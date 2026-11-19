El actor compartió su postura sobre la inteligencia artificial y recurrió a una de las advertencias más conocidas de 'Dune' para responder.

El actor Timothée Chalamet compartió su opinión sobre la inteligencia artificial durante una nueva entrevista con Vanity Fair. El protagonista de ‘Dune 3’ abordó los avances tecnológicos y su relación con la sociedad, un tema que también forma parte del universo creado por Frank Herbert. La secuela llegará a cines en pocas semanas, película que concluirá la trilogía dirigida por Denis Villeneuve.

Las palabras de Timothée Chalamet sobre la IA

Chalamet se convirtió en protagonista de portada en la edición Holiday 2026 de Vanity Fair, donde fue entrevistado por Mark Guiducci, editor global de la revista. El encuentro tuvo lugar en la casa del periodista y abordó distintos aspectos de la carrera del intérprete, como su relación con la fama y sus próximos proyectos. La inteligencia artificial también formó parte de la conversación.

Cuando Guiducci le preguntó qué pensaba sobre la tecnología, Chalamet respondió con una referencia literaria que reconocerán los lectores de ‘Dune’. En lugar de ofrecer una explicación sobre sus ventajas o riesgos, recordó uno de los principios fundamentales que rigen la sociedad imaginada por Frank Herbert, autor de la novela publicada en 1965.

Timothée Chalamet en los Critics Choice Awards 2026 (Foto: Getty)

“No fabricarás una máquina a semejanza de la mente humana”, expresó el actor, citando uno de los mandamientos del universo de ‘Dune’. Vale la pena recordar que esta frase pertenece a las enseñanzas de la Biblia Católica Naranja, texto religioso ficticio que prohíbe la creación de máquinas pensantes. Su respuesta nos remite a una civilización que decidió poner freno al desarrollo tecnológico después de un conflicto que cobró millones de vidas.

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En la mitología de ‘Dune’, la humanidad atravesó una guerra conocida como Yihad Butleriana, que terminó con la prohibición de las computadoras capaces de imitar el pensamiento humano. Al conocer este precedente, entendemos por qué una sociedad con viajes espaciales y tecnología extraordinaria depende de personas entrenadas para efectuar procesos mentales complejos. Los mentats, por ejemplo, desempeñan funciones que en otras historias corresponderían a las computadoras.

Cómo Timothée Chalamet se inspiró para interpretar a Paul Atreides en ‘Dune 3’

La tercera película adaptará ‘El mesías de Dune’, continuación de la novela original de Herbert. La película se estrena en México el 15 de diciembre y presentará una etapa oscura de Paul Atreides, protagonista que ya no será únicamente el joven heredero que busca recuperar el poder de su familia, pues ahora tendrá que enfrentar las consecuencias de su ascenso político y religioso.

Timothée Chalamet en ‘Dune: Parte Tres’ (Foto: IMDb)

Para preparar esta interpretación, Chalamet investigó las personalidades de distintos gobernantes históricos y explicó a Vanity Fair que estudió a líderes de “todo tipo, buenos y malos”, con particular atención a los “megalómanos de toda la historia de la humanidad”. El actor se empeñó en comprender cómo el poder absoluto puede transformar la conducta de una persona y afectar su percepción de quienes la rodean.

El intérprete también explicó que Herbert escribió ‘El mesías de Dune’ para corregir la percepción heroica que algunos lectores desarrollaron sobre Paul. “Esta es una historia que advierte sobre los cultos a la personalidad y las figuras carismáticas“, declaró. La nueva película nos mostrará esa transformación, cuando el protagonista se encuentra en la cima de su autoridad y atraviesa una crisis personal.

Villeneuve, siempre interesado en conflictos morales, continúa desarrollando una historia que cuestiona la adoración de los líderes y las consecuencias de concentrar demasiado poder en una persona. Vanity Fair también reveló que no se utilizó inteligencia artificial en la realización de ‘Dune: Parte Tres’.

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