¿De qué trata ‘Joker: Laugh Riot’? El anime de DC donde el Joker busca al asesino de Batman

Aunque esto representa un paso importante para DC dentro del anime, el Joker ya había pasado por ese formato

DC prepara una nueva expansión animada de Gotham con ‘Joker: Laugh Riot’, una serie anime que coloca al Joker en un punto poco habitual dentro de la mitología de Batman: el villano ya no persigue al Caballero Oscuro, sino a quien lo asesinó. El proyecto fue anunciado durante el Festival de Animación de Annecy como parte de una nueva etapa de Warner Bros. Animation y DC Studios, que buscan ampliar sus historias animadas con enfoques más arriesgados, estilos distintos y personajes ligados al universo del Murciélago.

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¿Cuál es la historia de ‘Joker: Laugh Riot’?

La premisa de ‘Joker: Laugh Riot’ parte de una provocación directa: Batman ha muerto y el Joker inicia una cruzada violenta por el bajo mundo de Gotham para encontrar al responsable. Su motivación no nace de la justicia ni de una conversión heroica, sino de una obsesión personal. Alguien le quitó a su mayor enemigo y, con ello, también le arrebató la posibilidad de matarlo él mismo.

El Joker en ‘Suicide Squad: Isekai’ (imagen: Warner Bros. Japan Anime)

La serie estará producida por Warner Bros. Animation junto con Sola Entertainment. La dirección estará a cargo de Yasuhiro Aoki, vinculado a ‘The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim‘ y reconocido por ‘ChaO’. El proyecto plantea un estudio de personaje centrado en la dependencia psicológica del Joker hacia Batman, una relación que los cómics han explorado durante décadas desde distintos tonos.

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El giro más llamativo es que, durante su búsqueda, el criminal podría empezar a comportarse como una figura cercana al vigilante. No porque haya dejado de ser peligroso, sino porque la ausencia de Batman lo obliga a ocupar un lugar que no entiende del todo. La pregunta central no es solo quién mató al héroe, sino qué queda del Joker cuando desaparece la persona que daba sentido a su caos.

El Joker y el anime: un terreno que DC ya había explorado

Aunque ‘Joker: Laugh Riot’ representa un paso importante para DC dentro del anime televisivo, el Joker ya había pasado por ese formato visual. Una de sus apariciones más recordadas está en ‘Batman Ninja’, película animada de 2018 en la que Batman, sus aliados y varios villanos son llevados al Japón feudal. En esa historia, el Joker aparece como una amenaza central reinterpretada desde la estética japonesa.

También tuvo presencia en ‘Suicide Squad Isekai’, serie anime de 2024 producida por Warner Bros. Japan y Wit Studio. Allí, el personaje aparece ligado a Harley Quinn antes de que ella sea enviada a Belle Reve y termine involucrada en una misión en otro mundo junto al Escuadrón Suicida.

La diferencia es que ‘Joker: Laugh Riot’ no parece tratarlo como acompañante, villano secundario o pieza de una aventura coral. La serie lo coloca en el centro de la historia y usa la muerte de Batman para examinar su identidad desde una perspectiva más oscura.

Logo de ‘Joker: Laugh Riot’ (imagen: WBEI)

Otros proyectos de Batman actualmente en desarrollo

El anuncio llega en un momento de alta actividad para la franquicia. En cine live-action, ‘The Batman: Part II’ mantiene su estreno previsto para el 1 de octubre de 2027, con Robert Pattinson de regreso como Bruce Wayne bajo la dirección de Matt Reeves. En paralelo, el nuevo DCU prepara ‘The Brave and the Bold’, película que presentará a otro Batman junto a Damian Wayne, aunque todavía no tiene actor ni fecha de estreno confirmados.

Gotham también seguirá expandiéndose con ‘Clayface’, película de horror corporal centrada en el villano de Batman, programada para 2026. En animación, ‘Batman: Caped Crusader’ estrenará su segunda temporada en Prime Video, mientras DC desarrolla ‘Absolute Batman’, adaptación adulta del cómic de Scott Snyder y Nick Dragotta. A esos proyectos se suma ‘Batman: Knightfall’, adaptación animada del arco clásico de los noventa, y ‘Dynamic Duo’, película animada sobre Dick Grayson y Jason Todd prevista para 2028.

Con información de Comic Book.

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