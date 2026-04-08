‘The Boys’: ¿Quiénes son los Teenage Kix, el nuevo equipo de superhéroes de la temporada 5?

La recta final de The Boys se prepara para introducir nuevas piezas a ese tablero de juego ya saturado de violencia y propaganda. La temporada 5, concebida como el cierre total de la serie, sumará a su universo un grupo juvenil con un target bastante diferente al de Los Siete; hablamos de los Teenage Kix.

¿Quiénes son los Teenage Kix y quiénes los interpretan?

Los Teenage Kix forman parte del catálogo de equipos que Vought International ha diseñado para diversificar su presencia en distintos públicos. Dentro del universo de The Boys, este grupo está compuesto por superhéroes jóvenes que conectan con audiencias más nuevas, miembros de la Gen Z o incluso de la generación Alpha.

En la serie, el equipo estará conformado por Countess Crow (Maitreyi Ramakrishnan), Sheline (Emma Elle) y Jetstreak (Dylan Colton). La llegada de estos personajes retoma elementos de los cómics originales creados por Garth Ennis y Darick Robertson. En ese material, los Teenage Kix ya existían como un grupo secundario que funcionaba como extensión del imperio de Vought. La serie les dará foco en los últimos capítulos.

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¿Qué pasará en la temporada 5 de The Boys?

El poder de Homelander será tan grande en la temporada final que estaremos ante una fuerza que domina sin tener un igual, con decisiones que responden solo a su propia voluntad. En cuanto a los muchachos…sí que tienen problemas: Kimiko desapareció; Hughie, Mother’s Milk y Frenchie se encuentran confinados, lo que frena sus acciones; Annie intenta resistir y sobrevivir, aunque el dominio de los supes complica cualquier intento de contrataque; y Butcher regresará pero jugando con fuego, incluso más que antes.

En este tenor, la llegada de los Teenage Kix representa la continuación del sistema que ha permitido a Vought asegura su influencia y poder. Son el reflejo de un modelo que se reproduce en medio del caos y se adapta a nuevas audiencias. Como cualquier mercancía desechable del siglo XXI que se mira en un TikTok de 15 segundos y se compra en Amazon en menos de 10.

¿Habrá más spin-offs o temporadas de Gen V?

Aunque The Boys se acerca a su final, su universo sigue en expansión. Gen V, el spin-off ambientado en una universidad para jóvenes con poderes, ya confirmó una segunda temporada. La formación de nuevos supes y la competencia por destacar dentro del sistema nos ofrecen una perspectiva distinta, más cercana a los procesos de construcción de identidad.

Además, se han anunciado otros proyectos derivados, entre ellos una precuela centrada en figuras clave del pasado de Vought. Tampoco nos olvidemos de The Boys: Mexico, que contará con Diego Luna y Gael García como productores ejecutivos, quienes también podrían dejarse ver en algunos capítulos. Aunque este spin-off no tiene showrunner, parece avanzar a paso seguro.

¿Cuándo se estrena la temporada 5 de The Boys y cuántos capítulos tendrá?

La quinta temporada de The Boys se estrenará el 8 de abril con el lanzamiento de sus dos primeros episodios en Prime Video. A partir de ese punto, la serie adoptará un ritmo semanal, con un capítulo nuevo cada semana hasta su esperado final.

El cierre está programado para el 20 de mayo, fecha en la que se emitirá el último episodio. En total, la temporada contará con ocho capítulos, lo que obliga a concentrar el desarrollo de múltiples tramas en un espacio limitado. El número no debe causarnos ninguna extrañeza, pues, por algún motivo, el streaming decidió empaquetar en 8 piezas todas sus historias, una herencia que nació con Netflix y Stranger Things hace algunos años.

El cast clásico de The Boys volverá en la temporada 5, es decir, Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara y Colby Minifie, entre otros rostros que cargan la historia desde sus primeras entregas. A ellos se suman incorporaciones de la temporada 4 como Susan Heyward y Valorie Curry.

También veremos a Jensen Ackles, quien retomará su papel como Soldier Boy. La temporada incorpora además a Daveed Diggs en un papel aún no revelado.

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