‘Stranger Things’ regresará con una precuela ambientada en los años 50: ¿De qué trata ‘Other Worlds’?

Aunque ‘Stranger Things’ concluyó su historia principal a principios de 2026, Netflix todavía tiene planes para expandir el universo de una de sus producciones más populares. La plataforma confirmó oficialmente el desarrollo de ‘Other Worlds: A Stranger Things Adventure’, una nueva serie de acción real que funcionará como precuela y trasladará la historia hasta la década de 1950. El proyecto contará con personajes completamente nuevos y un equipo creativo que incluirá a los responsables de la serie original, además de un reconocido director de cine.

También te puede interesar: Sadie Sink compara el fenómeno de ‘Spider-Man’ con ‘Stranger Things’: ‘Son algo completamente distinto’

¿De qué tratará ‘Other Worlds’, la nueva precuela de ‘Stranger Things’?

De acuerdo con información publicada por The Hollywood Reporter, ‘Other Worlds: A Stranger Things Adventure’ estará ambientada en Nuevo México durante los años 50, varias décadas antes de los acontecimientos de la serie original.

Aunque Netflix todavía no ha revelado una sinopsis oficial, se confirmó que la producción presentará una historia completamente nueva, con otros protagonistas, héroes y villanos. Por lo tanto, no se tratará de una continuación directa de las aventuras de los habitantes de Hawkins.

Logo oficial de ‘Other Worlds: A Stranger Things Adventure’ (imagen: Netflix)

Uno de los detalles más intrigantes llegó a través de los hermanos Matt y Ross Duffer, quienes insinuaron que la nueva historia podría involucrar fenómenos extraterrestres. En su comunicado, los creadores concluyeron con una misteriosa advertencia: “Mientras tanto, ¡estén atentos al cielo, frikis!”

También lee: Netflix tiene un problema con sus segundas temporadas: La audiencia abandona varios de sus éxitos

La referencia a observar el cielo, combinada con la ambientación en Nuevo México durante los años 50, ha despertado especulaciones sobre la posible presencia de ovnis, extraterrestres y otros fenómenos relacionados con el espacio. Sin embargo, estos elementos todavía no han sido confirmados oficialmente como parte de la trama.

Los hermanos Duffer dejarán la dirección creativa en otras manos

Aunque Matt y Ross Duffer participarán como cocreadores y productores ejecutivos, las principales responsabilidades creativas recaerán en Kate Trefry, guionista que ha trabajado en ‘Stranger Things’ desde su segunda temporada.

Trefry también escribió ‘Stranger Things: The First Shadow’, la obra teatral que explora acontecimientos anteriores a la serie original y profundiza en algunos de los misterios relacionados con Hawkins. Por otra parte, el cineasta Joe Wright, conocido por dirigir películas como ‘Atonement’ y ‘Pride & Prejudice’, estará a cargo de los primeros tres episodios.

El equipo de productores ejecutivos también incluirá a Shawn Levy, mediante su compañía 21 Laps, así como a Paul Dichter, Shelley Meals, Andrea Sperling y Pavlina Hatoupis. Hasta el momento, Netflix no ha revelado quiénes integrarán el reparto ni cuándo comenzará su estreno.

Netflix busca expandir el universo de ‘Stranger Things’ después de su final

El jefe final de ‘Stranger Things’, quinta temporada (imagen: Netflix)

La confirmación de ‘Other Worlds’ llegó durante el Stranger Things Day, una celebración dedicada a los seguidores de la franquicia. Desde su estreno en 2016, ‘Stranger Things’ se convirtió en uno de los mayores fenómenos televisivos de Netflix. Según las cifras compartidas por la plataforma, sus primeras cuatro temporadas acumularon aproximadamente 1,200 millones de visualizaciones a nivel mundial.

El anuncio también resulta significativo porque los hermanos Duffer firmaron un acuerdo de cuatro años con Paramount en 2025 para desarrollar proyectos cinematográficos y televisivos. A pesar de ese compromiso, ambos continuarán involucrados en esta nueva producción de Netflix, que buscará conservar el misterio, el terror y los elementos sobrenaturales de la serie original mientras explora una época y una historia diferentes.

Por ahora, ‘Other Worlds: A Stranger Things Adventure’ permanece en sus primeras etapas de desarrollo, sin una fecha de estreno confirmada.

No te vayas sin leer: ¿Eleven sigue viva? Los creadores de ‘Stranger Things’ prometen revelar el verdadero destino del personaje