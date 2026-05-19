‘The Boys’: Actriz de Sister Sage explica el error fatal del personaje antes del final de la serie

Susan Heyward habló sobre la relación de su personaje con Homelander y el nihilismo que marcó su estrategia

La temporada final de ‘The Boys‘ está a punto de cerrar su historia en Prime Video, pero el penúltimo episodio dejó una duda importante alrededor de Sister Sage. El personaje, presentado como la persona más inteligente del planeta, llegó al tramo final con un plan que parecía calculado hasta el último detalle. Sin embargo, su estrategia empezó a derrumbarse justo antes del desenlace.

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¿Cuál fue el error fatal de Sister Sage?

En entrevista con The Hollywood Reporter, Susan Heyward habló sobre el rumbo de Sister Sage tras el episodio siete, titulado ‘The Frenchman, the Female, and the Man Called Mother’s Milk’. La actriz explicó cómo entiende las decisiones recientes del personaje, especialmente después de que su plan para detener a Homelander se viniera abajo por la intervención de Soldier Boy.

Sister Sage, The Deep y Homelander en ‘The Boys’ (imagen: Prime Video)

La serie reveló que Sage nunca estuvo realmente del lado de Homelander. Su estrategia consistía en manipularlo para provocar la destrucción de una sociedad que, desde su perspectiva, la había menospreciado. Pero el intercambio entre Soldier Boy y Homelander, relacionado con V1, cambió el tablero. Para una mujer definida por su capacidad de reconocer patrones, ese fallo pesa más porque no fue el primero.

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Heyward relacionó ese error con lo ocurrido antes en ‘Gen V’, cuando Sage también calculó mal con Thomas Godolkin. Según la actriz, el personaje vuelve una y otra vez a una herida que no ha sanado: la necesidad de validación de hombres poderosos que nunca la respetaron del todo. “Oh no, Sage todavía no se ha recuperado del todo de haber sido rechazada por esos hombres blancos inteligentes”, dijo sobre lo que entendió del personaje durante su paso por el spin-off cancelado.

Susan Heyward habla de poder, respeto y traición

La actriz fue especialmente clara al describir por qué Sage pudo equivocarse con hombres como Soldier Boy o Godolkin. Para Heyward, aunque Sage sea la persona más inteligente en la habitación, eso no la protege de una estructura donde quienes tienen poder no la respetan realmente.

“Tarde o temprano te traicionarán. No importa lo que digan. Incluso pueden creer que te son leales, pero si estás con alguien que no te respeta y hay una parte de ti que necesita respeto de esa persona, vas a ser como Sísifo.”

Ese punto ayuda a entender por qué el enfrentamiento directo entre Sage y Homelander no ocurrió como algunos fans esperaban. En el episodio siete, el personaje parece estar cerca de ayudar a detenerlo, pero cuando Homelander aparece, Sage se esconde. La consecuencia es devastadora para el grupo, especialmente por la muerte de Frenchie.

Heyward explicó que esa reacción no contradice al personaje. Para ella, Sage siempre ha usado a otros para pelear sus batallas y no se ha definido por el valor físico. “El cobarde físico que siempre ha estado en mi mente no se volvió de repente valiente físicamente para mí”, señaló.

¿Sister Sage todavía puede tener redención?

Otro punto importante de la entrevista es la forma en que Heyward entiende el nihilismo de Sage. La actriz no la describe como alguien que busca destruir por puro placer, sino como una persona convencida de que la gente no va a cambiar y que, por lo tanto, solo queda adaptarse al desastre.

‘The Boys’ temporada 5 (imagen: IMDb)

“Lo que tiene sentido es que Sage sea un nihilista que se deja llevar por la corriente”, explicó. Después añadió que ese tipo de apatía puede funcionar como un mecanismo de defensa: una forma de protegerse para no admitir que todavía existe la posibilidad de esperar algo distinto.

La pregunta, entonces, es si Sister Sage todavía puede tomar una decisión correcta antes del final. Heyward no cerró la puerta por completo. “Tenemos un episodio más. Ella tiene uno más”, dijo al hablar sobre si un solo acto podría cambiar la percepción del personaje.

El final de ‘The Boys‘ se proyectará en cines selectos 4DX el martes 19 de mayo y llegará a Prime Video el miércoles 20 de mayo. Para Sister Sage, el desenlace no solo definirá si su inteligencia alcanza para corregir su error, sino si todavía queda algo que pueda parecerse a una elección moral.

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