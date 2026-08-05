‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ supera a ‘Toy Story 5’ y se convierte en la película más taquillera de 2026 en solo siete días

‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ necesitó apenas una semana para convertirse en la película más taquillera de 2026. De acuerdo con Variety, la nueva entrega de Sony y Marvel, protagonizada por Tom Holland y Zendaya, superó en taquilla global a ‘Toy Story 5’, que acumulaba US$1,067 millones desde su estreno en junio, y confirmó que Spider-Man sigue siendo una de las marcas más poderosas del cine comercial.

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El resultado también llega en un momento importante para la industria, que durante los últimos años ha enfrentado dudas sobre la recuperación de las salas, el desgaste del cine de superhéroes y la dependencia de franquicias conocidas. El nuevo capítulo de Spider-Man refutó esa fatiga, o al menos demostró que no hay fatiga del Hombre Araña, lo demuestra su apertura masiva y su lugar en el ranking anual.

‘Toy Story 5’ (imagen: Pixar)

¿Cuánto ha recaudado ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ en su primera semana?

Según el reporte de Variety, el total mundial de ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ se divide en US$449 millones en Estados Unidos y Canadá, más US$706.3 millones en mercados internacionales, lo que suma un total de US$1,155 millones. El dato confirma que el fenómeno no depende únicamente de Norteamérica, sino de una respuesta global muy amplia.

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La velocidad del logro también es clave. En solo una semana, la película dejó atrás a ‘Toy Story 5’, que había conservado el primer lugar anual desde junio. La cinta animada de Disney sigue siendo uno de los mayores éxitos del año, pero el arranque de Spider-Man bastó para modificar la lista de las películas más taquilleras de 2026.

Este nuevo hito se suma a una corrida que ya venía rompiendo marcas desde el estreno. ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ tuvo el mayor debut doméstico de todos los tiempos con US$360 millones, además del segundo mayor debut global registrado, con US$932 millones.

Nuevos récords para Peter Parker

La corrida de ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ no se detuvo después del fin de semana. Variety reporta que la película también consiguió el mayor lunes doméstico de la historia con US$47 millones, superando los US$40 millones que había logrado ‘Black Panther’ en 2018.

El martes también marcó otro hito. La cinta hizo US$42 millones en la taquilla doméstica, con lo que rebasó los US$39 millones de ‘Spider-Man: No Way Home’ y se colocó como el mayor martes registrado en Norteamérica.

La película también se convirtió en la más rápida en alcanzar los US$400 millones en Norteamérica, al lograrlo en solo cuatro días. A nivel global, ya era la segunda más veloz en cruzar los US$1,000 millones, marca que alcanzó en seis días. Solo ‘Avengers: Endgame’ lo hizo más rápido, con US$1,200 millones mundiales en tres días.

Sony y Marvel celebran el regreso masivo del público

El desempeño de ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ llega en un momento clave para la industria, después de años de dudas sobre la recuperación de la taquilla y sobre el posible cansancio del cine de superhéroes. Tom Rothman, presidente de Sony Pictures, resumió el ánimo del estudio durante el domingo de estreno con una frase citada por Variety: “¿Así que supongo que el cine no ha muerto después de todo?”

Zendaya y Tom Holland en ‘Spider-Man: Brand New Day’ (imagen: Empire)

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, atribuyó el éxito al atractivo permanente de Spider-Man y al trabajo de Tom Holland como Peter Parker. “Se puede escribir sobre la evolución de los gustos, pero en cuanto a personajes que crecen y evolucionan a lo largo de las décadas, no hay mejores que los de Marvel, y ninguno mejor que Peter Parker”, dijo el productor.

Feige también remató: “Cuando encuentras a un actor como Tom Holland para dar vida a ese personaje, es la fórmula mágica.”

Con US$1,155 millones globales en solo siete días, ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ ya no solo compite contra otros estrenos de superhéroes. La película tomó el primer lugar anual, superó a una de las franquicias animadas más grandes de Disney y reforzó el peso de Peter Parker como uno de los personajes más rentables de Hollywood.

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