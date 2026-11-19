El actor también habló sobre las dificultades de conservar su privacidad

Timothée Chalamet se ha convertido en una de las estrellas más reconocidas de Hollywood, pero la fama también ha complicado su relación con los medios de comunicación. En una reciente entrevista con Vanity Fair, el protagonista de ‘Dune‘ habló sobre su deseo de mantener ciertos aspectos de su vida fuera del escrutinio público y reconoció que preferiría no tener que conceder tantas entrevistas. Esto podría derivar de la controversia que provocaron sus comentarios sobre el ballet y la ópera, un episodio que el actor prefirió no retomar durante la conversación.

También te puede interesar: Timothée Chalamet opina sobre la IA: ‘No harás una máquina que se parezca a la mente del hombre’

¿Por qué Timothée Chalamet está cansado de la exposición mediática?

En un perfil publicado el 17 de noviembre, el periodista Mark Guiducci describió su encuentro con Timothée Chalamet, quien se mostró cordial, aunque particularmente cuidadoso al responder preguntas sobre su vida personal.

Timothée Chalamet (Fotografía: Cass Bird)

Durante los 90 minutos que duró la conversación, el actor manifestó en varias ocasiones su preocupación por parecer pretencioso. También reconoció que las obligaciones promocionales de su carrera lo colocan constantemente frente a los medios: “Ojalá no tuviera que hablar tanto”, confesó.

También lee: Timothée Chalamet revela lo difícil que fue despedirse de ‘Dune’: ‘Sentí que perdía una parte de mí’

Chalamet explicó que prefiere concentrarse en su trabajo y mantener cierta distancia entre su identidad pública y su vida privada. Incluso evitó hablar sobre su relación con Kylie Jenner, una de las figuras más mediáticas del entretenimiento.

“Mi trabajo son mis huesos y mis músculos. No tengo interés en exponerme más de la cuenta”, aseguró.

El actor también reconoció que la industria cinematográfica exige una promoción constante, especialmente cuando las producciones necesitan vender grandes cantidades de entradas para justificar sus presupuestos.

La polémica del ballet y la ópera que provocó críticas contra el actor

La cautela de Chalamet llega después de una controversia que protagonizó durante la campaña de premios de ‘Marty Supreme‘, cuando participó en una conversación con Matthew McConaughey sobre el futuro del cine.

En aquella ocasión, el actor comparó la situación de la industria cinematográfica con disciplinas como el ballet y la ópera, sugiriendo que estas necesitaban esfuerzos especiales para mantenerse vigentes porque ya no despertaban suficiente interés.

Sus palabras provocaron críticas de artistas, bailarines e instituciones culturales, que cuestionaron su manera de referirse a dos expresiones artísticas con una larga tradicción. La controversia resultó especialmente llamativa debido a que sus antecedentes familiares, pues su madre estuvo vinculada profesionalmente al New York City Ballet.

Aunque Vanity Fair recuperó aquel episodio como parte del contexto de su relación con la fama, Chalamet prefirió no volver a discutirlo. Tampoco ofreció una disculpa ni explicó nuevamente sus declaraciones.

Timothée Chalamet busca que su trabajo hable por él

Durante la entrevista, Chalamet también habló sobre su preparación para ‘Dune: Part Three’, cuyo rodaje describió como una experiencia más solitaria y claustrofóbica que las entregas anteriores.

Escena de ‘Dune: Parte Tres’ (imagen: Warner Bros.)

Denis Villeneuve explicó que el actor se aisló deliberadamente para explorar la oscuridad emocional de Paul Atreides, quien aparecerá convertido en un poderoso emperador. Fuera de la pantalla, Chalamet parece interesado en preservar una separación similar entre su trabajo y su intimidad.

El actor incluso evitó responder algunas preguntas sobre sus proyectos futuros y sus opiniones acerca de la industria, mostrando una actitud más reservada frente a la exposicion pública.

Sin embargo, reconoció que mantener cierto misterio resulta complicado cuando una estrella debe promocionar constantemente sus películas. Su postura refleja la tensión entre el deseo de proteger su privacidad y las exigencias comerciales de una carrera que continúa creciendo.

No te vayas sin leer: Timothée Chalamet compara ‘Dune’ con ‘El Señor de los Anillos’: ‘No recuerdo la última vez que alguien sacó tres películas consecutivas’