

“No vas a encontrar una sentencia diciendo: ‘Esto pasó, esto es así’. Pero sí un relato de las diferentes miradas. El compromiso de la serie es complejizar y dejar que el espectador construya su propia verdad”.

Producida por Pacha Films, ‘Tragedia en el Estadio Corregidora’ se estrenó el 15 de octubre de 2026 y cuenta con tres episodios disponibles en HBO Max. La producción revisa tanto la violencia del 5 de marzo como las actuaciones institucionales posteriores y las preguntas que todavía rodean la investigación oficial.

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