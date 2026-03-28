Director de ‘The Drama’ es criticado tras resurgir polémico ensayo que escribió en 2012

El director Kristoffer Borgli se encuentra en el ojo del huracán de la polémica, tras resurgir un ensayo personal escrito en 2012, justo en un momento en el que su perfil internacional crece debido al estreno de su nueva película, ‘The Drama‘, protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson. El cineasta noruego ha ganado notoriedad en los últimos años por su estilo provocador y por su colaboración con figuras reconocidas de Hollywood, lo que ha llevado a que trabajos previos vuelvan a recibir atención mediática.

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El texto, publicado originalmente en la revista D2, suplemento cultural del diario noruego Dagens Næringsliv, ha comenzado a circular en redes sociales tras ser compartido y traducido por usuarios, generando debate sobre su contenido y contexto.

¿Qué dice el ensayo de 2012 que generó controversia?

El ensayo describe una relación que Borgli tuvo en sus veinte con una joven más joven que él, a la que el propio director se refiere como un ejemplo de “May-December romance”, término que se utiliza para describir relaciones con una diferencia de edad significativa.

Robert Pattinson y Zendaya, protagonistas de ‘The Drama’ (imagen: A24)

En el texto, el cineasta reflexiona sobre el impacto social de este tipo de relaciones y menciona referencias culturales que influyeron en su forma de interpretar la situación. El propio Borgli escribe que buscó elementos que le ayudaran a “recalibrar mi brújula moral”, al tiempo que reconoce que algunas personas cercanas consideraban que la relación estaba “fuera de los límites.”

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El ensayo también menciona ejemplos de cine que han abordado relaciones con diferencias de edad, señalando cómo algunas representaciones han sido percibidas de forma distinta en distintos momentos históricos.

Aunque la edad de consentimiento en Noruega es 16 años, el tema continúa siendo socialmente sensible, lo que ha provocado reacciones en línea tras la reaparición del texto.

Fragmentos del ensayo polémico

The Hollywood Reporter compartió el ensayo traducido del noruego al inglés. A continuación compartimos algunos fragmentos traducidos para que sea más clara la controversia:

“El término ‘May-December’ se explica aquí como una relación donde la diferencia de edad entre dos personas es tan grande que conlleva el riesgo de desaprobación social. Lo sé porque conocí a una chica diez años menor que yo que me gustaba mucho —una chica que no tenía edad para votar— y tuve que encontrar algo que me ayudara a recalibrar mi brújula moral. Los pocos amigos con los que compartí mi situación me dijeron que estaba fuera de los límites. Eso confirmó que se trataba, precisamente, de un romance May-December.”

El autor relata que, tras separarse de su pareja anterior, despertó en un departamento temporal junto a una joven estudiante de secundaria: “Una chica rubia, estudiante de secundaria, disfrutando de las vacaciones esporádicas de mayo”. Aunque inicialmente decidió no volver a verla por la diferencia de edad, continuaron en contacto mediante mensajes y redes sociales.



El autor comparó esta relación con otra anterior en la que su pareja era mayor que él y afirma que las diferencias de edad influyeron en su forma de interpretar el vínculo. Explica que buscó referencias en cine y literatura para entender su situación, citando ejemplos de historias con brechas generacionales que le hicieron replantear sus dudas.

También describe la admiración que sentía por el entorno cultural de la joven, su interés por la música, los libros y el arte, y cómo pasaban largos periodos juntos conversando, viendo películas y compartiendo gustos. Recuerda ese periodo como una etapa intensa y formativa, marcada por afinidades intelectuales y emocionales que, según su relato, los hacían sentirse cercanos pese a la diferencia de edad.

Robert Pattinson y Zendaya en ‘The Drama’ (imagen: A24)

Un debate marcado por el cambio cultural tras #MeToo

El ensayo de Kristoffer Borgli, publicado en 2012, ha vuelto a generar debate en un contexto cultural muy distinto al de hace más de una década. En aquel momento, las discusiones públicas sobre relaciones con diferencias de edad significativas no tenían el mismo nivel de escrutinio que hoy, especialmente dentro de la industria del entretenimiento, donde durante años se normalizaron dinámicas de poder desiguales tanto en la ficción como fuera de ella.

El movimiento #MeToo marcó un punto de inflexión al visibilizar la magnitud de conductas que durante décadas habían sido toleradas o minimizadas. A partir de entonces, la conversación pública comenzó a cuestionar con mayor firmeza la representación de relaciones que implican desequilibrios de poder, edad o experiencia, tanto en el cine como en otros ámbitos culturales.

El propio ensayo de Borgli muestra cómo el autor intentó interpretar su experiencia personal recurriendo a referencias cinematográficas que, en su momento, presentaban relaciones con diferencias de edad sin el mismo nivel de crítica que existe actualmente. Sin embargo, el hecho de que ciertas dinámicas hayan sido representadas con menor cuestionamiento en el pasado no implica que hayan sido social o éticamente aceptables, sino que refleja cambios en la sensibilidad colectiva y en los estándares culturales.

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