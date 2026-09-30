‘The Social Reckoning’: Aaron Sorkin niega que los reshoots sean por las críticas al tráiler

La promoción de The Social Reckoning atrajo algunos comentarios críticos, así como nuevas preguntas sobre lo que ocurrió después del rodaje principal. Aaron Sorkin abordó las dudas acerca de las filmaciones adicionales de su nueva película, cuyo primer avance recibió reacciones divididas. El director explicó cómo trabajó con Sony para terminar este regreso cinematográfico al universo de Facebook.

¿Aaron Sorkin hizo reshoots como respuesta a las críticas?

La cercanía entre la publicación del tráiler y las nuevas jornadas de filmación alimentó las sospechas sobre posibles ajustes para aminorar los señalamientos. En una nueva entrevista con Vanity Fair, el cineasta habló del proceso y de las decisiones tomadas junto con Tom Rothman, presidente y director ejecutivo de Sony Pictures, antes de llevar la película a las salas.

“No estábamos corrigiendo nada”, aseguró Sorkin al rechazar que las reacciones al avance hubieran motivado el trabajo adicional. Para explicar su postura, hizo una distinción entre las producciones que necesitan resolver problemas y aquellas que aprovechan otra oportunidad para mejorar. Colocó a The Social Reckoning dentro del segundo grupo, sin describir una intervención de emergencia.

Jeremy Strong como Mark Zuckerberg en The Social Reckoning (Foto: IMDb)

Rothman le preguntó si aprovecharía la posibilidad de reescribir o filmar nuevamente algún material; Sorkin respondió con una exageración familiar para cualquiera que haya revisado un texto demasiadas veces: “Sí, volvería a reescribir y a filmar todo”. La propuesta real fue bastante más acotada y recibió financiamiento para tres días de trabajo. De acuerdo con el cineasta, dos escenas necesitaban reescritura, otra requería una nueva filmación y había una más que deseaba agregar.

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Por motivos de confidencialidad, Sony organizó exhibiciones dentro de sus instalaciones, cada una con 70 empleados de la compañía. “No es una gran muestra para una encuesta”, admitió el director. Aquellas funciones ofrecían reacciones internas, pero no representaron la diversidad del público habitual.

¿De qué trata The Social Reckoning y cómo se conecta con Red Social?

The Social Reckoning retoma el mundo empresarial retratado en Red Social, estrenada en 2010, aunque prefiere mover la atención hacia las consecuencias del crecimiento de Facebook. Esta vez, los personajes centrales son Frances Haugen, exempleada e informante de la compañía, y Jeff Horwitz, periodista de The Wall Street Journal. La gandora del Oscar Mikey Madison y Jeremy Allen White los interpretan, respectivamente.

La historia aborda el trabajo que desembocó en The Facebook Files, investigación publicada en 2021 a partir de documentos internos que revelaron los efectos perjudiciales de las plataformas sobre adolescentes y la circulación de desinformación. La película lleva ese enfrentamiento entre intereses empresariales y periodismo al terreno de la dramatización.

Aaron Sorkin, Mikey Madison y Jeremy Allen White en la premiere de The Social Reckoning (Foto: Getty)

El lazo que conecta con Red Social también pasa por Sorkin, guionista de aquella cinta dirigida por David Fincher. Ahora asume escritura y dirección, con Jeremy Strong como Mark Zuckerberg en lugar de Jesse Eisenberg. Se trata de una obra complementaria que visita otra etapa de Facebook y reúne nuevos protagonistas alrededor de su fundador.

El método de Jeremy Strong

Para The New York Times, Sorkin contó que Jeremy Strong, famoso por su papel estelar en Succession, realizó mucho trabajo antes de llegar al rodaje. Su interpretación de Zuckerberg continuaba entre tomas, pues conservaba una voz y una manera de caminar diferentes de las suyas, incluso cuando la cámara dejaba de grabar.

Sorkin incluso avisó a los compañeros de escena que Strong probablemente evitaría las bromas y la convivencia informal durante las pausas; les explicó que se relacionaría con ellos de acuerdo con su interpretación del empresario. El director defendió el resultado de esa preparación: “No se puede discutir con los resultados”.

The Social Reckoning se estrena el 8 de octubre.

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