‘The Boys’: Eric Kripke explica por qué Queen Maeve no regresó en la temporada 5

El universo de The Boys llegó a su final después de años. La quinta temporada terminó gran parte de las historias principales, aunque una ausencia llamó la atención entre los seguidores de la serie. Hablamos de Queen Maeve, la heroína cuyo regreso todo mundo esperaba pero que nunca apareció en el episodio final.

El personaje interpretado por Dominique McElligott sobrevivió a eventos que parecían definitivos temporadas atrás, así que muchos fans soñaban verla una vez más para el último enfrentamiento contra Homelander. Para sorpresa del público, Eric Kripke confirmó que el regreso estuvo cerca de ocurrir, aunque jamás logró concretarse.

¿Qué pasó con Queen Maeve en The Boys?

Queen Maeve fue uno de los personajes más importantes de The Boys en las primeras temporadas. Su historia comenzó como la de una superheroína desencantada. Sentía miedo de Homelander, pero también culpa de seguir formando parte de Vought.

Dominique McElligott como Queen Maeve

Con el tiempo, Maeve se desarrolló como uno de los pocos miembros de Los Siete dispuestos a enfrentar el sistema que ayudó a construir. Su alcoholismo y depresión la transformaron en una figura mucho más trágica que heroica. La tercera temporada dejó su destino abierto tras perder sus poderes y escapar del caos provocado por Homelander junto a su novia, Elene. Ese cierre permitió que muchos fans imaginaran un posible regreso durante el desenlace definitivo de la serie.

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Spoilers a continuación.

¿Por qué Queen Maeve no regresó en la última temporada de The Boys?

Eric Kripke confesó en entrevista con Gold Derby que él mismo quería traerla de vuelta a Maeve. El showrunner explicó que habló con Dominique McElligott para discutir la posibilidad de una aparición especial en el episodio final; las conversaciones con la actriz ocurrieron de manera amistosa y sin conflictos.

“Me habría encantado tener a Maeve. Estuve en conversaciones con Dom. Todavía nos escribimos correos de vez en cuando. Ella está retirada de la actuación y sus tiempos no coincidieron. Todo fue algo muy amistoso y nada polémico. Le dije: ‘Si escribimos algo, ¿lo harías?’ Y ella respondió: ‘Estoy un poco fuera de eso y estoy ocupada, así que desafortunadamente no puedo, pero mándenle mi cariño a todos’. Y eso fue básicamente todo.”

El desenlace de The Boys eligió concentrarse en la relación entre Hughie y Billy Butcher. Para Kripke, ese lazo siempre fue el verdadero centro de la historia, incluso por encima de la guerra contra Homelander.

Dominique McElligott

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“La lucha contra Homelander existe en un nivel, pero el conflicto entre Hughie y Butcher siempre ha sido el verdadero conflicto principal oculto. Finalmente se desarrolla con Hughie cumpliendo el papel para el que Butcher lo reclutó en el equipo desde el principio. El chico que conociste en el primer episodio ahora es alguien capaz de lanzar un par de buenos golpes contra Butcher en el último episodio. Mostrar su crecimiento reunió muchas cosas que llevábamos construyendo desde hace tanto tiempo. Fue realmente satisfactorio.”

En el último episodio, titulado Blood and Bone, Billy Butcher logra enfrentar y humillar a Homelander después de años de obsesión. Kimiko utilizó el poder de Soldier Boy para despojar a Homelander de sus habilidades, lo cual permitió que Butcher lo asesinara, no sin antes ser testigo de un despliegue patético por parte del personaje de Antony Starr. Luego de esos eventos Hughie le dispara a Butcher para impedir que libere el virus letal contra los supes.

¿Habrá más producciones basadas en The Boys?

Aunque The Boys terminó, Prime Video todavía no piensa abandonar ese universo. Eric Kripke confirmó que Vought Rising llegará durante la primera mitad de 2027. A diferencia de otras franquicias de superhéroes, la serie logró mantener cierta identidad corrosiva hasta sus últimos episodios, incluso con tantas críticas negativas antes el gran final. Ahora toca preguntarse si los futuros proyectos conservarán la sazón.