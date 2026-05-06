‘The White Lotus’: Revelan la razón por la que Helena Bonham Carter abandonó la temporada 4

La cuarta temporada de ‘The White Lotus’ ya venía cargada de expectativa por su ambientación en Francia y por un elenco amplio, pero ahora la conversación gira alrededor de una salida inesperada. Helena Bonham Carter, una de las actrices más reconocidas del reparto anunciado, abandonó la producción poco después de que comenzara el rodaje, y nuevos reportes apuntan a que la decisión estuvo relacionada con diferencias creativas con el creador de la serie, Mike White.

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¿Por qué Helena Bonham Carter dejó ‘The White Lotus’?

De acuerdo con Variety, Helena Bonham Carter y Mike White tuvieron un desacuerdo por el tono del personaje que la actriz interpretaría en la nueva entrega de ‘The White Lotus’. La actriz estaba contemplada para dar vida a una estrella venida a menos que busca un regreso a Hollywood, un perfil que parecía encajar con el ambiente de la temporada, ubicada durante el Festival de Cannes.

Helena Bonham Carter (imagen: Getty)

El reporte señala que Mike White quería una interpretación “más histriónica”, mientras que la visión de Helena Bonham Carter no habría terminado de alinearse con lo que el creador buscaba para el personaje. La situación escaló lo suficiente como para que la actriz dejara la serie apenas nueve días después de que comenzara la producción en Francia.

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HBO había confirmado previamente el desacuerdo en términos más generales. Un vocero de la cadena dijo a Deadline: “Con el rodaje de la cuarta temporada de The White Lotus recién comenzado, se hizo evidente que el personaje que Mike White había creado para Helena Bonham Carter no encajaba, una vez en el set.”

Laura Dern entra al elenco, pero no como reemplazo directo

Tras la salida de Helena Bonham Carter, se anunció la incorporación de Laura Dern a la cuarta temporada. Sin embargo, el cambio no será una sustitución simple. Según la información disponible, Laura Dern interpretará a un nuevo personaje escrito específicamente para ella, no exactamente el mismo papel diseñado para Helena Bonham Carter.

HBO también explicó que el personaje original se modificaría después de la salida de la actriz británica: “El papel ha sido replanteado, se está reescribiendo y se asignará a otro actor en las próximas semanas.” La cadena añadió que tanto HBO como los productores y Mike White lamentaban no poder trabajar con Helena Bonham Carter en esta ocasión, aunque mantenían interés en colaborar con ella en otro proyecto.

La llegada de Laura Dern no resulta extraña dentro del universo creativo de Mike White. Ambos trabajaron antes en ‘Year of the Dog’ y en ‘Enlightened’, serie de HBO por la que la actriz ganó un Globo de Oro. Además, Laura Dern tuvo un cameo no acreditado en la segunda temporada de ‘The White Lotus’.

Una temporada ambientada en Cannes

La cuarta temporada de ‘The White Lotus’ tendrá lugar durante el Festival de Cannes y seguirá, como es costumbre en la antología, a un nuevo grupo de huéspedes y empleados vinculados con el resort White Lotus durante una semana. Esta vez, la serie parece acercarse de forma más directa al mundo del cine, sus egos, sus tensiones y sus rituales de prestigio.

Póster de la temporada 3 de ‘The White Lotus’ (imagen: HBO)

El elenco anunciado incluye a Vincent Cassel, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Dylan Ennis, Corentin Fila, Ari Graynor, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina, AJ Michalka, Kumail Nanjiani, Nadia Tereszkiewicz, Chloe Bennet, Sandra Bernhard, Heather Graham, Max Greenfield, Frida Gustavsson, Charlie Hall, Jarrad Paul, Rosie Perez, Ben Schnetzer y Laura Smet.

Por ahora, el caso de Helena Bonham Carter deja una señal clara: incluso en una serie acostumbrada a explorar el caos detrás del lujo, el drama también puede empezar antes de que las cámaras terminen de encontrar su versión final.

Con información de TV Insider.

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