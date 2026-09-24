Susan Sarandon y Hannah Einbinder son detenidas durante protesta contra Netanyahu en Nueva York

Susan Sarandon y Hannah Einbinder estuvieron entre las personas detenidas por la policía este 24 de septiembre durante una protesta en Nueva York contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien se encontraba en la ciudad para pronunciar un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

También te puede interesar: Ed Sheeran se arrepiente: Califica de ‘injustificable’ la situación en Gaza y admite errores tras polémica con Macklemore

Imágenes de las dos actrices siendo retiradas esposadas de la manifestación comenzaron a circular ampliamente en redes sociales antes de la intervención del mandatario. El episodio ocurre después de que ambas figuras de Hollywood hablaran públicamente sobre las posibles consecuencias profesionales de expresar su apoyo a Palestina.

Susan Sarandon (imagen: Variety)

¿Por qué fueron detenidas Susan Sarandon y Hannah Einbinder?

De acuerdo con Variety, Sarandon y Einbinder participaban en una protesta contra Netanyahu mientras el primer ministro israelí se preparaba para intervenir ante la Asamblea General de la ONU.

Las fotografías difundidas desde la manifestación muestran a las actrices esposadas mientras eran conducidas fuera del lugar por agentes. Sin embargo, hasta la publicación de la información todavía no estaba confirmado si ambas fueron formalmente arrestadas o solamente detenidas. Variety señaló que solicitó información adicional tanto al Departamento de Policía de Nueva York como a los representantes de las intérpretes.

También lee: ‘NAZA’ y las impactantes revelaciones de oficiales israelíes sobre los ataques en Gaza: Uno admite que es un ‘genocidio’

Netanyahu posteriormente comenzó su intervención ante Naciones Unidas, donde abordó diferentes asuntos internacionales y también dirigió críticas contra el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y el streamer Hasan Piker.

Susan Sarandon detenida el 24 de septiembre de 2026 (Fotografía de Charly Triballeau / AFP vía Getty Images)

Hannah Einbinder ya había hablado sobre el riesgo para su carrera

La participación de Einbinder en la protesta ocurre después de que la actriz de ‘Hacks’ se pronunciara durante el Festival de Cannes sobre su apoyo a Palestina y las posibles repercusiones que sus declaraciones podrían tener en Hollywood.

“El costo de no hablar es mayor, ¿sabes?”, aseguró entonces.

Einbinder explicó que considera una obligación continuar pronunciándose y que no contempla su propia carrera como algo comparable con la pérdida de una vida humana. Sus declaraciones abordaban directamente la posibilidad de enfrentar consecuencias profesionales por adoptar públicamente esta postura.

Su detención en Nueva York representa una nueva manifestación pública de ese activismo, esta vez coincidiendo directamente con la presencia de Netanyahu ante Naciones Unidas.

"Hacks" star Hannah Einbinder was arrested by the NYPD at an anti-Israel protest ahead of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's UNGA address. 🎥: Steven Vago pic.twitter.com/QSGMh5PhSa — New York Post (@nypost) September 24, 2026

Susan Sarandon asegura que ha perdido películas por apoyar a Palestina

El caso de Susan Sarandon tiene además un antecedente profesional que la propia actriz ha descrito públicamente. Durante el Festival de Venecia, celebrado este mismo mes, aseguró que su carrera continúa siendo afectada por sus posiciones sobre Palestina.

“Últimamente me han quitado papeles en películas porque todavía hay agencias que dicen a la gente que no me contrate”, declaró.

Sarandon añadió que considera estas acciones parte de una estructura de poder, aunque señaló que continúa sintiéndose bienvenida entre el público, particularmente fuera de Estados Unidos.

Hannah Einbinder (Fotografía: Emma McIntyre/Getty)

La ganadora del Oscar lleva años utilizando su posición pública para participar en causas políticas y sociales. Su aparición en la protesta de Nueva York ocurre después de reconocer abiertamente que ese activismo le ha supuesto consecuencias dentro de la industria cinematográfica.

Ahora, Sarandon y Einbinder vuelven a colocar su apoyo a Palestina por encima de las posibles repercusiones profesionales. Por el momento, queda pendiente conocer si la intervención policial del 24 de septiembre derivó en arrestos formales o si ambas actrices fueron liberadas después de ser detenidas durante la protesta.

No te vayas sin leer: Javier Bardem dice que el genocidio en Gaza es un hecho: ‘Si lo justificas con tu silencio o con tu apoyo, entonces estás a favor’