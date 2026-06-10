‘Toy Story 5’: Primeras reacciones la califican como una de las mejores películas de Pixar

La quinta entrega confirma a 'Toy Story' como "una de las sagas cinematográficas más humanas de la historia"

‘Toy Story 5’ todavía no llega a los cines, pero sus primeras reacciones ya colocan a la nueva entrega de Pixar en una posición privilegiada dentro de la franquicia. La película, dirigida por Andrew Stanton, fue presentada a miembros de la prensa especializada y el recibimiento inicial apunta a un regreso emocionalmente fuerte para Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de los juguetes.

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Varios críticos destacaron que la cinta recupera la mezcla de humor, ternura y melancolía que convirtió a ‘Toy Story’ en una de las sagas animadas más importantes del cine. Esta quinta entrega reunirá nuevamente a los personajes principales después de los eventos de ‘Toy Story 4’, donde Woody dejó el grupo para acompañar a Bo Peep. Ahora, la historia enfrenta a los juguetes con una nueva amenaza: Lilypad, una tablet similar a un iPad que representa el avance de la tecnología en la vida de Bonnie.

‘Toy Story 5’ (imagen: Disney Pixar)

¿Por qué ‘Toy Story 5’ apunta a ser una de las entregas más emocionales de Pixar?

Las primeras opiniones coinciden en que ‘Toy Story 5’ usa el conflicto entre juguetes y tecnología para hablar sobre los cambios en la infancia, la conexión humana y el lugar que todavía pueden ocupar los juguetes en un mundo dominado por pantallas. Andrew Stanton, quien trabajó en las historias y guiones de las cuatro películas anteriores de la saga, explicó a Variety que Lilypad funciona como una amenaza desde el punto de vista de los juguetes, aunque también forma parte de una etapa natural en la vida de Bonnie.

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El foco emocional estaría puesto principalmente en Jessie, interpretada nuevamente por Joan Cusack. Varias reacciones destacan que la vaquera recibe por fin una historia central dentro de la franquicia, algo que conecta con su pasado en ‘Toy Story 2’ y con los temas de abandono, propósito y pertenencia que han acompañado a la saga desde sus inicios.

¿Qué dicen las primeras reacciones de ‘Toy Story 5’?

Entre las voces más entusiastas, Scott Menzel escribió que la película “se sitúa al nivel de las tres primeras películas, ofreciendo una mezcla perfecta de humor y la magia característica de Pixar.” También la describió como “Emocionante, hilarante y genuinamente conmovedora”, e incluso señaló que podría terminar como una de las mejores películas de 2026. Y The Nerds of Color destacó que ‘Toy Story‘ es “una de las sagas cinematográficas más humanas de la historia”.

Otras reacciones remarcan el trabajo de Joan Cusack, la llegada de Conan O’Brien como Smarty Pants y la incorporación de nuevos personajes. Aunque todavía falta la respuesta del público general y de la crítica formal, el primer recibimiento sugiere que Pixar encontró una nueva razón narrativa para volver a una franquicia que muchos daban por cerrada.

Escena del primer avance de ‘Toy Story 5’ (imagen: Pixar)

Primeras reacciones a ‘Toy Story 5’

Me complace decir que Toy Story 5 es un éxito rotundo. La presencia de Jessie como protagonista le confiere una energía contagiosa, y el conflicto entre juguetes y tecnología es mucho más complejo de lo esperado. Además, defiende con firmeza la importancia de la conexión humana personal para el desarrollo infantil.

I’m very happy to say that TOY STORY 5 is a genuine home run. Jessie being the lead really gives it an infectious energy, and the toys vs. tech conflict is much more nuanced than expected. Moreover, it takes a hard stance on one-on-one human connection being key for children. pic.twitter.com/8vBcygz4Bn — Andrew J. Salazar (@AndrewJ626) June 10, 2026

Confieso que he visto Toy Story 5 dos veces y, por alguna razón, lloré más la segunda vez.

Full disclosure: I have seen TOY STORY 5 twice now and somehow cried harder the second time 😭 — Andrew J. Salazar (@AndrewJ626) June 10, 2026

Cuando empezó Toy Story 5, la dama que estaba detrás de mí se giró hacia su amiga y le preguntó: ‘¿Ya estás llorando?’ ‘¡Sí!’, respondió su amiga. Puedo confirmar que derramaron muchas lágrimas, tanto ellas como todos.

As Toy Story 5 began, the lady behind me turned to her friend, “You’re crying already?”

“Yup!” her friend replied.

Can confirm many tears were shed, by them…and all. — Borys Kit (@Borys_Kit) June 10, 2026

Toy Story 5 es dulce, ingeniosa, divertida, conmovedora y ofrece todo lo que podrías desear de una película de Toy Story. Una película encantadora que retoma con maestría temas de Toy Story 3 para contar una historia a la vez actual y atemporal. Una de las mejores películas que hemos visto en todo el año.

TOY STORY 5 is sweet, clever, funny, heartwarming, and delivers everything you could possibly want from a Toy Story movie. A lovely film that beautifully taps into themes from Toy Story 3 to tell a simultaneously timely & timeless story. One of the best movies we’ve seen all year pic.twitter.com/m3uDYgZhqj — The HoloFiles – Movie/TV News & Reviews (@theholofiles) June 10, 2026

Toy Story 5 supone un regreso triunfal y conmovedor para Pixar Animation Studios, y un recordatorio de por qué la franquicia Toy Story sigue siendo una de las mejores sagas cinematográficas de la historia. Toy Story 5 se sitúa al nivel de las tres primeras películas, ofreciendo una mezcla perfecta de humor y la magia característica de Pixar. Si bien la historia explora la batalla entre los juguetes y la tecnología, nunca pierde de vista lo que hace tan especiales a estos personajes. Emocionante, hilarante y genuinamente conmovedora, Toy Story 5 bien podría convertirse en una de las mejores películas de 2026. Además, ¡”I Knew It, I Knew You” de Taylor Swift tiene que estar nominada a Mejor Canción Original en esta temporada de premios! Toy Story 5, al igual que las tres primeras entregas, es una obra maestra de la animación.

Toy Story 5 is a wonderfully heartfelt return to form for Pixar Animation Studios and a reminder of why the Toy Story franchise remains one of the greatest film series ever made.



Toy Story 5 ranks right alongside the first three films, delivering a perfect blend of humor,… pic.twitter.com/nRb5U5hqsy — Scott Menzel (@ScottDMenzel) June 10, 2026

#ToyStory5 es un éxito rotundo y una prueba más de que esta es la mejor franquicia de películas animadas de la historia: sorprendente, conmovedora, dinámica y divertidísima. ¡Que estas películas nunca terminen!

#ToyStory5 is an absolute homerun and further proof that this is the greatest animated film franchise ever — surprising, heartfelt, dynamic and so, so fun. May these movies never cease. pic.twitter.com/bKRq5Uy9e3 — Drew Taylor (@DrewTailored) June 10, 2026

#ToyStory5 demuestra que esta franquicia aún tiene mucho terreno emocional por explorar. Oportuna y sorprendentemente perspicaz en su visión de nuestra relación con la tecnología. Joan Cusack ofrece una interpretación de voz excepcional. Advertencia: querrás romper las tabletas de tus hijos.

#ToyStory5 proves this franchise still has plenty of emotional territory left to explore. Timely and surprisingly sharp with its take on our relationship with technology. Joan Cusack delivers standout voice work. Fair warning that you'll want to break your kid's tablets. pic.twitter.com/58b3oXyWOE — Clayton Davis (@ByClaytonDavis) June 10, 2026

Como gran fan de Toy Story 2, me encantó #ToyStory5. Es una digna incorporación a esta legendaria franquicia que por fin le da mucha más profundidad a Jessie, desarrollándola de una manera que nos recuerda por qué esta es una de las sagas cinematográficas más humanas de la historia.

As a big fan of Toy Story 2, I fully embraced #ToyStory5. It’s a worthy inclusion to this legendary franchise that finally does far more with Jessie, truly evolving her in a way that reminds us why this is one of the most human film series ever. @toystory #ToyStory @Pixar pic.twitter.com/BjgE6NVf7e — The Nerds of Color (@TheNerdsofColor) June 10, 2026

Toy Story 5 es mágica y pura perfección. Es una fantástica entrega de la franquicia. ¡Jessie por fin tiene la historia que se merece! Es emotiva, divertida, genuinamente conmovedora y perfecta en todos los sentidos. Me encantó la incorporación de nuevos personajes. Reí y lloré con la maravillosa canción de Toy Story. ¡Perfecta! Felicitaciones a Bob Pauley por la creación de su mundo y su animación. 10/10, sin ninguna objeción.

Toy Story 5 is magical and pure perfection. It is a fantastic entry into the franchise. Jessie finally gets the story she deserves! It's emotional, funny, genuinely warm, and perfect in every way. Loved the new addition of characters. I laughed and cried at how marvelous Toy… pic.twitter.com/AJ1aC7TaU4 — Jazz Tangcay (@jazzt) June 10, 2026

#ToyStory5 es la película de Jessie, y es justo lo que la franquicia necesitaba. Joan Cusack te llega al corazón interpretando a la vaquera que canta a la tirolesa y redescubre su propósito. Está llena de risas y también provoca lágrimas de emoción.

#ToyStory5 is Jessie's movie, and it's exactly what the franchise needed. Joan Cusack breaks your heart wide open as the yodeling cowgirl rediscovering her purpose. It's full of laughs and delivers some emotional, happy tears. pic.twitter.com/dTZG3wS6xR — LaughingPlace.com (@laughingplace) June 10, 2026

‘Toy Story 5’ de Pixar es una experiencia que marcará una generación y justo la historia que necesitamos ahora. Pixar nos ofrece una vez más una película conmovedora, profunda y magistral que no te puedes perder. Conan, como Smarty Pants, es uno de los mejores personajes de Toy Story de todos los tiempos. Esta es la historia de Jessie, y nuestro sheriff brilla con luz propia.

Pixar’s #ToyStory5 is a GENERATION-DEFINING experience and exactly the story we need right now. @Pixar once again delivers a meaningful, moving, and masterful must-see movie. Conan as Smarty Pants is an all-time great TS character. This is Jessie’s story, and our sheriff shines. pic.twitter.com/nLEPu0cQvL — Daniel Baptista • The Movie Podcast (@dbapz) June 10, 2026

Sin duda, #ToyStory5 es la mejor de la saga. Jessie, el alma de la historia, está magníficamente representada, y su nueva canción de Taylor Swift eleva su historia a otro nivel. Es una película imprescindible para adultos, padres o no, y una delicia para los niños. ¡Bienvenidos de nuevo, Pixar!

Without a doubt, #ToyStory5 is the best of the saga. Jessie as the beating heart of the story is beautifully done, & her new song by Taylor Swift elevates her story to new heights. It's an absolute must-watch for adults, parents or not. & a delight for kids. Welcome back, Pixar! pic.twitter.com/exsZx4nK8E — 🔸 Juan* – Toy Story 5 News & Updates (@filmsbyJuan) June 10, 2026

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