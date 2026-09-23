Jesse Eisenberg responde por qué no le interesó volver como Mark Zuckerberg: ‘No uso redes, la gente sabe más de Facebook que yo’

Mucho se ha comentado sobre The Social Reckoning, la nueva película sobre la red social Facebook que abordará uno de los pasajes más oscuros en la vida de Mark Zuckerberg, su creador. Cuando se anunció a Jeremy Strong como el nuevo actor del magnate tecnológico, no pocos se preguntaron dónde había quedado Jesse Eisenberg luego de su excelsa interpretación en Red Social de David Fincher. Ahora, durante su estancia en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, el actor de Tierra de Zombies comparte su postura.

¿Qué dijo Jesse Eisenber sobre no volver como Mark Zuckerberg?

El trabajo de Einsenberg como Zuckerberg trascendió generaciones y se convirtió en uno de esos papeles que marcan la vida. Aunque no se llevó el premio Oscar a Mejor actor, la interpretación fue tan memorable que atravesó los siguientes años de su carrera. Sin embargo, cuando nació The Social Reckoning, dirigida por Aaron Sorkin, Jesse no apareció en la lista de actores. La reciente aparición en el SSIFF 2026 le permitió ahondar en el argumento del por qué de su distancia con el proyecto, elaborando primero su aversión hacia las redes sociales en general:

Jesse Eisenberg como Mark Zuckerberg en Red Social (Foto: IMDb)

No te pierdas: ‘Romeo y Julieta’: Todo sobre la nueva película de Robert Eggers, director de ‘Nosferatu’ y ‘Werewulf’

“Cuando actué en esa película [Red social], todo lo que sentí fue que esta cosa es aterradora, la forma en que fue creada y para lo que fue creada. Me asustó porque soy un actor y no quiero estar expuesto al público todo el tiempo. El hecho de tener que poner una foto mía en la red me dio miedo. No tengo opinión sobre las redes sociales porque me mantengo alejado de ellas. Tengo más conocimiento sobre cricket que de redes sociales. Nunca fue parte de mí. No es mi estilo de vida. Es irónico porque la gente me relaciona con esa página, pero ellos saben más sobre ella que yo y me gustaría que se quedara así.”

Sobre The Social Reckoning, Jesse Eisenberg en realidad sí tuvo la oportunidad de leer el guion y lo comentó ante la prensa del festival:

“Amo el guión y Aaron Sorkin es un genio y estoy seguro de que la película es increíble, pero para mí se sintió como algo en lo que quería actuar. Eso no tiene nada que ver con lo buena que es la película. La película será genial, Jeremy Strong será genial, estoy seguro de eso. Pero era algo que no quería hacer otra vez.”

Sobre The Social Reckoning

Kieran Culkin y Jesse Eisenberg (Foto: X)

Dirigida por Sorkin y protagonizada por Jeremy Strong como Mark Zuckerberg, la película es más bien el segundo término de un binomio sobre la historia de Facebook, su creador y el impacto que tuvieron en el mundo. Aborda las acusaciones de Frances Haugen, una ingeniera de Facebook que se pone en contacto para filtrar una investigación sobre los efectos negativos de la red social en la salud mental de los adolescentes y los errores éticos al interior de la empresa.

Además de Strong, en el reparto encontraremos a Mickey Madison, quien viene de ganar el Oscar a Mejor actriz por Anora para instalarse en el papel de la ingeniera que busca destapar la cloaca de Facebook. También contaremos con Jeremy Allen White, quien tras pasar no pasar desapercibido en Shameless, alcanzó renombre mundial y estatuillas con The Bear, la serie de corte caótico-gastronómico que terminó con su quinta tempora en junio de este año. El conjunto forma la triada de superestrellas que aspiran a llegar a la siguiente temporada de premios, con un Jeremy Strong que lo dio todo en cuanto a actuación de método.

The Social Reckoning se estrena en salas de cine el próximo 8 de octubre.

Entérate: James Gunn responde a críticas y defiende polémica decisión sobre Hal Jordan en ‘Linternas’: ‘Lamento si no te gusta’