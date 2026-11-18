La relación entre Christina Ricci y Cher quedó marcada por un malentendido que, casi tres décadas después, aparentemente sigue sin resolverse. Las actrices compartieron pantalla en ‘Mermaids’ (1990), cuando Ricci apenas comenzaba su carrera en Hollywood y la cantante ya era una estrella internacional. Aunque la protagonista de ‘Yellowjackets‘ ha expresado en distintas ocasiones su admiración y cariño por su antigua compañera, recientemente reveló que llevan años sin hablarse.

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Durante una aparición en televisión, explicó cómo una entrevista de revista y una llamada que nunca respondió terminaron provocando un distanciamiento que todavía continúa.

¿Por qué Cher lleva casi 30 años molesta con Christina Ricci?

Durante una participación en ‘Watch What Happens Live’, programa conducido por Andy Cohen, la actriz habló sobre su relación actual con Cher. Cuando el presentador le preguntó si todavía mantenía contacto con la intérprete de “Believe”, Ricci reconoció que no era así y explicó que, según su perspectiva, la cantante continúa molesta con ella.

Christina Ricci y Cher en ‘Mermaids’ (imagen: © Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.)

“Ya no. Por desgracia, ella sigue enfadada conmigo. Guarda rencor”.

La actriz recordó que el problema comenzó después de que una revista publicara una entrevista con Cher en la que, supuestamente, hizo varios comentarios poco favorables sobre ella. Ricci no pudo recordar el nombre de la publicación, pero explicó que el artículo apareció aproximadamente diez años después del estreno de ‘Mermaids’, cuando ya tenía 19 años.

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De acuerdo con su relato, Cher posteriormente le dejó un mensaje de voz para explicarle que los periodistas suelen buscar los aspectos más negativos de las entrevistas y que lamentaba lo sucedido. Sin embargo, Ricci reconoció que no devolvió aquella llamada.

“Tenía 19 años y no respondí a ese mensaje”, recordó durante la conversación con Cohen.

Aunque posteriormente ha intentado ponerse en contacto con la cantante, no ha recibido respuesta:

“Desde entonces he intentado contactar con ella, pero no he obtenido respuesta alguna”.

Christina Ricci reconoce que entiende el enojo de Cher

A pesar del distanciamiento, Christina Ricci dejó claro que no siente resentimiento hacia su antigua compañera. Incluso reconoció que, desde la perspectiva de Cher, llamar para disculparse y no obtener respuesta debió resultar frustrante.

“La adoro. Es la mejor. Puedo imaginarme perfectamente, al cien por cien, estando en el lugar de Cher y diciendo: «¡Dios mío, me han citado mal! Voy a llamar a esta chica para explicárselo», y luego, ¡qué descaro por parte de ella no devolver la llamada!”

La actriz aprovechó el espacio para dirigirse directamente a la cantante con un mensaje afectuoso:

“No pasa nada, te quiero muchísimo. Yo estaría furiosísima. ¡Lo entiendo!”

Por ahora, Cher no ha respondido públicamente a estas declaraciones. Entertainment Weekly, medio que dio a conocer la conversación, señaló que tampoco pudo verificar de manera independiente la existencia de la entrevista de revista mencionada por Ricci.

Cher protegió a Christina Ricci durante el rodaje de ‘Mermaids’

El conflicto contrasta con los recuerdos que Christina Ricci conserva de su experiencia trabajando con Cher. En el documental ‘Child Star’ (2024), la actriz contó que la cantante la protegió durante el rodaje de ‘Mermaids’, cuando todavía era una niña y desconocía muchos de los problemas que podían surgir detrás de cámaras.

Christina Ricci en ‘Yellowjackets’ (imagen: Showtime)

Ricci explicó que Cher era consciente de las tensiones y disputas de poder que podían surgir detrás de cámaras, situaciones que resultaban difíciles de comprender para una actriz infantil sin experiencia. Por eso, procuraba protegerla de esos conflictos y evitar que interpretara los problemas entre los adultos como algo de lo que ella pudiera ser responsable.

La actriz recordó que ese apoyo fue importante para mantener su seguridad y confianza durante sus primeros años en Hollywood. A pesar de que llevan décadas sin comunicarse, continúa hablando con cariño y admiración de quien interpretó a su madre en su debut cinematográfico. Aunque Ricci ha intentado recuperar el contacto, hasta ahora no hay indicios de que ambas hayan logrado reconciliarse.

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