Surgen nuevos detalles del arresto de Britney Spears: Autoridades sospechan mezcla de alcohol y drogas

El arresto de Britney Spears dejó impactados a sus fans y al público en general, y ahora las autoridades de California confirmaran nuevos detalles sobre el incidente ocurrido la noche del miércoles en el condado de Ventura. La artista fue detenida bajo sospecha de conducir bajo la influencia de sustancias luego de que agentes recibieran reportes de un vehículo circulando de forma errática a gran velocidad. La información, divulgada por fuentes policiales a Entertainment Weekly, vuelve más complejo el panorama.

¿Qué ocurrió la noche del arresto?

De acuerdo con fuentes de la policía citadas por Entertainment Weekly, el incidente comenzó a las 8:48 p.m., cuando la California Highway Patrol recibió un reporte sobre un automóvil que circulaba de manera peligrosa en la autopista 101 en el condado de Ventura.

Britney Spears (Imagen: Marco Piraccini\Mondadori)

El vehículo descrito en el reporte era un BMW 430i negro que se desplazaba a alta velocidad. Los agentes localizaron el automóvil y lo detuvieron cerca de la salida Westlake Boulevard. Según los informes, al acercarse al vehículo encontraron a Britney Spears sola dentro del automóvil.

Las autoridades señalaron que la cantante mostraba signos de deterioro o intoxicación, por lo que los agentes procedieron a realizarle pruebas de sobriedad en campo. Tras esa evaluación, Spears fue arrestada bajo sospecha de conducir bajo la influencia de sustancias.

Fuentes policiales citadas por Entertainment Weekly indicaron que las autoridades sospechan que la artista podría haber estado bajo la influencia de una “combinación de alcohol y drogas.”

Detención, liberación y próxima audiencia

Después de ser arrestada, Spears fue trasladada a la cárcel del condado de Ventura, donde quedó registrada oficialmente en custodia. La cantante permaneció detenida durante varias horas antes de ser liberada la mañana del jueves.

Las autoridades confirmaron que su próxima audiencia judicial está programada para el 4 de mayo, cuando el caso continuará su curso legal.

Representantes de la artista no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios realizada por Entertainment Weekly. Sin embargo, previamente un representante habló con la revista People sobre el incidente.

Reacciones y contexto reciente

En declaraciones previas a People, un representante de la cantante describió lo ocurrido como:

“Este fue un incidente desafortunado y completamente inexcusable.”

El mismo representante indicó que Spears planea colaborar con las autoridades y buscar apoyo durante este momento. También expresó que espera que la situación represente un cambio positivo para la cantante:

“Britney va a tomar las medidas correctas y cumplir con la ley y, con suerte, este puede ser el primer paso de un cambio largamente esperado que debe ocurrir en la vida de Britney.”

Britney Spears (imagen: Getty)

La declaración añadió que la familia de la artista buscará establecer un plan que favorezca su bienestar, además de señalar que sus hijos pasarán tiempo con ella mientras atraviesa esta etapa.

El arresto ocurre más de cuatro años después de que un juez del Tribunal Superior de Los Ángeles pusiera fin a la tutela legal que controló la vida y las finanzas de Spears durante 13 años.

En semanas recientes, la cantante también había llamado la atención tras publicar un mensaje en Instagram en el que afirmó sentirse con “suerte de estar viva”, en referencia a la manera en que dice haber sido tratada durante el periodo en que estuvo bajo tutela.

Además, Spears volvió a aparecer en titulares recientemente cuando se informó que estaba vendiendo su catálogo musical por una cifra estimada en 200 millones de dólares, un acuerdo que subraya el valor de su legado dentro de la industria pop.

