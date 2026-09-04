‘The Flash’ iba a tener un Bruce Wayne muy diferente antes de la llegada de James Gunn a DC, revelan guionistas

La idea fue descartada antes de que se incorporara al Batman de Michael Keaton

‘The Flash’ pasó por numerosos cambios creativos antes de llegar a los cines en 2023, y uno de ellos habría transformado por completo la participación de Batman en la historia. Jonathan Goldstein, quien desarrolló una versión del guion junto con John Francis Daley, reveló que en su propuesta aparecía un Bruce Wayne que nunca se había convertido en el Caballero de la Noche. La idea pertenecía a una etapa temprana de la película, anterior tanto a la versión protagonizada por Michael Keaton como a la llegada de James Gunn y Peter Safran a DC Studios.

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¿Cómo iba a ser el Bruce Wayne de la primera versión de ‘The Flash’?

En entrevista con The Playlist, Goldstein explicó que muy poco del guion escrito junto con Daley sobrevivió hasta la película finalmente estrenada. Uno de los elementos que sí permaneció fue la idea de que Barry Allen interactuara con una versión más joven de sí mismo, pero la participación de Bruce Wayne terminó siendo completamente modificada.

Michael Keaton en ‘The Flash’ (imagen: Warner Bros. Pictures)

“Un elemento que muestra a él y a su versión ligeramente más joven emprendiendo el viaje juntos,” explicó Goldstein al hablar sobre lo que quedó de su versión. “Todo lo demás era algo diferente. Teníamos una versión en la que Bruce Wayne nunca se convertía en Batman.”

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En aquel planteamiento, Wayne no era un vigilante retirado ni un héroe experimentado, sino un multimillonario sin un propósito claro, acostumbrado a una vida despreocupada.

“Así que él era simplemente una especie de multimillonario amante de la fiesta, sin rumbo y que no sabe qué hacer con su vida. Y nos encanta la idea de lanzarlo, por así decirlo, a un papel de héroe,” añadió.

La intención era colocar a este Bruce en una situación que lo obligara a asumir por primera vez una responsabilidad heroica, modificando así uno de los elementos más reconocibles de la mitología de Batman.

Michael Keaton terminó ocupando el lugar de ese personaje

La idea fue descartada durante el prolongado desarrollo de ‘The Flash’. La versión finalmente dirigida por Andy Muschietti introdujo en su lugar al Batman de Michael Keaton, retomando al personaje de las películas dirigidas por Tim Burton.

En la cinta estrenada, Barry viaja accidentalmente a una realidad alternativa después de intentar cambiar el pasado para salvar a su madre. Allí encuentra a un Bruce Wayne retirado, quien inicialmente se muestra reacio a volver a involucrarse en conflictos de superhéroes.

Goldstein reconoció que, después de ese cambio, prácticamente nada de su planteamiento original permaneció intacto.

“Eso no aparece en la película. Hicieron que fuera el Batman de Michael Keaton, así que no sobrevivió gran cosa,” señaló.

‘The Flash’ atravesó numerosos cambios antes de su estreno

El Bruce Wayne que nunca fue Batman forma parte de una larga lista de ideas descartadas durante el complicado desarrollo de ‘The Flash’. La película también atravesó diferentes versiones de su desenlace antes de llegar a los cines.

‘The Flash’ (imagen: Warner Bros.)

En etapas posteriores se contemplaron futuros para personajes como el Batman de Keaton y la Supergirl de Sasha Calle, además de apariciones vinculadas con Henry Cavill y Gal Gadot. Tras nuevos cambios dentro de Warner Bros. y la llegada de Gunn y Safran a DC Studios, el final volvió a modificarse hasta incluir a George Clooney como Bruce Wayne.

Sin embargo, la versión revelada ahora por Goldstein pertenece a una etapa mucho más temprana y no fue eliminada por Gunn. Actualmente, el nuevo DCU prepara a su propio Batman para ‘The Brave and the Bold’, mientras Robert Pattinson continuará por separado dentro del universo de ‘The Batman’ de Matt Reeves.

Con información de Total Film (vía Yahoo!).

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