‘Run Hide Fight: Infidels’: ¿De qué trata la polémica película que marca el regreso de Jonathan Majors?

El actor Jonathan Majors prepara un regreso al cine que difícilmente pasará desapercibido. Tras perder impulso en Hollywood por su caso de agresión y acoso contra su entonces pareja, el actor volverá con ‘Run Hide Fight: Infidels’, una película de acción producida para The Daily Wire, la plataforma conservadora asociada con Ben Shapiro. El proyecto se filmó en Carolina del Sur bajo el título provisional ‘Knuckle’ y mantuvo en secreto sus detalles de trama durante el casting y la producción. Ahora conocemos los detalles.

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¿De qué trata ‘Run Hide Fight: Infidels’?

La película es presentada como una nueva entrega de la franquicia iniciada con ‘Run Hide Fight’. El proyecto fue descrito inicialmente en IMDbPro con una sinopsis genérica de acción: “Los guerreros estadounidenses se alzan con una determinación inquebrantable y una potencia de fuego implacable para defender la patria cuando las amenazas golpean su corazón.”

Escena del teaser de ‘Run Hide Fight: Infidels’ (imagen: The Daily Wire)

La historia real, sin embargo, apunta a un terreno mucho más polémico. La cinta gira en torno a un ataque de terroristas islámicos radicales contra un campamento propalestino en una universidad liberal. En ese escenario, los atacantes toman el campus, imponen una versión violenta de la ley sharía y ejecutan a quienes consideran “infieles”. Jonathan Majors interpreta a un veterano de Delta Force que se suma a un grupo de estudiantes y a un guardia de seguridad para enfrentar la amenaza.

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El primer teaser incluye imágenes de terrorismo, referencias al 11-S, ISIS, disturbios universitarios y una bandera del Estado Islámico ondeando en un campus ficticio. La frase promocional también deja clara la intención provocadora del proyecto: “Próximamente… O tal vez ya están aquí.”

El regreso de Jonathan Majors tras su caída en Hollywood

El estreno de ‘Run Hide Fight: Infidels’ llega después de una etapa crítica para la carrera de Jonathan Majors. El actor, que era una de las figuras centrales del futuro del Universo Cinematográfico de Marvel por su papel como Kang, fue despedido por Marvel Studios tras el veredicto en su caso judicial.

En diciembre de 2023, Majors fue declarado culpable de un cargo de agresión y uno de acoso contra Grace Jabbari, su entonces pareja. El actor fue absuelto de otros cargos, pero la condena bastó para frenar su ascenso en Hollywood y sacarlo de una de las franquicias más importantes de la industria. Posteriormente, recibió una sentencia sin prisión, enfocada en consejería por violencia doméstica.

Con este nuevo proyecto, su regreso no busca una ruta discreta. La película está ligada a una compañía que se ha presentado como alternativa al sistema tradicional de Hollywood y que suele producir contenidos dirigidos a audiencias conservadoras.

The Daily Wire apuesta por una película de choque cultural

El productor Dallas Sonnier, de Bonfire Legend, defendió el tono de la película y dijo que tanto su compañía como The Daily Wire tienen una historia de hacer películas que otros no podrían realizar. También mencionó como referentes a John Milius, ‘Red Dawn’, Clint Eastwood, Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger.

Jonathan Majors (imagen: Getty)

Sonnier afirmó que Majors está completamente comprometido con el proyecto: “Le encantó el guion, disfrutó muchísimo rodar la película, está genial en ella y la apoya total y absolutamente, al 1000%.” También aseguró que el actor hará prensa para promocionar la cinta.

El productor no ocultó el enfoque político de ‘Run Hide Fight: Infidels: “El virus mental ‘woke’ ha capturado Hollywood durante los últimos 12 años” y añadió que la película se burla del movimiento anti-Israel y propalestino. Además, defendió el uso de yihadistas radicales como villanos y remató: “Si tienes miedo de poner a yihadistas radicales como villanos, entonces eres un productor de cine cobarde.”

Dirigida por Kyle Rankin, la cinta llegará en otoño a la plataforma de The Daily Wire. Más que un regreso neutral para Jonathan Majors, ‘Run Hide Fight: Infidels’ parece diseñada para convertir su reaparición en otro capítulo de la guerra cultural dentro y fuera de Hollywood.

Con información de Page Six.

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