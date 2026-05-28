¿Tom Hardy no fue despedido? Se revela que el regreso del actor a ‘MobLand’ sigue en negociaciones

La situación de Tom Hardy en ‘MobLand’ parece menos definitiva de lo que indicaban los primeros reportes. Luego de que circularan versiones sobre una supuesta salida del actor de la serie criminal de Paramount+, Variety publicó una actualización que cambia el tono del caso: Hardy no habría sido despedido y todavía existen conversaciones para intentar asegurar su regreso como Harry Da Souza en una eventual tercera temporada.

También te puede interesar: De ‘Mad Max’ a ‘MobLand’: El historial de Tom Hardy y sus polémicas detrás de cámaras

¿Tom Hardy fue despedido de ‘MobLand’?

De acuerdo con Variety, Tom Hardy no fue despedido de ‘MobLand’, a pesar de los rumores que comenzaron a circular durante los últimos días. El medio confirmó con fuentes cercanas a la producción que la puerta sigue abierta para que el actor vuelva a interpretar a Harry Da Souza, uno de los personajes centrales de la serie.

Tom Hardy en ‘MobLand’ (imagen: Paramount+)

La fuente citada por Variety fue directa al corregir la versión anterior: “Tom no fue despedido, la puerta no está cerrada para la tercera temporada y se están resolviendo los problemas de forma creativa”. La precisión es importante porque los reportes previos hablaban de una ruptura prácticamente cerrada entre Hardy y la producción, cuando en realidad el caso parece seguir en negociación.

También lee: ‘The Mandalorian and Grogu’: Así nació el extraño personaje alienígena de Martin Scorsese

La serie, protagonizada también por Pierce Brosnan y Helen Mirren, estrenó su primera temporada en 2025 y se convirtió en uno de los títulos más vistos de Paramount+. La segunda temporada ya terminó su rodaje, pero todavía no se estrena, mientras que una tercera entrega aún no ha sido anunciada oficialmente.

Las tensiones detrás de cámaras sí existieron

Aunque Variety desmintió que Tom Hardy haya sido despedido, el medio también confirmó que las tensiones detrás de cámaras fueron reales. Según múltiples fuentes, el conflicto habría involucrado varios factores, entre ellos reportes sobre tardanzas del actor, diferencias creativas y su insistencia en modificar partes del guion.

El desacuerdo habría incluido choques con Jez Butterworth, cocreador de la serie, y David Glasser, productor de 101 Studios. Sin embargo, las fuentes también plantean que el problema no estaría únicamente del lado de Hardy. Una de las versiones señala que Butterworth entregaba guiones tarde, a veces apenas una semana antes del rodaje, algo que habría afectado el proceso de preparación del actor.

También se dice que Butterworth no solía estar presente en el set, lo que complicaba la resolución de problemas de guion cuando surgían durante la filmación. Según una fuente de producción, algunas ideas de Hardy podían ser razonables, pero se volvían problemáticas si no había una figura con autoridad creativa disponible para atenderlas.

Guy Ritchie podría ser clave para resolver el conflicto

Uno de los nombres que aparece como posible puente entre Tom Hardy y la producción es Guy Ritchie, productor ejecutivo de ‘MobLand’ y director de varios episodios. Ritchie y Hardy ya habían trabajado juntos en ‘RocknRolla’, estrenada en 2008, y Variety señala que el cineasta mantiene una buena relación con el actor.

Tom Hardy como Harry Da Souza en ‘MobLand’ (Imagen: Paramount+)

Según las fuentes del medio, Hardy responde mejor cuando trabaja con directores de mucha autoridad y experiencia. En los episodios dirigidos por Ritchie, la ausencia de Butterworth no habría pesado tanto porque el director podía resolver ciertos ajustes en el momento. La situación se habría complicado más cuando otros directores tomaron el relevo.

El artículo también aclara que no habría un conflicto específico entre Helen Mirren y Tom Hardy, aunque sí se reportó frustración por esperas en el set. Las fuentes descartaron además rumores de un pleito político entre ambos.

Por ahora, el futuro de Harry Da Souza no está cerrado. ‘MobLand’ podría continuar sin Hardy si no se alcanza un acuerdo, pero Variety subraya que su regreso sería lo ideal para la producción, especialmente porque el personaje ha sido una pieza importante del éxito de la serie.

No te vayas sin leer: ¿Quién es Inde Navarrette? La actriz de ‘Obsession’ de origen mexicano que está obsesionando al internet