‘Toy Story 5’: Pixar revela el reencuentro de Jessie y Emily que quedó fuera de la película

La secuencia buscaba darle a Jessie un cierre directo con su pasado, pero el equipo creativo terminó optando por otra resolución

‘Toy Story 5’ pudo haber incluido uno de los momentos más esperados por los fans de Jessie, pero Pixar terminó llevando su historia por otro camino. Entertainment Weekly reveló en exclusiva una escena eliminada de la película que retomaba directamente la relación entre la vaquera y Emily, su primera dueña, cuya historia quedó marcada desde ‘Toy Story 2’.

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El material, presentado en forma de storyboard animado, muestra una versión temprana del arco emocional de Jessie y viene acompañado de nuevas declaraciones de Andrew Stanton y Kenna Harris sobre las razones que llevaron al estudio a descartarla.

¿Cómo era el reencuentro entre Jessie y Emily?

En la escena eliminada, Jessie, Bullseye y el ejército de Buzz Lightyear llegaban hasta una Emily adulta, ahora convertida en abuela, mientras jugaba en el patio con su nieto o nieta.

Storyboard de la escena eliminada del reencuentro de Emily y Jessie (imagen: EW)

Jessie dudaba en acercarse, pero Bullseye intervenía tirando de su cuerda para revelar su presencia. A partir de ahí, Emily reconocía a su antigua muñeca y se la mostraba al bebé mientras recordaba la forma en que ambas jugaban durante su infancia.

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La intención de los realizadores era ofrecerle a Jessie una resolución directa con uno de los episodios más dolorosos de su pasado. “Adoramos a Jessie y, desde el principio, siempre quisimos asegurarnos de que viviera una catarsis muy satisfactoria al final de esta película”, explicó Harris en el material detrás de cámaras difundido por Entertainment Weekly.

Los directores señalaron que sus objetivos eran que Jessie pudiera cerrar ese capítulo de su vida y aprender a quererse sin verse a sí misma como alguien rota.

Storyboard de la escena eliminada del reencuentro de Emily y Jessie (imagen: EW)

¿Por qué Pixar decidió eliminar la escena?

Aunque Kenna Harris calificó el reencuentro como “una intuición grandiosa”, el equipo concluyó que la escena no expresaba de la mejor manera lo que buscaban para el personaje.

“Resultó que esa no era exactamente la forma de expresarlo para la película, pero es algo parecido a Goodbye Charlie: sabíamos cuál era nuestro objetivo en cuanto a qué tan sentimentales o tiernos queríamos ser en ese momento”, explicó Harris.

Andrew Stanton añadió que la versión descartada sirvió para confirmar que estaban explorando el terreno emocional adecuado, aunque necesitaban encontrar otra forma de resolverlo.

“Demostró que aquello que estábamos extrayendo era un objetivo valioso”, dijo Stanton. “Simplemente tuvimos que encontrarlo de otra manera.”

El corte final encontró otra forma de cerrar la historia de Jessie

Storyboard de la escena eliminada del reencuentro de Emily y Jessie (imagen: EW)

En la versión definitiva, Jessie no se reencuentra directamente con Emily. Después de separarse de Bonnie, ella y Bullseye llegan a la casa que perteneció a su antigua dueña y encuentran diferentes rastros de su pasado.

El momento clave ocurre cuando Jessie descubre que Emily llamó Jessie a su propia hija. Entre los objetos que encuentra también aparece una tarjeta de cumpleaños dirigida a la niña con el mensaje: “Siempre serás mi pequeña vaquera.”

Ese detalle permite que Jessie comprenda que su relación con Emily tuvo un peso mucho mayor del que creyó durante años. En lugar de recurrir a un reencuentro físico, la película eligió una revelación que conecta el pasado del personaje con la memoria que dejó en la vida de su antigua dueña.

La escena eliminada confirma que Pixar estuvo cerca de ofrecer una resolución mucho más directa. Finalmente, Stanton y Harris conservaron el objetivo emocional, pero cambiaron la forma de alcanzarlo para construir el desenlace que llegó a los cines.

Fuente.

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