Steven Spielberg ama las películas de ‘Dune’ de Denis Villeneuve: ‘Están entre mis favoritas de ciencia ficción de todos los tiempos’

Pocas, poquísimas bendiciones tienen tanta importancia en la ciencia ficción como la de Steven Spielberg. El realizador estadounidense, ese pilar andante que nos permite entender cómo Hollywood es lo que es hoy, se acaba de deshacer en elogios hacia las adaptaciones de Dune dirigidas por Denis Villeneuve y declaró que son algunas de sus películas favoritas de ciencia ficción de todos los tiempos.

Dune 3 ya está en camino este 2026 y llegará para cerrar la historia de Paul Atreides, justo cuando Villeneuve ya tiene todas las credenciales como uno de los cineastas que mejor ha sabido unir trabajar el género en tiempos recientes. La tercera entrega será la despedida y la oportunidad de nuevos horizontes para el director.

Steven Spielberg confiesa que le encantan las recientes películas de Dune

En entrevista con Empire, Spielberg dijo que las cintas de Dune de Villeneuve figuran entre sus favoritas de ciencia ficción, y destacó un cariño particular por la segunda entrega. En esa misma plática, afirmpo que Duna: Parte Dos le parece la mejor película que ha hecho el cineasta canadiense hasta ahora y que espera con entusiasmo la llegada de la tercera parte:

Timothée Chalamet en Dune 3

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“Recientemente, me han encantado las películas de Dune. Están entre mis películas de ciencia ficción favoritas, no solo de ahora, sino de todos los tiempos. Especialmente la segunda. Creo que la dos es la mejor película que Denis ha hecho. No puedo esperar a ver la tercera. Estoy seguro de que me la mostrará antes. Soy un gran admirador suyo.”

Spielberg procedió a hablar sobre otra mente que el año pasado también presentó una adaptación de otro gran libro de ciencia ficción:

“Me encantan los libros de Dune, y creo que su homenaje a los libros es como el de Guillermo [del Toro] a Mary Shelley con Frankenstein: honró a Mary Shelley de la misma forma en que, creo, Denis honró a Frank Herbert.”

El efecto Denis Villeneuve

Antes de llegar a la cima del gran espectáculo, el director canadiense ya había dejado pruebas de su potencia dramática con películas como La Mujer que Cantaba e Intriga , y más tarde encontró en Sicario: Tierra de Nadie, La Llegada y Blade Runner 2049 una forma muy propia de trabajar la extrañeza y el dolor humano. Sus películas son obras sensibles atravesadas por temas como la identidad, el trauma y la violencia.

Villeneuve llegó a Arrakis tras haber hecho una de las películas de contacto extraterrestre más celebradas del siglo XXI, La Llegada, y una secuela que parecía imposible, Blade Runner 2049, a la que dio una dimensión melancólica y por poco litúrgica. Con Dune tomó una novela célebre y la convirtió en una epopeya política-religiosa.

¿Qué veremos en Dune 3?

Zendaya y Timothée Chalamet en Dune 2

La nueva entrega adaptará El Mesías de Dune, la segunda novela de la saga de Frank Herbert, y continuará la historia de Paul Atreides tras las consecuencias de su ascenso al poder. 17 años después, el emperador Paul tendrá que afrontar el costo de esa elevación, atrapado en un ciclo de violencia que parece no terminar.

Regresan Timothée Chalamet como Paul, Zendaya como Chani, Florence Pugh como Irulan, Rebecca Ferguson como Jessica y Javier Bardem como Stilgar. También veremos a Anya Taylor-Joy como Alia, Robert Pattinson como Scytale, Jason Momoa como Hayt y los jóvenes Nakoa-Wolf Momoa e Ida Brooke como Leto II y Ghanima. La película, coescrita por Villeneuve y Brian K. Vaughan, terminó rodaje en 2025 y llegará a salas e IMAX el próximo 18 de diciembre, con música de Hans Zimmer.

Villeneuve ya explicó para Variety en días previos que esta tercera parte cerrará la historia de Paul. No obstante, el mundo de Herbert no termina ahí. La novela que sigue, Hijos de Dune, coloca la focalización en los gemelos Leto II y Ghanima, hijos de Paul y Chani, y muestra la crisis del imperio bajo la sombra de Alia. Más adelante, Dios Emperador de Dune da un salto de milenios y pone a Leto II, ya transformado en una figura híbrida y tiránica, en el centro de una meditación muy, muy extraña sobre poder y destino.

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