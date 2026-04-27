‘Supergirl’ se luce en la CCXP 2026 con nuevas pistas sobre la historia de Kara Zor-El

La gran Supergirl tomó el Thunder Stage de la CCXP México 2026 con una probada de aventura espacial. El director Craig Gillespie y Milly Alcock presentaron material exclusivo de la nueva película, una de las piezas más esperadas del nuevo DC Universe este año.

Milly Alcock llegó a la CCXP México como el rostro de una Kara Zor-El menos luminosa y atravesada por una historia de pérdida. La actriz habló del reto físico que implicó el papel, pues el rodaje exigió un gran entrenamiento para sostener las escenas de pelea.

Esta nueva Supergirl no busca repetir el molde de Superman, en absoluto, pues Kara carga con una vida muy diferente a la de su primo, el vanagloriado Kal-El.

Lo que se mostró de Supergirl en la CCXP México 2026

Milly Alcock como Supergirl en Superman

Los asistentes al panel de Supergirl en la CCXP 2026 vieron cerca de 15 minutos de material y un nuevo tráiler. Una de las escenas más comentadas mostró a Kara viajando por el espacio en un autobús intergaláctico, rodeada de pasajeros extraños y mundos que amplían la escala del DCU.

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Ahí aparece la chica que tendrá un rol único en la vida de Kara. A continuación un grupo de ladrones se apodera del vehículo y trata de robar a los viajeros. Como podríamos esperar, este momento da paso a una escena de acción con una Supergirl que demuestra su fuerza (aunque en realidad limitada) en cámara.

La trágica historia de la nueva Supergirl

Esta versión de Kara Zor-El parte de una diferencia muy importante con Superman. Kal-El creció en la Tierra, protegido por una familia amorosa; Kara, en cambio, fue criada entre los restos de Krypton y vio morir a casi todos los suyos.

Esa historia explica por qué James Gunn y Craig Gillespie la describieron como una especie de anti heroína. Dejando un poco de lado el hecho de que sea la prima de Superman, la película quiere mostrar a una sobreviviente que todavía no sabe qué hacer con su dolor.

La trama adapta elementos del famoso cómic Supergirl: Woman of Tomorrow, de Tom King y Bilquis Evely. En esa base, Kara cruza la galaxia con Krypto y conoce a Ruthye Marye Knoll, una joven que busca justicia tras el asesinato de su padre.

¿Quiénes actúan en Supergirl y cuándo se estrena?

Milly Alcock interpreta a Kara Zor-El. La actriz, popular por La Casa del Dragón, es la cara de un elenco donde también aparecen Matthias Schoenaerts como Krem de las Colinas Amarillas y Eve Ridley como Ruthye Marye Knoll.

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David Krumholtz y Emily Beecham dan vida a Zor-El y Alura In-Ze, los padres de Kara. Jason Momoa aparece como Lobo, el cazarrecompensas alienígena que llega al nuevo DCU después de que el actor dejara atrás su etapa como Aquaman.

La película llegará a cines el 26 de junio bajo el sello de Warner Bros. Pictures. Será la segunda película del DC Universe y formará parte del Capítulo Uno: Gods and Monsters.

¿Aparecerá David Corenswet?

David Corenswet sí tendrá una aparición como Superman. Su presencia conectará la película con los hechos de la película vista el año pasado, aunque el centro de la historia seguirá en Kara.

Supergirl está lista para brillar en salas y contribuir con la nueva era de DC Studios, misma que representa un reinicio total de la franquicia y una segunda oportunidad para los personajes de esta casa de entretenimiento en la pantalla grande.

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