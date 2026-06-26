‘The Real Wolf of Wall Street’: El documental revelará los excesos que omitió la película de Leonardo DiCaprio

La historia de Jordan Belfort volverá a escena con ‘The Real Wolf of Wall Street’, una docuserie de tres partes que llegará a Paramount+ el próximo 14 de julio. El proyecto promete revisar la vida del corredor de bolsa que inspiró ‘El lobo de Wall Street‘, la película de 2013 dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Leonardo DiCaprio. Aunque aquella cinta retrató fraudes, fiestas, drogas y una cultura de excesos en Stratton Oakmont, la nueva producción sostiene que hubo una parte mucho más oscura que no llegó a la pantalla.

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¿Qué promete revelar ‘The Real Wolf of Wall Street’?

De acuerdo con Newsday, la docuserie busca presentar un retrato nunca antes visto de Jordan Belfort, el corredor de acciones de bajo costo que pasó 22 meses en prisión por un esquema de “pump-and-dump” (inflar y vender). Su libro autobiográfico sirvió como base para la película de Scorsese, pero el tráiler del nuevo documental insiste en que la versión cinematográfica dejó fuera una parte importante de la historia.

Leonardo DiCaprio en ‘El Lobo de Wall Street’ (IMDb)

El avance plantea una idea central: “No conoces al verdadero Jordan Belfort”. Otra persona entrevistada afirma que la película no logró “retratar con precisión el nivel de locura que se produjo”. Con ese punto de partida, Paramount+ prepara una revisión más cruda del ascenso y caída del empresario, cuyo nombre quedó asociado con los abusos financieros y los excesos de Wall Street durante los años noventa.

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La producción también recuperará material inédito, miles de documentos internos del FBI, entrevistas de archivo y testimonios de antiguos integrantes del círculo cercano de Belfort. Según la descripción oficial citada por el medio, la historia real detrás de la firma de Lake Success fue “aún más oscuro y depravado de lo que se sabía anteriormente”.

La exesposa de Jordan Belfort contará su versión

Uno de los elementos más importantes de ‘The Real Wolf of Wall Street’ será la participación de Nadine Caridi, exesposa de Jordan Belfort. En ‘El lobo de Wall Street’, su figura fue adaptada como Naomi Lapaglia, personaje interpretado por Margot Robbie. El tráiler señala que esta será la primera vez que Caridi contará su historia dentro de un proyecto de este tipo.

Su presencia puede cambiar la forma en que el público mira aquella historia. La película de Scorsese fue narrada desde la perspectiva de Belfort, con un ritmo frenético y un tono que convirtió sus abusos en una experiencia cinematográfica provocadora. La docuserie, en cambio, promete escuchar a quienes estuvieron cerca de él y a quienes quedaron atrapados en las consecuencias de ese estilo de vida.

El logline de la producción señala que ‘El lobo de Wall Street’ convirtió a Belfort y a sus corredores de Stratton Oakmont en el rostro del exceso de los noventa, pero que detrás de ese ascenso hubo una historia tóxica, marcada por daños personales y financieros.

El contraste con la película de Martin Scorsese

Cuando ‘El lobo de Wall Street’ llegó a cines, provocó discusiones por la forma en que mostraba la ambición, el fraude, el sexo, las drogas y la riqueza como parte de un espectáculo desbordado. La cinta recibió cinco nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Dirección para Martin Scorsese y Mejor Actor para Leonardo DiCaprio.

Jordan Belfort (AP Images)

Newsday recuerda que, según su propia reseña de la película, el caos no resultaba tan impactante porque la atmósfera se sentía caprichosa, “menos Caligula que Fellini”. Esa observación marca bien la diferencia que ahora quiere vender Paramount+: la docuserie no busca repetir la energía salvaje de la película, sino mostrar aquello que habría quedado suavizado, desplazado o transformado por el lenguaje del cine.

A los 26 años, Belfort ganaba alrededor de US$3 millones semanales en la firma de Lake Success, según el medio, y gastaba gran parte de ese dinero en drogas, prostitución y fiestas, muchas de ellas en la oficina de Marcus Avenue. Con esos antecedentes, ‘The Real Wolf of Wall Street’ apunta a revisar una historia que el público ya conoce por el cine, pero desde una zona menos glamorosa y más incómoda.

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